Новый план Renault убьет бренд Lada? Отвечает вазовский топ-менеджер

Партнерство с брендом Dacia и переход на платформу CMF-B придадут отечественной марке импульс развития, уверены на АВТОВАЗе.

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Создание подразделения Dacia-Lada внутри Renault Group и известие о переходе всех четырех будущих моделей АВТОВАЗа на французскую платформу CMF-B при отказе от своей собственной B/C (Vesta) поставили множество вопросов относительно будущего отечественного бренда. Останутся ли у АВТОВАЗа собственные разработки или он будет лишь шестеренкой в отлаженном механизме альянса Renault-Nissan-Mitsubishi?

В свежем номере корпоративного издания «Волжский автостроитель» (№ 5 (62) от 26 мая 2021 г.) исполнительный вице-президент АВТОВАЗа по инжинирингу Кура Сельчук заявил, что руководство Renault Group прямо заинтересовано в развитии марки Lada. Характер нового бизнес-подразделения Dacia-Lada таков, что обе марки сохранят идентичность и будут иметь самостоятельные модели.

Пять модулей платформы CMF-B

По мнению вице-президента, такое объединение обеспечит синергетический эффект. Компонентную базу и технологии платформы CMF-B можно будет масштабировать и использовать как в рамках брендов Lada и Dacia, так и в отдельных моделях альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. Инженеры АВТОВАЗа, считает Сельчук, не останутся без работы, говорить об утрачивании компетенций и сокращении объемов задач не приходится.

«Платформа — это условный набор блоков и элементов, которые для каждого нового автомобиля необходимо заново скомпоновать и настроить, получив заложенные в проекте технические характеристики», — отметил Кура Сельчук.

Но компоновкой и настройками дело, похоже, не ограничится: на данный момент в рамках платформы CMF-B нет полноценного внедорожного блока, требующегося новой Ниве, поэтому его специалистам АВТОВАЗа предстоит создать его самостоятельно.

Фото: Renault Group