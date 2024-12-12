1 000 000 машин АВТОВАЗа: экс-партнеры недооценили русский характер

АВТОВАЗ сообщил, что выпустил первый миллион автомобилей в новейшей истории

12 декабря 2024 года с конвейера АВТОВАЗа сошел первый миллионный автомобиль, произведенный после ухода иностранного акционера и поставщиков в 2022 году.

Юбилейным стал новый флагман компании — бизнес-седан Lada Aura, символ возрождения предприятия.

Производство 1 000 000 автомобилей за 2,5 года в условиях глобальных изменений и экономических вызовов — это большое достижение для коллектива АВТОВАЗа. В 2022 году, несмотря на прогнозы о долгом простое, компания быстро адаптировалась.

Уже в июне 2022 года возобновился выпуск автомобилей — с конвейера сошли первые Lada Granta Classic 2022 модельного года.

С этого момента АВТОВАЗ не только восстанавливал производство, но и двигался вперед, возвращая на рынок популярные модели, новые опции и работая над новыми проектами. За Грантой вернулось семейство Niva, а автомобили стали оснащаться кондиционером, подушками безопасности, мультимедийной системой, АБС и другими опциями.

В 2023 году АВТОВАЗ возобновил сборку Весты, перенесенной в Тольятти, а в 2024 году в Ижевске стартовал выпуск семейства Largus.

Такая трансформация производства позволила оптимизировать мощности и заложить основу для будущих моделей, включая перспективный кроссовер на платформе Весты.

Максим Соколов, президент и Генеральный директор АВТОВАЗа:

– Символическая точка в восстановлении модельного ряда Lada была поставлена в сентябре 2024 года, когда на Весту вернулась одна из важнейших систем безопасности – локализованная электронная система контроля устойчивости (ESC). Сегодня средний уровень локализации по модельному ряду Lada превышает 95%.

К концу 2024 года АВТОВАЗ не только восстановил объемы производства и продаж. От перезапуска текущих моделей компания уверенно перешла к выпуску новых автомобилей, среди которых особое место занимает Lada Aura — модель, символизирующая новую эпоху в истории компании.

Сегодня мы выпустили первый миллионный автомобиль с момента бегства наших бывших иностранных партнеров из России в 2022 году. Именно они предрекали нам длительный простой после их ухода, и именно они ошибались и недооценивали потенциал АВТОВАЗа и настоящий русский характер!

Мы не только быстро возобновили производство, но за два с половиной года выпустили уже один миллион автомобилей!

Сейчас завод выпускает новый автомобиль каждые 25 секунд, а бестселлер АВТОВАЗа Granta входит в топ-5 самых продаваемых в мире автомобилей.

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Источник: АВТОВАЗ