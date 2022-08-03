В Ижевске начнут выпускать новый автомобиль

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Также на территории завода в Ижевске АВТОВАЗ планирует развернуть производства неавтомобильной продукции, выпуском которой будут заниматься привлеченные компании. Эти меры должны вернуть рабочие места.
Кроме того, на предприятии планируют наладить штамповочное и пластиковое производства. Это позволит заменить ряд импортируемых компонентов для производства автомобилей.
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Напомним, что АВТОВАЗ планирует перенести производство Лады Весты из Ижевска в Тольятти, а чтобы сохранить рабочие места, в Ижевске будут приняты перечисленные меры поддержки.
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«Этот блок поддержки предполагает: реализация на площадке Лада-Ижевск проекта по выпуску нового автомобиля. Создание Индустриального парка Лада-Ижевск, с привлечением резидентов-производителей неавтомобильной продукции для создания новых рабочих мест», — говорится в пресс-релизе АВТОВАЗа.
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Фото: Яков Князев/ТАСС