Вместо Весты АВТОВАЗ будет выпускать новую модель - первые подробности

Сегодня глава АВТОВАЗа Максим Соколов официально объявил, что производство автомобилей Лада Веста все-таки переносится из Ижевска в Тольятти. С чем останется Ижевский автозавод?

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Совет директоров АВТОВАЗа принял решение перенести производство автомобилей Лада Веста на основную площадку в Тольятти — на линию B0 производительностью до 60 автомобилей в час.

Рестарт производства Весты запланирован на начало весны 2023 года.

Перенос производства Максим Соколов объяснил тем, что акционеры поставили перед АВТОВАЗом задачи исходя из прогноза развития структуры российского автомобильного рынка в 2023 году. Предполагается, что производительности завода Лада-Ижевск (до 32 автомобилей в час) будет недостаточно для удовлетворения потенциального спроса на Весту.

На этой неделе завод дособирал последние автомобили Лада Веста NG — сегодня был последний день производства. И именно сегодня с конвейера сошла последняя Веста NG — красный универсал SW Cross.

Затем завод, фактически, снова уходит в простой, в котором он находился с апреля.

Что будет с заводом Лада-Ижевск?

Во-первых, здесь будут производить часть комплектующих для Весты. Сохраняется штамповочное производство, производство пластика и некоторых других комплектующих, сохранятся сервисные и обеспечивающие функции.

Во-вторых, в Ижевске будет организовано производство электрического универсала Lada e-Largus, презентация которого состоялась сегодня здесь же — на заводе Лада-Ижевск. Это не серийная машина — пока только прототип. И даже не полноценная машина, а электрифицированная платформа.

Это не гибрид, а 100-процентный электромобиль. Зарядный разъем европейского стандарта CSS расположен под стандартный лючком по правому борту. Батареи размещены в ногах задних пассажиров, в центральном тоннеле и под капотом. Машину приводит в движение один электромотор с простым редуктором и собственной системой охлаждения (коробки передач нет, как на всех современных электромобилях).

Планируется выпускать как пассажирскую версию электрического Ларгуса (на 5 и 7 мест), так и грузовой вариант. Запас хода на одной зарядке будет варьироваться в зависимости от версии: от 250 до 350–400 км. Привод — на передние колеса.

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Все прочие достоинства Ларгуса будут сохранены: высокая грузоподъемность, клиренс, вместимость — ведь все кузовные панели остались без изменений, что, кстати, существенно упростит внедрение в производство. Подвеска — та же. Единственная серьезная новация: электрический усилитель (от Иксрея Кросс) вместо прежнего гидравлического.

Точная дата запуска е-Ларгуса в производство не определена. Предполагается, что первая промышленная партия будет собрана в следующем году.

Непростое решение

Коллектив автозавода отнесся к переносу производства Весты отрицательно. В последний рабочий день июля профсоюзная организация Ижевского автозавода даже направила открытое письмо президенту страны, где говорилось, что решение АВТОВАЗа перенести сборку автомобилей Лада Веста из Ижевска в Тольятти оставляет три тысячи сотрудников завода не у дел.

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Чисто эмоционально работников Ижевского автозавода понять можно: терять работу в нынешнее время — тяжелее и даже страшнее, чем прежде. Но письмо подписала тысяча сотрудников Ижевского автозавода, а перед руководством АВТОВАЗа стоит задача сохранить весь коллектив компании, в котором около 42 тысяч человек.

Если мощностей головного завода в Тольятти хватает, чтобы покрыть потребность российского и зарубежных рынков в автомобилях Лада, включая Весту, нет смысла выпускать автомобили на двух заводах — дешевле сконцентрировать производство на одной площадке. Тем более, что двигатели и коробки передач выпускают в Тольятти и везут потом за 600 км в Ижевск, а это очень дорогая логистика.

К повышению эффективности производства и снижению себестоимости продукции стремится любая компания, АВТОВАЗ — не исключение.

Сокращать сотрудников в Ижевске менее болезненно, чем в Тольятти.

В Ижевске проще найти работу. В Республиканском центре занятости за предприятием закреплены кураторы, для более чем 1500 работников организованы временные работы. 130 человек уже переведены на другие предприятия республики.

По желанию работники смогут бесплатно получить дополнительное образование. Так, в сентябре 61 человек начнет обучение и переобучение. Некоторые сотрудники автозавода уже уволились и устроились на работу в концерне «Калашников».

Всего же в Удмуртии насчитывается 19 тысяч вакансий, из них около 10 тысяч — по профилю, который может устроить нынешних работников завода. Больше всего вакансий на оборонных предприятиях.

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Все эти решения были объявлены во время встречи президента АВТОВАЗа Максима Соколова с главой Удмуртии Александром Бречаловым. Она прошла 4 августа 2022 года на территории предприятия «Лада-Ижевск».



Недавно в Сети появилось видео обновленной Весты.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Фото: Максим Кадаков и АВТОВАЗ