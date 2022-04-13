Новая Лада Веста: что внутри? Сколько стоит?

Если прикрыть эмблему на руле - ни за что не догадаетесь, что это Веста! По комфорту машина стала явно выше уровнем.

New Generation

Обновленную Весту мы надеялись увидеть еще в 2020 году. Затем — в 2021 году… Но пандемия и кризис компонентов сделали свое дело.

Заводская премьера Весты NG состоялась 18 февраля и была обставлена пышно: весь вазовский генералитет, глава Удмуртии, центральная пресса.

NG — это New Generation, новое поколение. Но, по сути, показанная Веста представляет собой лишь рестайлинг.

Веста — самый популярный автомобиль в России: в 2021 году продано почти 114 тысяч седанов и универсалов.

К неймингу есть вопросы. NG наверняка будут произносить как НГ. Но это не «Веста Новый Год». И не «Веста На Газу».

Что изменилось?

Практически все кузовные панели остались без изменений — включая капот. Однако новый передний бампер и зауженные фары сделали взгляд более «злым».

Светодиодный ближний и дальний свет — уже в базе. Это обычные рефлекторные фары, но светят гораздо лучше — ближний свет на 10% дальше и на 30% шире, дальний избавлен от туннельного эффекта. Противотуманки и задние фонари тоже светодиодные, но при этом указатели поворотов в задних фонарях — на лампах накаливания.

Зона обогрева лобового стекла увеличена — теперь оно прогревается даже в нижних углах.

Все кузовные панели — прежние, поэтому сбоку Весту NG можно узнать лишь по новым колесам. На этом SW Кроссе — топовые 17‑дюймовые, двухцветные. В базе — по-прежнему 15‑дюймовая штамповка с колпаками. Средний вариант — 16 дюймов, одноцветные или двухцветные.

Сзади — бутафорские патрубки выхлопной системы, а настоящая система выпуска (глушитель и труба) спрятана так, что ее не видно ни с какого ракурса.

С двери багажника исчезла накладка «сабля» над номерным знаком. Надпись «Лада» стала крупнее.

Среди новых систем — контроль слепых зон.

Появился новый цвет «гарфилд» — бежево‑коричневый, как на наших фото.

Что внутри?

Это первая вазовская машина, которая еще на конвейере была затонирована «в бункер», то есть наглухо. И это не новая опция, а попытка скрыть до поры до времени интерьер машины. Что поделать — маркетинг. Сначала мы вам покажем фару, потом руль…

Материалы по теме АВТОВАЗ выпустит всю линейку Lada. При любом сценарии с Renault

Что ж, перехожу к иносказаниям.

По интерьеру Веста NG создает впечатление абсолютно нового автомобиля. Ни одной знакомой линии! И почти всё, что вы наверняка видели на шпионских фотографиях, которые давно гуляют по интернету, оправдалось.

Мягкий пластик передней панели! Поменялась обивка сидений и дверей. Очень необычная амбиентная подсветка, новый руль — рули, кстати, разные в разных уровнях оснащения. А еще — новый блок управления климат-контролем от Арканы-Дастера.

Материалы по теме Подсчитано, насколько локализованы популярные модели

Ключевой элемент — 12,3‑дюймовая приборная панель, которую можно конфигурировать в нескольких вариантах, вплоть до вывода на неё карты навигационной системы. И тот огромный 10‑дюймовый вертикальный планшет, фотографии которого можно найти в интернете, в верхних комплектациях тоже есть.

Если посадить вас в эту машину и прикрыть эмблему на руле — ни за что не догадаетесь, что это Веста! По комфорту машина стала явно выше уровнем. И дело даже не в комфорте как таковом, а в «ощущении автомобиля» .

У Весты теперь плоский ключ-карта, как на автомобилях Renault, — с системой бесключевого доступа, отдельной разблокировкой двери багажника и дистанционным запуском двигателя.

Агрегаты прежние?

Материалы по теме 5 моторов для Лады: какой мне нужен? Ответ эксперта

Если вы ждали или, наоборот, боялись, что на Весту будут устанавливать реношный турбомотор 1.3 TCe, - спешу вас разочаровать и обрадовать одновременно. Принципиальных изменений по «железу» не ожидается.

Базовым остался родной вазовский мотор 1.6 (106 л.с.) с пятиступенчатой коробкой передач . Шестиступка — это сложно и дорого. Не в этой жизни.

Мотор Renault-Nissan 1.6 (113 л.с.), который собирают в Тольятти, по-прежнему будет работать только в паре с вариатором. Кстати, в рейтинге всей группы Renault наше моторное производство занимает очень высокое место — и по качеству обработки металла (блоки, головки, коленвалы), и по качеству сборки.

Материалы по теме 5 проблем самого популярного мотора Лады, Renault и Nissan

А вот мотор 1.8 (122 л.с. и 145 л.с. на Спорте), который по-прежнему идет в паре только с пятиступенчатой механикой, модернизировали. В частности, меня уверяли, что победили масложор — причем не каким-то одним, а целым комплексом решений . Если это действительно так — замечательно. Как только появится возможность — проверим.

Вообще, заводчане уверяют, что едет машина с мотором 1.8 по-другому — прежде всего, версия Cross, которая теперь имеет переключатель режимов движения Lada Ride Select — как на Иксрее Cross. Со спортивным режимом. Но важнее то, что теперь Веста Cross имеет функцию электронной имитации блокировки дифференциала EDL — значит, в сложных условиях она будет грести сразу двумя колесами, а это серьезное подспорье и на бездорожье, и на снегу.

На заводе в Ижевске я не был уже несколько лет — и за это время здесь многое изменилось. В частности — на линии сварки кузова. К примеру, если раньше крышу в кондуктор устанавливали вручную, то теперь это делает робот. Это и многие другие решения преследовали вполне конкретные цели: улучшить геометрию кузова и выровнять зазоры по внешним панелям. А на линии антикоррозионного воскования полости кузова тоже обрабатывают роботы.

Почем?

Первый показ Весты NG непосредственно на заводе в Ижевске вовсе не означал, что производство «старой» машины остановлено 18 февраля и в этот же день новая заняла ее место. Предполагалось, что Веста NG весьма постепенно будет замещать старую — и в какой-то момент ее полностью вытеснит.

Материалы по теме Названы 5 самых дешевых машин прямо сейчас

Ни у кого даже не возникал вопрос, как продавать старую машину при наличии новой. Я, например, не сомневался, что будет большой разбег по цене — может быть, 50 тысяч, а может и 150 тысяч рублей. Старую Весту брали бы из экономии, а новую — потому что она новая. Еще и очередь была бы — причем на обе.

Теперь я ни в чем не уверен. Полноценная презентация Весты NG была намечена на середину марта. Но премьеру сместили. То ли на апрель, то ли на май…

А цены взбесились так, что в новостные ленты страшно заглядывать. Что такое теперь 50 тысяч рублей? Самая дешевая дорестайлинговая Веста — уже 1 млн 122 тысячи рублей! Сколько же будет стоить новая?

Однако при любых раскладах понятно, что Веста NG будет заметно дороже старой. В результате образуется большой ценовой зазор между Вестой NG и Грантой. И в эту нишу через пару лет придет совершенно новый автомобиль с новым именем . Хотя это будет совсем другая история.

Светодиодные рефлекторные фары — базовое оснащение. Габаритный огонь, ДХО и и указатель поворота совмещены в едином светодиоде, причем он двухсекторный: одновременно светятся верхняя полоска и нижний «бумеранг». Ближний свет: ширина светового пучка «в зоне пешехода» увеличилась на 50%, а длина — на 10%. Световой поток увеличен на 32%. Дальний свет: ширина пучка увеличилась на 50%, исключен эффект туннельности. В задних светодиодных фонарях указатели поворотов — на лампочках накаливания. Накладки над номерным знаком нет — стало элегантнее. Светодиодный блок освещения номерного знака размещен в самой двери. Хромированные патрубки выхлопной системы — бутафория. Реальный выпуск выведен по левой стороне и не виден даже с уровня бампера. Буксировочная проушина вкручивается в резьбовую гайку на задней балке. Место крепления закрыто декоративной крышкой.

Спасибо, Стив!

На этом празднике конвейерной жизни не было одного очень важного человека — бывшего шеф-дизайнера Стива Маттина. Прошлый год он прожил в статусе советника президента АВТОВАЗа, а по сути оставался без дела. В январе он вернулся в Англию, ищет новое дело. И, скажу я вам, переживает — и за Весту, и за весь АВТОВАЗ. Прикипел за девять лет.

Материалы по теме Шеф-дизайнер АВТОВАЗа Стив Маттин об универсале Лада Веста

Именно он нарисовал Весту такой, что мы невольно начали сравнивать ее с иномарками. А заодно и Гранту очеловечил.

И именно Стив «прорисовал» Весту NG, включая все интерьерные изменения. Отголоски придуманного им стиля X‑face мы наверняка еще увидим в будущих моделях Лада.

А Веста NG будет выпускаться лет пять, после чего ее место займет совершенно новая машина — без икс-фейса и уже на платформе Renault.

Нет. Я ничуть не жалею. Надо двигаться вперед. И это будет автомобиль другого уровня, с иными силовыми агрегатами, по другой цене. И для другой жизни. Не исключаю, что даже имя могут сменить. Хотя нынешнее имя я бы оставил. Веста. ­Просто Веста. Безо всякого NG.

Подробные фото- и видеоинструкции по самостоятельному ТО и ремонту самых популярных моделей вы найдете тут.

Мы точно знаем, что нужно автолюбителю, и предлагаем это на лучших условиях. Автоаксессуары «За рулем» — выбор экспертов!

«За рулем» можно читать и в Viber .