Самые длинные Нива и Гранта: как едут? А почем?

Нижегородская компания «Промышленные технологии» («Промтех») не первый год строит коммерческую технику на базе Лад (в основном Ларгусов и Нив). Завод наладил и выпуск «каблучков» на базе Гранты, а также представил новый изотермический фургон на базе Нивы.
База обоих растянута на полметра, чтобы установить изотермическую будку на семь кубометров.
Задняя рессорная подвеска с дополнительными пневмобаллонами позволяет грузить в Ниву 750 кг, а в Гранту — почти тонну!
Изменения
Изотермические «кубики» у обоих автомобилей одинаковые, сделанные из сэндвич-панелей толщиной 25 мм. Грузовой отсек выглядит аккуратно, и про освещение не забыли. Задние двери распахиваются на 270 градусов, запорные механизмы просты и надежны. Боковая дверца открывается на 180 градусов, но за ней нужно следить: откинутый замок может садануть по пассажирской двери. У Нивы из-за большого дорожного просвета погрузочная высота получилась очень большой — около метра.
Оба автомобиля сохранили несущую конструкцию и построены по одной схеме. Родные лонжероны в полу удлиняются, с необходимым усилением. Большие усилители ставятся в порогах, а на крыше вваривается рама, связывающая переднюю часть кузова с грузовым отсеком и перегородкой. Конечно, не стоит надеяться на тот же уровень пассивной безопасности, что у обычной легковой Гранты. Но у меня создалось впечатление, что он выше, чем у полурамных «каблучков» от «ВИС-Авто».
Оригинальная упругая балка задней подвески Гранты переделана под рессоры. А для сохранения дорожного просвета при полной загрузке добавлены пневмобаллоны с управлением в кабине.
Задняя подвеска Нивы также обзавелась рессорами и пневматикой. Доработан и карданный вал, ведь длины стандартного уже не хватало. Передний вал остался родным, а задний взяли от УАЗа и скрестили его с вазовскими крестовинами. Как бонус, у него еще и диапазон перемещения по шлицевому соединению вдвое больше, чем у «нивского».
Как едут?
Стандартного мотора 1.7 «разжиревшей» Ниве категорически не хватает. Можно заметить, что на таком фургоне гонять не нужно, и отчасти это так. Высокий центр тяжести, большая парусность и возросшие крены — плохие компаньоны быстрой езды.
Но самые большие проблемы на рельефе. Заехать на десятипроцентный подъем на третьей передаче даже с ходу у меня не вышло — обороты и скорость проваливаются. Взять такую горку можно только на второй скорости. И это на пустой машине!
У семикубовой Гранты проблем с энерговооруженностью нет. Тестовый автомобиль был с 16‑клапанным мотором ВАЗ‑21126 (98 л. с.) и автоматом. В отличие от Нивы, Гранта уверенно брала тот же подъем на третьей передаче.
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
В гамме Лады есть и свои собственные коммерческие модели на базе Гранты. Делают их на мощностях завода ВИС-Авто, принадлежащего АВТОВАЗу. Помимо коммерческих моделей, там еще строят Ниву Бронто.
Обычные бортовые Гранты (как с открытой платформой, так и с пластиковым кунгом) имеют официальный прайс в районе миллиона рублей (см. таблицу). Изотермические фургоны с кузовами из сэндвич-панелей стоят дороже — от 1,1 до 1,5 млн, что всё равно дешевле Гранты Прима. Однако и вместимость у них почти вдвое меньше. Грузовые отсеки вмещают только два европоддона против четырех у Примы.
Бизнес-перспектива
Впечатление от Нивы Прима подпортила нехватка тяги. В некоторых ситуациях ее категорически не хватает, да и особой экономичности от этой машины ждать не стоит. Но в районах не только с асфальтом этому «каблучку» равных нет.
Гранта Прима понравилась больше. Изрядно поездив, я поймал себя на мысли, что она ничем не хуже Ларгуса. Контрольным выстрелом мог бы стать автомат, которого у Ларгуса нет в принципе. Но в нынешней ситуации об автоматической коробке придется забыть. Хотя и без этого Гранта Прима попала в цель — тем более, что она на 300 тысяч дешевле Ларгуса с таким же семикубовым фургоном.
|
|
Лада Гранта бортовая
|
Лада Гранта фургон
|
Лада Гранта Прима
|
Длина / ширина / высота / база, мм
|
4450 / 1710 / 1700 / 2845
|
4510 / 1710 / 2000 / 2845
|
5040 / 1730 / 2370 / 2976
|
Масса, кг
|
1185 / 2100
|
1280 / 2100
|
1260 / 2160
|
Размеры грузовой платформы, мм
|
1860 х 162 0 х 1060
|
1910 х 1650 х 1130
|
2510 х 1680 х 1560
|
Объем грузовой платформы, м³
|
2,7
|
3,5
|
7,0
|
Начальная рекомендованная стоимость, ₽
|
1 030 000
|
1 059 000
|
1 600 000
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