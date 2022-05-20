Автокредиты подешевели! Как сэкономить на покупке машины

Залоговый, беззалоговый кредит или buy-back? У каждого типа автокредита в новых условиях появились «свежие» плюсы и минусы.

Ставки пошли вниз…

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Количество желающих взять автокредит в апреле 2022 года сократилось более чем на 77% по сравнению с мартом этого же года. Заемщиков отпугнул рост ставок и дефицит — как автомобилей, так и комплектующих к ним.

В непростой ситуации оказались и банки. Сложно рассчитывать на стабильность доходов заемщиков, сложно рассчитывать залоговую стоимость автомобилей из-за скачков цен. Тем не менее вскоре после снижения Центробанком ключевой ставки до 14 % годовых наметилась тенденция к снижению стоимости автокредитов.

Так, 11 мая ВТБ снизил ставки на все виды автокредитования сразу на 3%. Теперь залоговый кредит в этом банке можно взять от 8,7% годовых, беззалоговый — от 12% годовых.

В Газпромбанке ставка по залоговому кредиту теперь начинается от 7,9% (при оформлении личного страхования заемщика) и от 12,9 % без предоставления автомобиля в залог. Условия действуют для покупки как новых, так и подержанных машин.

Хорошая тенденция — можно ожидать, что другие кредитные организации в ближайшее время тоже начнут снижать ставки.

…но дело не только в ставке

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Снизившаяся процентная ставка (особенно на фоне растущих на все цен) выглядит привлекательно. Но решаясь на займ, стоит понимать, что многие программы автокредитования включают в себя дополнительные опции (такие как обязательное оформление каско и страхование жизни).

Из-за этих расходов ставка может повыситься еще на 3–5%. А значит, вырастет и размер ежемесячного платежа. Если вы ограничены в средствах, выясните, можно ли застраховать автомобиль частично — например, только от угона и ущерба. Это снизит финансовую нагрузку.

Реальная переплата будет небольшой

Сумму, которую придется переплатить за кредитный автомобиль, за пять-семь лет, вполне возможно, перекроет рост цен на авто. Сложно предугадать, как изменится цена на ту или иную модель. Но учитывая сохраняющийся дефицит полупроводников, нарушенные логистические цепочки и санкционное давление, можно предположить, что дешеветь автомобили в ближайшие годы не будут.

«Потяну» ли я кредит?

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Прежде всего, трезво оцените свою финансовую нагрузку. Соотнесите ежемесячный доход и расход семьи. После внесения платежей по кредиту, расходов на бензин, оплаты парковок и машиноместа у вас должна оставаться сумма, способная обеспечить приемлемый уровень жизни. Не забудьте про ОСАГО и техобслуживание.

Кредитные организации принимают во внимание показатель долговой нагрузки физических лиц — так называется отношение ежемесячных выплат человека по всем его кредитам к размеру совокупного месячного дохода. Если этот показатель больше 50%, банк в кредите может отказать. Хороший способ проверить свои силы.

Как «отвертеться» от дорогих страховок?

Например, взять у банка не автокредит, а «просто деньги» — потребительский нецелевой кредит. Процентная ставка при таком займе будет выше, но заемщика не обяжут оформлять каско или первоначальный взнос, а автомобилем можно будет свободно распоряжаться. Например, в ситуации форс-мажора продать, погасив кредит. Или сдать в наем, чтобы уменьшить свою финансовую нагрузку.

При автокредите машина на время выплаты займа становится залогом. Залоговое имущество по закону подлежит обязательному страхованию. А значит, от покупки каско отвертеться не получится. Кроме того, кредитный автомобиль без согласия банка нельзя сдать в аренду, подарить, продать.

Но у автокредита есть и весомые плюсы —- более низкие (на 3–9%) ставки, чем по потребительскому займу и возможность кредитоваться на более крупную сумму.

Андрей Коченков, директор по развитию бизнеса АО МС Банк Рус

Комментарий эксперта

Зачастую автокредит интереснее потребительского кредита

«Многие производители имеют специальные программы со сниженными ставками, а дилеры предоставляют дополнительные бонусы при оформлении автокредита в салоне — экономия может оказаться существенной. Рассчитывая стоимость залога в условиях сильной волатильности цен на автомобили, мы отталкиваемся от рекомендованных розничных цен на автомобили. Анализируем предложения, размещаемые на специализированных сайтах по продаже авто: auto, avito, drom.

Кроме того, потребительский кредит не всегда можно взять по самой низкой ставке, которая транслируется банком. Потому что, как правило, для такой ставки клиент должен соответствовать определенным требованиям (например, иметь зарплату в этом банке)».

Как снизить ежемесячный платеж?

Тех, кто сейчас ограничен в средствах, может заинтересовать и автокредит с остаточным платежом (buy-back). Это работает так: при оформлении займа в договоре прописывается размер остаточного долга (обычно 30–50% от первоначальной цены автомобиля на момент сделки). Эта сумма не включается в ежемесячные платежи. Когда истекает оговоренный в договоре срок (например, 3 года), заемщик сам решает, что делать с автомобилем и остатком долга.

Андрей Коченков, директор по развитию бизнеса АО МС Банк Рус

Комментарий эксперта

«Главные преимущества кредита с остаточным платежом — это сниженный ежемесячный платеж, что особенно актуально в текущей ситуации, а также возможность более частого обновления автомобиля. Клиент может выбрать один из следующих вариантов: оставить автомобиль себе, внеся остаточный платеж, вернуть автомобиль дилеру по соглашению об обратном выкупе или пролонгировать кредит на более долгий срок».

Как еще можно сэкономить?

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Обычно автокредиты выдают на срок 5–7 лет. Чем меньше срок, тем выше ежемесячный платеж. Но в итоге переплатите меньшую сумму.

Многие банки разрешают досрочно выплатить часть займа — в этом случае размер платежа также уменьшится. Зависит размер ежемесячного платежа и от первоначального взноса. Чем больше средств будет внесено изначально, тем меньше придется переплатить.

Сергей Смирнов, юрист

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Прежде всего, обратите внимание на основные условия: процентную ставку и срок кредита. Если в договоре не указано, потребуйте назвать полную стоимость кредита со всеми выплатами, чтобы понимать, сколько предстоит переплатить за автомобиль;

Будьте вдвойне внимательны, если кредит оформляется с пониженной ставкой. Бывает, что это понижение обусловлено скидкой производителя автомобиля. Условия такой скидки могут быть обременены определенными дополнительными услугами (страховкой, платным участием в какой-нибудь программе помощи на дорогах). Если впоследствии откажетесь от допуслуг — скидки вас лишат, и размер кредита тут же увеличится;

Помните, что банк не имеет права навязывать просто так дополнительные услуги или услуги в определенных организациях. У потребителя всегда должно быть право выбора.

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