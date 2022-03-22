Рейд по автосалонам: выгодные предложения еще остались!

Эксперт «За рулем» вжился в роль покупателя, нацелившегося приобрести небольшой кроссовер. Посетил десяток автосалонов популярных марок, поговорил с продавцами и даже поторговался.

Многие марки приостановили свою деятельность на территории России. Дилеры распродают складские запасы. В условиях дефицита продавцы ломят цены. А покупателям деваться некуда — берут!

Еще месяц назад дилеры просили доплату относительно рекомендованной розничной цены (РРЦ) в диапазоне 300–600 тысяч рублей. Взамен клиент получал коврики в салон, дефлекторы на окнах и прочую мелочевку.

Сейчас навязанных опций нет, но доплачивать относительно РРЦ приходится еще больше.

Toyota

Тойотовский центр встречает меня пустым залом — я тут единственный «покупатель». Машин в зале много, но на всех висят таблички «Выставочный образец. Не для продажи».

В автосалоне Toyota на всех автомобилях вместо цен таблички «Выставочный образец. Не для продажи». Сколько стоит машина, узнавайте у менеджера. Можно даже немного поторговаться.

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Сотрудники на меня не обращают внимания, даже не здороваются. Подхожу сам. Хочу, мол, приобрести полноприводный RAV4 с двухлитровым мотором в средней комплектации «Комфорт».

Продавец обнадежил: несколько машин есть на складе, можно успеть купить — по цене 5,3 млн рублей. Топ-версия тоже есть — за 5,7 млн. Цена чистая, без ковриков и сеточек в бампере. Если буду брать, подарят спутниковую сигнализацию. Если сдам свою машину по трейд-ин, получу скидку 200–500 тысяч рублей.

Посоветовал поспешить с раздумьями, ибо завод в Питере остановился, новых машин не завозят. Запасы скоро иссякнут.

Nissan

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История повторяется: машин в зале много, ценников нет, а продавцы апатичны. Спрашиваю про Qashqai 2.0 в средней комплектации SE+. Машин в наличии достаточно. Версия с передним приводом предлагается за 3,3 млн рублей, с полным — за 3,7 млн. Огромная доплата! Месяц назад разница между 2WD и 4WD составляла всего сто тысяч.

Увидев мое смущение, менеджер предложил скидку в 200 тысяч — при условии сдачи старой машины в трейд-ин. Правда, выяснилось, что прямо сегодня уехать на обновке нельзя: потребуется два дня ожидания. Меня это не устраивает — иду в следующий автосалон.

Mazda

Здесь тоже не здороваются и ценников на машинах нет. Интересуюсь полноприводным СХ-5.

В наличии их пока достаточно. Базовую версию отдают за 4,2 млн, среднюю — за 4,5 млн рублей. Можно хоть сегодня забрать.

По трейд-ин сначала предложили скидку в 400 тысяч. Не заметив энтузиазма в моих глазах, увеличили до 700 тысяч. Да еще и посулили в подарок заднюю камеру и парктроники. А потом менеджер выложил главный козырь: дескать, до этого шла речь про машину 2021 года выпуска, но теперь при тех же условиях отдаст 2022-го. Предложение по нынешним временам действительно интересное.

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