Сколько будет стоить «ижевский» Largus? Мнение эксперта — журнал За рулем

Сколько будет стоить «ижевский» Largus? Мнение эксперта

Ведь то, каким будет спрос на этот автомобиль, зависит, в первую очередь, от его цены.

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Вчера в Ижевске представили замену Ладе Весте, производство которой переезжает в Тольятти. Это электрический Largus.

Окончательно ответить на вопрос, нужен ли покупателям электрический универсал, можно будет только узнав его цену.

Так сколько же может стоить такой автомобиль с учетом всех затрат на его производство?

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Мнение эксперта

Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем»:

Сколько будет стоить «ижевский» Largus? Мнение эксперта
— Цены нет, и пока не будут известны все технические характеристики, подобраны все параметры, сформирован пул поставщиков, вычислить ее сложно. Я думаю, что АВТОВАЗ, если говорить о нынешнем порядке цен, будет стремиться удержать e-Largus в пределах 2,5 млн — 3 млн рублей. Это дорого, но я говорю о реалиях, а не о фантазиях. И это просто мое предположение. С учетом субсидий, которые может выделить государство (это 925 тыс. рублей), мы выходим на уровень полутора-двух миллионов рублей. Понятно, что при такой цене спрос на эти машины не будет гигантским, но он будет.

Понятно, что на цену очень влияет автокомпонентная база. Сейчас трудная стадия поиска поставщиков — в течение года-двух будет сложно локализовать все, что необходимо для этой машины, поэтому часть комплектующих будут закупать в дружественных станах: Китае, Турции, государствах Юго-Восточной Азии. В перспективе планируют выйти на 100%-ную локализацию.

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Ларгус хотят производить в Ижевсе по полному циклу — со сваркой и окраской, это довольно большая и дорогостоящая работа, которая будет сделана в сжатые сроки. Установочная партия электромобилей должна быть собрана в следующем году.

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На вопрос, в каких объемах Ижевский завод может выпускать e-Largus, президент АВТОВАЗа Максим Соколов ответил, что все будет зависеть от конъюнктуры, спроса и т. д. Теоретически там готовы производить тысячи таких автомобилей. Если такая потребность будет.

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Отзывы о LADA Largus (11)

LADA 2017 / срок владения 6 месяцев — 1 год

Достоинства:

Вестимость, подвеска

Недостатки:

Динамика, управляемость, эргономика, сиденья, в салон попадает пыль.

Комментарий:

Автомобиль служебный, куплен в 2019 году для поездок по области, в том числе по грунтовым дорогам. Потому выбрана модификация Кросс. Выбирали не очень долго, бюджет был такой, что не разгуляешься. После покупки Ларгус используется очень активно, ездит в основном по трассам и немного по грунтовкам...

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