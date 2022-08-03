В Ижевске начнут выпускать новый автомобиль — журнал За рулем

В Ижевске начнут выпускать новый автомобиль

Модель займет на конвейере место Лады Весты.

Материалы по теме
С 1 августа АВТОВАЗ повысил цены

Также на территории завода в Ижевске АВТОВАЗ планирует развернуть производства неавтомобильной продукции, выпуском которой будут заниматься привлеченные компании. Эти меры должны вернуть рабочие места.

Кроме того, на предприятии планируют наладить штамповочное и пластиковое производства. Это позволит заменить ряд импортируемых компонентов для производства автомобилей.

Материалы по теме
Штрафы привяжут к МРОТ (или другому расчетному показателю)Новый побор для водителей в 2022Возврат балльной системы для нарушителей ПДД — самое время?

Напомним, что АВТОВАЗ планирует перенести производство Лады Весты из Ижевска в Тольятти, а чтобы сохранить рабочие места, в Ижевске будут приняты перечисленные меры поддержки.

Материалы по теме
АВТОВАЗ возвращается к производству более мощных моторов

«Этот блок поддержки предполагает: реализация на площадке Лада-Ижевск проекта по выпуску нового автомобиля. Создание Индустриального парка Лада-Ижевск, с привлечением резидентов-производителей неавтомобильной продукции для создания новых рабочих мест», — говорится в пресс-релизе АВТОВАЗа.

  • Узнать больше о переносе производства Весты в Тольятти вы можете здесь.
  • «За рулем» можно читать и в Viber.

Фото: Яков Князев/ТАСС

Наше новое видео
200 сил и 7 мест — тест больших китайских кроссоверов
Безалкогольное пиво за рулем — что будет, если остановит ГИБДД?
Автобус Икарус 250 — тест и обзор

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Яндекс.Новости
Количество просмотров1262
Оцените материал
0:—1

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: