Известно, что думают на Западе об упрощенной Ниве

К внедорожнику много претензий, но автомобилисты видят в нем и массу плюсов.

Материалы по теме Lada Niva больше не будет зависеть от импортных деталей

«Упрощенные» Нивы продаются с урезанным уровнем оснащения, аналогичным некоторым другим моделям российской компании. До сих пор стандартная Нива продавалась по цене от 13 582 евро, но сейчас она намного дешевле, пишет болгарское издание «Факти».

Цены на «упрощенную» Ниву начинаются от 647 600 рублей или около 10 728 евро. За эту сумму покупатели получают 16-дюймовые колеса, передние электростеклоподъемники, дневные ходовые огни и бортовой компьютер. Нет аудиосистемы, но есть к ней подготовка — антенна, проводка и динамики.

В автомобиле отсутствуют антиблокировочная система тормозов и боковые подушки безопасности. Неизвестно, каким двигателем оснащены автомобили, но, скорее всего, это будет тот самый 1,7-литровый двигатель мощностью 83 л.с., хорошо знакомый любителям российской техники.

Читатели издания так прокомментировали это сообщение:

Аз, Клавдий: «Все бы хорошо, но их листовой металл очень быстро гниет. Лучше уж Dacia Duster».

Малко уточнение: «Выпускается с 1977 года. Она выигрывала ралли Париж-Дакар среди прочих. Dacia еще ничего не выигрывала в соревнованиях».

Чудо: «Влюбиться в этого „ежа“ может только искатель острых ощущений».

Не баш така: «Чувак, может ты и прав... для любителей острых ощущений... Но в Норвегии и Швеции (в Финляндии я не жил) все природоохранные службы — а их больше двадцати — с Ладой Нивой. И гарантированно они не глупее нас с вами... 15 лет встречаю их на скандинавских дорогах и по сей день не перестаю задавать себе вопрос: почему???»

въпрос на вкус (и бюджет): «С момента выпуска (1979 г.) у Нивы было три положительных качества — цена, цена и (еще раз) цена. В остальном она крайне скомпрометирована: жутко хрупка, неудобна в управлении, с гигантским расходом топлива (учитывая допотопный ДВС), очень медленная и шумная, качество у нее нулевое, только вот проходимость более-менее приличная. Привлекает она разве что своей ценой и невысокой стоимостью запчастей, а потребность в таких элементарных и неприхотливых внедорожниках до сих пор есть».

Дълбоко Видащ; «Советские машины делались с мыслью о людях, а западные машины с мыслью о СТО. Как вы думаете, почему я до сих пор езжу на советской машине?»

Deep Seer: «Жутко тесная и непрактичная машина, и багажника практически нет. Да и двигатель с воздушным охлаждением довольно проблематичен в жару. Не лучший выбор, если честно. Хотите что-то надежное, ремонтопригодное и „вечное“ — ищите подержанный Гольф 2, Ауди 80, Пассат Б3 или старые японские машины.

Проходимостта: «Западные „паркетники“ тяжелые, что хорошо на асфальте, но совсем не то — на бездорожье. Вес имеет решающее значение на мягких поверхностях (грязь, глубокий снег). Там, где действительно нужна высокая проходимость и низкая цена, а комфорт и „представительность“ вторичны, Нива практически вне конкуренции. Универсальных машин не бывает, не может быть машина комфортной, быстрой, стабильной на больших скоростях, суперпроходимой, экономичной и дешевой».