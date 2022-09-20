Льготные автокредиты продлили до 2025 года

Суммы, которые направят на поддержку спроса, будут расти каждый год.

Материалы по теме Названы регионы-рекордсмены по автокредитам в России

В 2023–2025 годах Минпромторг потратит на поддержку спроса на отечественные автомобили колоссальные суммы денег, рассказал министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

В 2023 году на льготные автокредиты и лизинг будет выделено 9,8 млрд рублей. В 2024 году сумма вырастет почти в 1,7 раза и составит 17 млрд рублей. В 2025 году будет выделено еще больше средств — 19 млрд рублей.

Как заявил министр, все эти траты уже зафиксированы в проекте бюджета на 2023 год.

«Таким образом, планируем простимулировать реализацию еще около 190 тысяч автомобилей», — цитируют «Известия» слова Дениса Мантурова.

Материалы по теме Банки будут обязаны раскрывать полную стоимость кредита

Следует отметить, что в 2022 году на льготные кредиты и лизинговые программы было выделено 20,7 млрд рублей, которых хватит на субсидирование покупки примерно 75 тысяч машин. Таким образом, финансирование госпрограмм сначала сократится более чем вдвое, но позже вернется к нынешнему уровню.

Что выгоднее: залоговый, беззалоговый кредит или buy-back? Ответ вы найдете здесь.

«За рулем» можно читать и в Viber

Фото: Depositphotos