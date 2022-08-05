Сколько будет стоить «ижевский» Largus? Мнение эксперта

Вчера в Ижевске представили замену Ладе Весте, производство которой переезжает в Тольятти. Это электрический Largus.
Окончательно ответить на вопрос, нужен ли покупателям электрический универсал, можно будет только узнав его цену.
Так сколько же может стоить такой автомобиль с учетом всех затрат на его производство?
Мнение эксперта
Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем»:
Понятно, что на цену очень влияет автокомпонентная база. Сейчас трудная стадия поиска поставщиков — в течение года-двух будет сложно локализовать все, что необходимо для этой машины, поэтому часть комплектующих будут закупать в дружественных станах: Китае, Турции, государствах Юго-Восточной Азии. В перспективе планируют выйти на 100%-ную локализацию.
Ларгус хотят производить в Ижевсе по полному циклу — со сваркой и окраской, это довольно большая и дорогостоящая работа, которая будет сделана в сжатые сроки. Установочная партия электромобилей должна быть собрана в следующем году.
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На вопрос, в каких объемах Ижевский завод может выпускать e-Largus, президент АВТОВАЗа Максим Соколов ответил, что все будет зависеть от конъюнктуры, спроса и т. д. Теоретически там готовы производить тысячи таких автомобилей. Если такая потребность будет.
- А пока на бензиновых Ларгусах АВТОВАЗ начал устанавливать ABS от китайской компании Trinova. С этим возникли некоторые проблемы.
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