АВТОВАЗ попрощался с Вестой первого поколения — журнал За рулем

АВТОВАЗ попрощался с Вестой первого поколения

В феврале-марте 2023 года сборка в Тольятти сразу начнется с рестайлинговых машин. Помимо обновленной внешности, ранее анонсировалось множество новых функций комфорта.

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Волжский автозавод не будет более выпускать семейство Vesta в ее изначальном дорестайлинговом виде, об этом впервые заявлено на официальном уровне. На рестарте производства, намеченном на 2023 год, будут сразу производиться автомобили, представленные АВТОВАЗом как Vesta NG. Таким образом, ни в Ижевске, ни в Тольятти больше не будет выпускаться Веста, какой мы ее знали с 2015 года.

Забудьте о старой Vesta, это будет модель нового поколения. Ее запуск в Тольятти состоится в начале весны следующего года, — цитирует «Российская газета» директора по коммуникациям Сергея Ильинского.

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Отметим, что под «новым поколением» на АВТОВАЗе понимают рестайлинговую версию, получившую наименование Vesta NG (new generation) и презентованную широкой общественности 22 февраля 2022 года. Правда, тогда был показан лишь экстерьер, а дальнейшее «рассекречивание» сильно затормозили последующие события конца февраля. В Ижевске собрали всего около 800 товарных машин, а сейчас сборка Vesta NG переносится в Тольятти, на более производительную линию.

АВТОВАЗ попрощался с Вестой первого поколенияПомимо «внешки», обновление затронуло интерьер и список функций комфорта, однако каким теперь будет этот список, станет понятно после перезапуска производства в Тольятти
Помимо «внешки», обновление затронуло интерьер и список функций комфорта, однако каким теперь будет этот список, станет понятно после перезапуска производства в Тольятти

«Среднесрочная перспектива — создание кроссовера на базе Lada Vesta и семейства B-сегмента. Это будет отдельное семейство B-сегмента — седан, универсал и универсал-кросс, которые будут продаваться параллельно с моделью Granta. Эти машины должны встать на конвейер в 2024–2025 годах. В основу семейства ляжет новая платформа на основе французской архитектуры CMF-B, которая будет доработана», — резюмировал Ильинский дальнейшие планы предприятия.

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Также глава пресс-службы отметил, что существует и дальний горизонт планирования до 2030 года, и там речь идет «о совсем о новой машине, которая станет основой для целого семейства вазовских автомобилей».

Фото: АВТОВАЗ

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