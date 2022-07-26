Новая Веста скоро в продаже: двигатели, мультимедиа и другие подробности

На выбор будут предлагаться три двигателя, в ряде комплектаций будет обновленный мультимедийный комбайн EnjoY Pro.

По неофициальным данным, ограниченная партия автомобилей Vesta NG, собранных до остановки завода Lada Ижевск, может поступить в продажу в ближайшие дни. Как сообщалось ранее, всего среди 300 своих дилеров АВТОВАЗ распределит около 800 автомобилей в средних комплектациях Comfort+ и Luxe. Как сообщает Лада.Онлайн со ссылкой на источник в дилерской сети, у обновленного семейства три силовых агрегата.

Это базовый 1.6 ВАЗ-21129 (106 л.с.) в паре с механикой ВАЗ-2180, еще один 1.6 Renault HR16DE (113л.с.) с вариатором JF015E и старший 1.8 ВАЗ 21179 (122л.с.) с МКП ВАЗ-2180. Все моторы 16-клапанные, роботизированной трансмиссии не ожидается. То есть гамма двигателей, как и ожидалось, осталась прежней. Единственное весомое изменение — движок 1.8 прошел модернизацию.

Также источник сообщает, что в ряде комплектаций Lada Vesta NG появится мультимедиа EnjoY Pro с обновленным функционалом. Ожидается, что в средних комплектациях (которые, вероятно, и производили в Ижевске до остановки завода) экран будет традиционного, горизонтального типа. Судя по всему, топ-версий с планшетным дисплеем придется ждать до следующего года.

Зато и в EnjoY Pro со стандартным экраном «зашили» схематичное изображение работы парктроника: видно, какой именно датчик сработал, где и на каком расстоянии находится препятствие. Настройки парктроника (тип звука, громкость, приглушение) можно менять. А еще появился режим движения с прицепом, отключающий задние датчики.

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Есть и еще одно нововведение — оно касается гарантийных обязательств производителя. По сведениям ресурса, у новой Весты, она же Vesta NG, гарантия будет составлять 2 года или 100 тысяч км (что наступит ранее), тогда как у Весты в нынешнем исполнении — 3 года или 100 тысяч км. Данные неофициальные, пресс-служба производителя их не комментирует.

Пока партией из примерно 800 автомобилей все и ограничится, но в 2023 году, по заявлению президента АВТОВАЗа, сборка Vesta NG должна возобновиться.

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Фото: Лада.Онлайн