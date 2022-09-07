Эта Нива хочет быть семейной: 106 «лошадей», очень длинный кузов...

Такой модификации бюджетного вазовского внедорожника вы наверняка не встречали: это же... минивэн!

Компания «Промтех» в этом году особенно щедра на новинки.

Весной Юрий Тимкин ездил на завод и рассказывал о машинах на базе Ларгуса.

Потом Александр Виноградов тестировал на Дмитровском полигоне развозные машины на шасси Гранты и Нивы.

А мне выпала удача поездить на самой интересной, на мой взгляд, версии.

Лада Нива Куб весьма симпатична для коммерческого автомобиля.

Семейный вэн по-новому

Нижегородцы и раньше работали с Нивами и Грантами, однако основу переделок составляли Ларгусы: дешевые, надежные, относительно экономичные. Их за пять лет построили около 2000 штук, что неплохо для нишевой модели. Можно говорить о некоей специализации. ВИС делал полурамные грузовички из исконно российских моделей, а «Промтех» — более красивые и вместительные из Ларгусов. Но теперь Ларгусов нет, и пока непонятно, когда они появятся снова, а цена вышла за рамки разумного. И в Нижнем стали расширять предложение по Грантам и Нивам.

Нива Legend и так тесная, поэтому перегородка посадку испортила несильно. Оба сиденья сохранили механизм откидывания, но много позади них не положишь. Карманами в спинках пользоваться удобно.

Нива Куб — машина необычная, поскольку у нее нет отдельного модуля грузового отсека. Кузов стал шире, выше и выглядит «легковым» благодаря ровным бортам. Симпатично. Примерно так же я оценил пять лет назад первый Ларгус Куб: для семьи слишком утилитарно, а по меркам комтранса даже изящно.

А может, рановато я отмел семейных людей? Всё живу в прежней реальности, где доступен Ларгус с безразмерным багажником и салоном на семерых. Он был единственным недорогим автомобилем с такими плюсами, а теперь сегмент пустует.

Ниву Куб, среди прочих версий, задумали и с трехрядным пассажирским салоном без перегородки за водительским отсеком.

Выглядеть такой мегауниверсал будет странно — так ведь и Ларгус не красавчик.

Длина трехдверной Нивы Legend — 3640 мм, колесная база — 2200 мм. А у Куба — 4900 и 3050 мм соответственно. Конечно, машинка не широкая, но длинная!

106 «лошадей»

Прекрасно понимая основной минус Нивы, в Нижнем задумались над доработкой мотора. Нашли стороннего партнера, которого пока не называют. Из характеристик известна одна: мощность 106 л. с. Поднять мощность на четверть одним только чип-тюнингом невозможно. Скорее всего, без «железа» не обошлось — как минимум без расточки цилиндров и замены поршней. Все детали мы узнаем, когда (и если) доработанный двигатель дойдет до товарных машин.

Мотор визуально прежний. Тестовая прошивка — на 106 сил. Говорят, что отдачу можно довести до 110 л.с. Но думают и в противоположном направлении: не сертифицировать ли двигатель на 99–100 л.с., чтобы уменьшить транспортный налог?

Пока проверю мотор на ходу. С пустым фургоном на ровной дороге на пятой передаче с 60 км/ч Куб набирает скорость. На подъемах переключаться приходится реже.

Нива побежала веселее — это заметно. Будь эти 106 «лошадей» под капотом стандартной трехдверки, я бы, наверное, сказал «заметно веселее». Но машина-то доработанная, с ухудшившейся аэродинамикой и увеличившейся снаряженной массой.

На Кубе стоят ШРУСы и оригинальный кардан увеличенной длины. В задней подвеске применяются усиленные рессоры от ВИСа и пневмобаллоны. Сейчас система одноконтурная, но в Промтехе» думают над двухконтурной. Дело в том, что на «скорых» распределение массы по бортам неравномерное, с этим ничего не поделать. Поэтому поведение машины могла бы улучшить возможность держать в левом баллоне повышенное давление.

Последнюю промтеховцы не озвучивают. Но по имеющимся цифрам математика «не сходится». Допустимая полная масса — 2150 кг, грузоподъемность — 850 кг. Значит, снаряженная 1300 кг, что всего на 15 кг больше, чем у трехдверной Нивы Legend? Не верю: вон какой горб пристроили. Поэтому подождем ОТТС и официальных данных — обещают справиться за несколько месяцев.

Еще вопросы есть?

Куб на задней пневмоподвеске кренится меньше, чем Прима с огромной отдельной «будкой», но всё равно ведет себя в поворотах хуже стандартной Нивы. Тормоза исходной трехдверки не меняли вообще, а ведь по паспорту прибавка максимальной массы 540 кг. Треть!

Объем грузового отсека почти 5 м³. Доступ — с трех сторон. Вот только хватит ли у владельцев разума не перегружать машину, вдохновившись таким пространством?

Мне доводилось ездить на седанах и кроссоверах В‑класса с максимально допустимой массой. Пять человек с багажом, стройматериалы для ремонта — случаи бывают разные. Так вот, если динамика существенно не страдает, то тормоза порой переходят в режим «выключено». Их не хватает даже на городских скоростях. А ведь Нивы под переделку будут приходить с АВТОВАЗа без АБС — и мы получим машину, которой нужно управлять ну очень осторожно.

Распашные задние двери — пластик на металлическом каркасе. Нижние части взяты от Ларгуса: зачем изобретать новое, если есть подходящее?

Сколько стоит?

Цену обещают примерно 1,7 млн рублей — на 200 тысяч дешевле, чем стоит сейчас Ларгус Куб. Что тоже странно: по официальному прайс-листу разница между исходниками — трехдверной Нивой и фургоном Ларгус — составляет полмиллиона рублей. А переделка стоит плюс-минус одинаково. Мне, как и многим, не хотелось бы окончательно терять Ларгус. В каких-то условиях Нива хороша, но далеко не во всех.

Что в итоге?

В качестве аргумента в пользу Нивы Legend как основы для подобных переделок чаще всего вспоминают о качестве региональных дорог и доступности отдаленных поселков. Это да: Нива немолода, но намного комфортнее уазовской «буханки». Но сохранила ли она свои преимущества в грузовом формате?

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А доработанный 106‑сильный двигатель — темная лошадка в плане ресурса. Вместе с мощностью обычно растет и крутящий момент: переварит ли его сделанная без запаса трансмиссия?

Нива на бездорожье хороша, в том числе, благодаря малой массе и прекрасной геометрической проходимости. Ни того, ни другого у промтеховской машины уже нет.

Но самым слабым местом мне видится полурамная конструкция. На асфальтовых грузовичках претензий к ней нет. А как она поведет себя при постоянных нагрузках на изгиб во всех направлениях? Пожалуй, лучше взять Соболь Бизнес 4WD, изначально задуманный как полностью рамная машина с высокой проходимостью.

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