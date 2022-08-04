Продажи Ларгусов отложены из-за сбоев ABS — журнал За рулем

Продажи Ларгусов отложены из-за сбоев ABS

На собранной партии автомобилей антиблокировочная система срабатывает некорректно.

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АВТОВАЗ вернул «санкционные» функции на Гранту

АВТОВАЗ начал устанавливать на автомобили антиблокировочую систему тормозов от китайской компании Trinova. Но, как пишет неофициальный паблик АВТОВАЗа в соцсети ВКонтакте Avtograd news, во время испытаний машин она срабатывала некорректно.

В итоге была забракована партия Lada Largus в количестве нескольких сотен автомобилей в разных комплектациях, которые уже должны были отправиться в салоны дилеров на продажу.

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Сбой системы ABS происходит во время резких торможений. Как именно это выражается, не говорится.

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В данный момент специалисты предприятия устраняют проблему и проводит повторные испытания автомобилей. После завершения работ Ларгусы будут отправлены дилерам.

  • С 1 августа Lada Largus, а также Granta Drive Active, стали дороже.
  • «За рулем» можно читать и в Viber.

Фото: АВТОВАЗ

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Отзывы о LADA Largus (11)

LADA 2017 / срок владения 6 месяцев — 1 год

Достоинства:

Вестимость, подвеска

Недостатки:

Динамика, управляемость, эргономика, сиденья, в салон попадает пыль.

Комментарий:

Автомобиль служебный, куплен в 2019 году для поездок по области, в том числе по грунтовым дорогам. Потому выбрана модификация Кросс. Выбирали не очень долго, бюджет был такой, что не разгуляешься. После покупки Ларгус используется очень активно, ездит в основном по трассам и немного по грунтовкам...

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