8 фишек Lada Vesta NG. Половину официально еще не показывали — журнал За рулем

8 фишек Lada Vesta NG. Половину официально еще не показывали

В этом году сделают всего 1040 обновленных Вест. Но модель может еще кое-чем удивить, помимо эксклюзивного статуса.

Светодиодные фары

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LED-оптика должна стоять на Вестах во всех комплектациях. Выглядит эффектно, но эффективно ли светит — пока неясно.

В теории существенная прибавка ожидается только по ширине пучка: +50% в обоих режимах. Ближний свет стал дальнобойнее на 10% и на 32% ярче. А вот дальний (я подсмотрел диаграмму) по метражу даже хуже прежнего галогенного!

Некая сторонняя фирма уже предлагает фары рестайлинговой Весты как запчасти. Стоит одна около 26 тысяч рублей — за светодиоды недорого. Но обновить старую Весту, установив только фары, не выйдет. Нужен еще передний бампер в сборе, а его пока нет.

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Мягкий пластик

Пластик дореформенной Весты мягким даже не казался. Теперь верх приборной панели мягкий на ощупь, верх дверных карт — на вид. И поэтому интерьер выглядит дороже.

8 фишек Lada Vesta NG. Половину официально еще не показывалиПриборная панель — новая. К старой претензий не было. Просто она морально устарела.
Приборная панель — новая. К старой претензий не было. Просто она морально устарела.

Блок «климата»

Управление микроклиматом позаимствовано у Renault Duster. Будет жаль, если в рамках «импортозамещения» его придется менять. Старый блок Весты неплох функционально, но выглядит уже несовременно.

Топовая медиасистема

В самых дорогих Вестах должен стоять вертикально ориентированный «планшет» диагональю 10,4 дюйма. Какие новые функции появятся у мультимедийки, пока непонятно. Но размер экрана по меркам класса выдающийся.

8 фишек Lada Vesta NG. Половину официально еще не показывалиВ росчерке ходового огня и поворотника (у них одинаковая форма) виден след последних новинок Renault.
В росчерке ходового огня и поворотника (у них одинаковая форма) виден след последних новинок Renault.

Продолжение — на следующей странице.

8 фишек Lada Vesta NG. Половину официально еще не показывали

В этом году сделают всего 1040 обновленных Вест. Но модель может еще кое-чем удивить, помимо эксклюзивного статуса.

8 фишек Lada Vesta NG. Половину официально еще не показывали — фото 13545938 фишек Lada Vesta NG. Половину официально еще не показывали — фото 13545898 фишек Lada Vesta NG. Половину официально еще не показывали — фото 13545928 фишек Lada Vesta NG. Половину официально еще не показывали
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8 фишек Lada Vesta NG. Половину официально еще не показывали
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Отзывы о LADA Vesta (30)

LADA 2017 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Очень хороший конструтор "Лего" для взрослых

Недостатки:

Этот конструкиор необходимо собрать и доработать, чтобы он стал автомобилем

Комментарий:

Доработка конструктора требукт вложкния финансоа. Один миллион за конструтор — это много.

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