8 фишек Lada Vesta NG. Половину официально еще не показывали

В этом году сделают всего 1040 обновленных Вест. Но модель может еще кое-чем удивить, помимо эксклюзивного статуса.

Светодиодные фары

LED-оптика должна стоять на Вестах во всех комплектациях. Выглядит эффектно, но эффективно ли светит — пока неясно.

В теории существенная прибавка ожидается только по ширине пучка: +50% в обоих режимах. Ближний свет стал дальнобойнее на 10% и на 32% ярче. А вот дальний (я подсмотрел диаграмму) по метражу даже хуже прежнего галогенного!

Некая сторонняя фирма уже предлагает фары рестайлинговой Весты как запчасти. Стоит одна около 26 тысяч рублей — за светодиоды недорого. Но обновить старую Весту, установив только фары, не выйдет. Нужен еще передний бампер в сборе, а его пока нет.

Мягкий пластик

Пластик дореформенной Весты мягким даже не казался. Теперь верх приборной панели мягкий на ощупь, верх дверных карт — на вид. И поэтому интерьер выглядит дороже.

Приборная панель — новая. К старой претензий не было. Просто она морально устарела.

Блок «климата»

Управление микроклиматом позаимствовано у Renault Duster. Будет жаль, если в рамках «импортозамещения» его придется менять. Старый блок Весты неплох функционально, но выглядит уже несовременно.

Топовая медиасистема

В самых дорогих Вестах должен стоять вертикально ориентированный «планшет» диагональю 10,4 дюйма. Какие новые функции появятся у мультимедийки, пока непонятно. Но размер экрана по меркам класса выдающийся.

В росчерке ходового огня и поворотника (у них одинаковая форма) виден след последних новинок Renault.

Продолжение — на следующей странице.