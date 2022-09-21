Названа дата начала производства новой Весты

АБС и ESP будут? А коробка-автомат? Комплектующие наши или импортные? - на вопросы главного редактора журнала «За рулем» ответил президент АО «АВТОВАЗ» Максим Соколов.

Максим Юрьевич, чем сейчас дышит АВТОВАЗ?

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— Самый сложный для нас период позади. Нам удалось запустить сначала одну нитку конвейера (Гранта), затем вторую нитку (обе Нивы). Мы собрали из запаса комплектующих финальные партии Ларгуса и Весты, что дало в сумме еще три тысячи автомобилей. И уже в августе мы вышли практически на те же производственные показатели, что и год назад. В августе 2021 года мы произвели 19 тысяч автомобилей, а в августе нынешнего года — 18 800 машин. Это дало возможность по итогам первых семи месяцев выйти из убытка, а до конца года мы должны обеспечить и операционную прибыль.

Всего в этом году мы должны сделать около 220 тысяч автомобилей . Конечно, если общая ситуация не будет драматически деградировать. Мы живем как на вулкане. Каждый день срабатывают те или иные риски, которые мы пока успешно купируем. Мы видим, как наносятся точечные санкционные удары — например, некоторые глобальные поставщики неожиданно прекращают поставки важных компонентов, которые не входят в санкционные списки. То есть игра идет уже не по правилам.

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Наш инжиниринг и служба закупок работают круглосуточно — и пока мы справляемся со всеми возникающими проблемами. Чтобы конвейер работал без перерыва, некоторые компоненты приходилось возить даже самолетами в ручной клади. Но иногда мы все-таки производим некомплектные автомобили, которые затем доукомплектовываем и отправляем в продажу — в соответствии с теми высокими стандартами качества, которые были установлены во время взаимодействия с Renault.

Что происходит с Вестой?

— Полным ходом идет перенос производства в Тольятти. У меня нет сомнений, что в марте 2023 года мы начнем серийное производство Весты нового поколения . Первый тестовый кузов будет сварен в начале ноября. Потом наступит период отладки всего сборочного процесса. Главное, чтобы наш инжиниринг успел решить вопрос с комплектующими.

Какова степень локализации Весты?

— Если мы говорим о поставщиках первого уровня, то уровень локализации Весты составляет около 85%. Если смотреть глубже, с учетом субпоставщиков, то процент локализации серьезно падает. Но мы должны успеть к марту со всеми компонентами. Обычно такие проекты делают за год, мы должны уложиться в полгода.

Веста должна сыграть очень важную роль: мы планируем выпускать до 14 тысяч машин в месяц. А общий производственный план на 2023 год по всем моделям — 500 тысяч автомобилей. Мы уже достигли 40‑процентной доли российского рынка, в следующем году потенциально можем выйти на 50%.

Иными словами, Веста NG не будет упрощенной?

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— Она будет полностью соответствовать той Весте нового поколения, которую мы презентовали в феврале и которую вы, насколько я знаю, видели своими глазами. Мы постараемся сохранить максимум опций, включая АБС и подушки безопасности. ESP мы внедрим чуть позже.

И даже автомат будет на Весте?

— Пока нет. Это крайне сложная задача. Если разрабатывать автомат своими силами, на это уйдет не менее трех-четырех лет. Чтобы это было рентабельно, требуется большой объем выпуска, а до этого нужно закупить дорогостоящее оборудование.

Но возможен выпуск коробки по лицензии — в России или на территории Таможенного союза, в том числе в кооперации с другими производителями. Но и это никак не меньше полутора лет.

Это значит, что партнера по автомату вы ищете в Китае?

— Не будем концентрироваться только на Китае. Есть еще Иран, Индия и другие страны, с которыми у нас адекватные торговые отношения.

Но даже лицензионный выпуск автомата будет импортозависимым? И правильно ли я понимаю, что вы ищете автоматическую коробку, которую можно ставить на разные модели с минимальной адаптацией?

— Верно. Нам нужно универсальное решение: чем больше будем закупать одинаковых комплектующих, тем дешевле будет производство и проще с обеспечением запчастями.

И, конечно, даже выпуск автомата по лицензии сопряжен с поставкой многих компонентов из-за рубежа. Кольца синхронизаторов, фрикционы, шестеренки, валы, материалы и технологии… Это не проблема АВТОВАЗа — это вопросы к производителям резинотехнических изделий, к металлургии, к нанесению напыления на металлические поверхности, к термообработке. Мы работаем с Минпромторгом над последовательной расшивкой этих проблем, но быстро это не сделать.

О других новинках АВТОВАЗа, включая кроссовер на базе Весты, мы еще расскажем. Заходите почаще!