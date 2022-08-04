Продажи Ларгусов отложены из-за сбоев ABS

На собранной партии автомобилей антиблокировочная система срабатывает некорректно.

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АВТОВАЗ начал устанавливать на автомобили антиблокировочую систему тормозов от китайской компании Trinova. Но, как пишет неофициальный паблик АВТОВАЗа в соцсети ВКонтакте Avtograd news, во время испытаний машин она срабатывала некорректно.

В итоге была забракована партия Lada Largus в количестве нескольких сотен автомобилей в разных комплектациях, которые уже должны были отправиться в салоны дилеров на продажу.

Сбой системы ABS происходит во время резких торможений. Как именно это выражается, не говорится.

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В данный момент специалисты предприятия устраняют проблему и проводит повторные испытания автомобилей. После завершения работ Ларгусы будут отправлены дилерам.

С 1 августа Lada Largus, а также Granta Drive Active, стали дороже.

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Фото: АВТОВАЗ