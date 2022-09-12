АВТОВАЗ использует платформу Renault CMF-B для новых моделей Lada — журнал За рулем

АВТОВАЗ использует платформу Renault CMF-B для новых моделей Lada

Будет целое семейство, состоящее из седана, универсала и кросс-версии, утверждает глава автогиганта.

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Отечественный производитель не намерен отказываться от доставшейся от Renault модульной платформы CMF-B. Напомним, до февральских событий планировалось, что на этой архитектуре, уже ставшей основой третьему поколению Dacia Logan (на фото), будут базироваться и все новые модели Lada — в частности, новая Lada B-класса, второе поколение Весты, а также третья Niva, для которой инженеры АВТОВАЗа разработают полный привод.

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Однако после февраля по этим планам было больше вопросов, чем ответов, а в начале осени и вовсе появились сообщения о том, что проект внедрения на АВТОВАЗе платформы CMF-B отложен на неопределенный срок. Но затем в ходе Восточного экономического форума глава АВТОВАЗа Максим Соколов фактически опроверг эти данные.

Мы планируем выпустить целое семейство так называемой «Новой Granta»: и универсал, и седан, и универсал Cross на глобальной платформе CMF-B, которая досталась нам от предыдущих акционеров — Renault, и будет нами доработана», — заявил президент в интервью ТАСС.

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Очевидно, речь о так называемой новой Lada B-класса, по которой до кризиса уже шла технологическая проработка (адаптация к серийному производству), а прежнему президенту Николя Мору показывали собранный прототип. Ранее на АВТОВАЗе сообщали, что это будет не замена Гранте, которая продолжит занимать нишу малобюджетного авто, а параллельно выпускаемая более крупная модель.

Фото: Renault Group

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