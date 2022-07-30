Возможный перенос сборки Весты в Тольятти - новые подробности

Есть вероятность, что завершающаяся неделя станет для Ижевского автозавода последней, когда на нем производилась Lada Vesta.

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Неофициальные данные о готовящемся переносе производства семейства Лада Вестa из Ижевска в Тольятти продолжают появляться с завидной регулярностью. На официальном уровне информация об этом ни разу не подтверждалась. Вместе с тем, сообщество Avtograd news во ВКонтакте сообщает, что завершающаяся неделя станет последней, на которой завод Lada Ижевск занимался сваркой кузовов Весты.

По данным источника, будут изготовлены последние 240 кузовов, необходимых для сборки товарных Vesta NG (рестайлинговая версия, которая должна вытеснить нынешнюю Весту) — именно на это количество машин удалось найти комплектующие.

На следующей неделе, пишет автор поста, начнется масштабный демонтаж сварочных постов и отправка этого оборудования в Тольятти. В свою очередь, тольяттинский завод запускает разборку сварочных постов, предназначавшихся для производства Renault. Освободившееся место будет использовано под перенесенное оборудование — для сварки кузовов Весты.

Также, по данным источника, президент АВТОВАЗа Максим Соколов и губернатор Удмуртии Александр Бречалов в первой половине августа посетят Ижевск, где официально объявят о принятых решениях по предприятию. Напомним, возобновить производство Весты (вероятно, на новом месте — в Тольятти) предполагается в начале 2023 года.

А пока производитель собирается распродать первую партию обновленного семейства, собранную в марте на Ижевском автозаводе.

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Фото: ВКонтакте / Avtograd news