Новые Весты отправились к дилерам

В кадр попали несколько серебристых седанов и универсалов, а также еще один универсал фирменного для Весты оранжевого цвета.

Официальные представители АВТОВАЗа по-прежнему хранят молчание, но все больше доказательств того, что старт продаж обновленной Весты не за горами. Правда, стоит напомнить, что речь идет, судя по ранним сообщениям, об ограниченной партии — примерно 800 автомобилей, собранных в феврале 2022 года.

По предварительной информации, эту партию предстоит распределить между 300 дилерскими центрами Lada по всей России, и, похоже, этот процесс уже вовсю идет.

Автовозы с товарными Lada Vesta NG отправились в автосалоны официальных дилеров, сообщает сообщество ВКонтакте «Лада Веста | Lada Vesta NG 2022». На представленных фото — автовоз, двигающийся по улицам Ижевска (именно в этом городе организовано производство Весты), и на него погружены восемь автомобилей.

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В машинах безошибочно угадывается Vesta NG. Показанная партия поделена поровну между седанами и универсалами, кросс-версий среди них нет, хотя вообще в обновленном семействе сохранены «приподнятые» седан Cross и универсал SW Cross.

Конечно, этот автовоз не единственный — машины из указанной партии в 800 экземпляров, по сообщениям разных источников, уже замечены у дилеров в разных городах.

А вот новую партию Весты соберут лишь в начале 2023 года.

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Фото: ВКонтакте / «Лада Веста | Lada Vesta NG 2022»