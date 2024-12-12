Как купить премиального «европейца» за 1 млн и не разориться
Если среди новых автомобилей выбор при бюджете на покупку в 1 млн рублей очень мал (пара моделей Лады), то на вторичном рынке есть из чего выбирать. Но имеется одна проблема.
Чем доступнее автомобиль, тем он старее и тем больше у него пробег. Следовательно, надо выяснять слабые места десятков моделей, чтобы не купить бодро выглядящий автохлам и не разориться на его обслуживании и ремонте.
Эту работу уже проделали эксперты «За рулем» и указали на самые беспроблемные в плане надежности при больших пробегах машины. Есть среди них и большой премиальный седан.
Volvo S80
За миллион вполне можно найти Volvo S80 второго поколения 2010-2011 годов выпуска. Скорее всего, под капотом будет бензиновый пятицилиндровый турбомотор объемом 2,5 литра.
В целом, это очень надежный двигатель, и слабых мест у него почти нет. Разве что система регулировки фаз может потребовать ремонта после 200 тысяч км.
Не стоит опасаться и пятицилиндрового дизеля 2.4. При выборе дизельной версии нужно внимательно осмотреть район интеркулера: потеря герметичности там довольно частое явление.
А вот версий с шестицилиндровым бензиновым двигателем 3.2 лучше избегать.
Автомобилей с механической коробкой на рынке почти нет, и подавляющее большинство Volvo S80 рассматриваемых нами годов выпуска оснащены 6-ступенчатым автоматом Aisin TF-80.
Он очень чувствителен к состоянию масла, которое нужно обновлять каждые 60 тысяч км. В противном случае могут износиться втулки валов и потребовать замены (или ремонта) гидроблок. Если же следить за коробкой, то она спокойно преодолевает 300 тысяч км.
Как видите, опасаться покупки Volvo S80 в возрасте 14-15 лет не стоит. Он надежен. А частные проблемы выявит диагностика на автосервисе.
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