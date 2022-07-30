Возможный перенос сборки Весты в Тольятти — новые подробности — журнал За рулем

Возможный перенос сборки Весты в Тольятти - новые подробности

Есть вероятность, что завершающаяся неделя станет для Ижевского автозавода последней, когда на нем производилась Lada Vesta.

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Неофициальные данные о готовящемся переносе производства семейства Лада Вестa из Ижевска в Тольятти продолжают появляться с завидной регулярностью. На официальном уровне информация об этом ни разу не подтверждалась. Вместе с тем, сообщество Avtograd news во ВКонтакте сообщает, что завершающаяся неделя станет последней, на которой завод Lada Ижевск занимался сваркой кузовов Весты.

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По данным источника, будут изготовлены последние 240 кузовов, необходимых для сборки товарных Vesta NG (рестайлинговая версия, которая должна вытеснить нынешнюю Весту) — именно на это количество машин удалось найти комплектующие.

На следующей неделе, пишет автор поста, начнется масштабный демонтаж сварочных постов и отправка этого оборудования в Тольятти. В свою очередь, тольяттинский завод запускает разборку сварочных постов, предназначавшихся для производства Renault. Освободившееся место будет использовано под перенесенное оборудование — для сварки кузовов Весты.

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Также, по данным источника, президент АВТОВАЗа Максим Соколов и губернатор Удмуртии Александр Бречалов в первой половине августа посетят Ижевск, где официально объявят о принятых решениях по предприятию. Напомним, возобновить производство Весты (вероятно, на новом месте — в Тольятти) предполагается в начале 2023 года.

Фото: ВКонтакте / Avtograd news

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