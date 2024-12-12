Как купить премиального «европейца» за 1 млн и не разориться

Эксперт «За рулем» перечислил все сильные и слабые стороны Volvo S80 с пробегом

Если среди новых автомобилей выбор при бюджете на покупку в 1 млн рублей очень мал (пара моделей Лады), то на вторичном рынке есть из чего выбирать. Но имеется одна проблема.

Чем доступнее автомобиль, тем он старее и тем больше у него пробег. Следовательно, надо выяснять слабые места десятков моделей, чтобы не купить бодро выглядящий автохлам и не разориться на его обслуживании и ремонте.

Эту работу уже проделали эксперты «За рулем» и указали на самые беспроблемные в плане надежности при больших пробегах машины. Есть среди них и большой премиальный седан.

Volvo S80

За миллион вполне можно найти Volvo S80 второго поколения 2010-2011 годов выпуска. Скорее всего, под капотом будет бензиновый пятицилиндровый турбомотор объемом 2,5 литра.

Volvo S80 долго сохраняет товарный вид. Разве что оптика и хромированный декор со временем теряют лоск.

В целом, это очень надежный двигатель, и слабых мест у него почти нет. Разве что система регулировки фаз может потребовать ремонта после 200 тысяч км.

Не стоит опасаться и пятицилиндрового дизеля 2.4. При выборе дизельной версии нужно внимательно осмотреть район интеркулера: потеря герметичности там довольно частое явление.

Интерьер Volvo S80 сделан из очень качественных материалов. Кожа руля и сиденья редко требуют перетяжки до 200 тысяч км.

А вот версий с шестицилиндровым бензиновым двигателем 3.2 лучше избегать.

Автомобилей с механической коробкой на рынке почти нет, и подавляющее большинство Volvo S80 рассматриваемых нами годов выпуска оснащены 6-ступенчатым автоматом Aisin TF-80.

Он очень чувствителен к состоянию масла, которое нужно обновлять каждые 60 тысяч км. В противном случае могут износиться втулки валов и потребовать замены (или ремонта) гидроблок. Если же следить за коробкой, то она спокойно преодолевает 300 тысяч км.

Как видите, опасаться покупки Volvo S80 в возрасте 14-15 лет не стоит. Он надежен. А частные проблемы выявит диагностика на автосервисе.

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