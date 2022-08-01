С 1 августа АВТОВАЗ повысил цены

Речь о двух автомобилях — Largus и оспортивленной версии Granta Drive Active.

Рекомендованные розничные цены на эти автомобили повышены с сегодняшнего дня — 1 августа 2022 года.. Так, цены на Lada Granta Drive Active поднялись с 804 900–940 900 руб. до 809 900–940 900 руб.

Прибавка составила 5 тыс. рублей, сообщает «Лада.Онлайн».

Lada Largus Cross — с 1 387 900–1 446 900 рублей до 1 452 900–1 511 900 рублей (+65 тыс. рублей)

— с 1 387 900–1 446 900 рублей до 1 452 900–1 511 900 рублей (+65 тыс. рублей) Lada Largus универсал — с 1 235 900–1 406 900 рублей до 1 300 900–1 471 900 рублей (+65 тыс. рублей)

— с 1 235 900–1 406 900 рублей до 1 300 900–1 471 900 рублей (+65 тыс. рублей) Lada Largus фургон — с 1 236 900–1 326 900 рублей до 1 301 900–1 391 900 рублей (+65 тыс. рублей).

Причем подорожали не только автомобили, но и цвет металлик, который оплачивается отдельно, — с 8 тыс. руб. до 15 тыс. рублей. Перед этим АВТОВАЗ повышал цены в марте 2022 года.



Кто будет отвечать за разработку новых моделей Lada — ответ здесь.

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Фото: Михаил Метцель/ТАСС