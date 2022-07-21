Самые длинные Нива и Гранта: как едут? А почем?

Изменения

Изотермические «кубики» у обоих автомобилей одинаковые, сделанные из сэндвич-панелей толщиной 25 мм. Грузовой отсек выглядит аккуратно, и про освещение не забыли. Задние двери распахиваются на 270 градусов, запорные механизмы просты и надежны. Боковая дверца открывается на 180 градусов, но за ней нужно следить: откинутый замок может садануть по пассажирской двери. У Нивы из-за большого дорожного просвета погрузочная высота получилась очень большой — около метра.





Интерьер Гранты стандартный — кроме отсутствия салонного зеркала, никаких изменений. Водительское кресло не получается отодвинуть максимально назад из-за перегородки. Диапазон продольной регулировки сиденья в Ниве из-за стенки за спиной не пострадал. Зачем-то оставили салонное зеркало.

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Оба автомобиля сохранили несущую конструкцию и построены по одной схеме. Родные лонжероны в полу удлиняются, с необходимым усилением. Большие усилители ставятся в порогах, а на крыше вваривается рама, связывающая переднюю часть кузова с грузовым отсеком и перегородкой. Конечно, не стоит надеяться на тот же уровень пассивной безопасности, что у обычной легковой Гранты. Но у меня создалось впечатление, что он выше, чем у полурамных «каблучков» от «ВИС-Авто».





Оригинальная упругая балка задней подвески Гранты переделана под рессоры. А для сохранения дорожного просвета при полной загрузке добавлены пневмобаллоны с управлением в кабине.

Между сиденьями пристроились манометр давления в пневмобаллонах и управление компрессором.

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Задняя подвеска Нивы также обзавелась рессорами и пневматикой. Доработан и карданный вал, ведь длины стандартного уже не хватало. Передний вал остался родным, а задний взяли от УАЗа и скрестили его с вазовскими крестовинами. Как бонус, у него еще и диапазон перемещения по шлицевому соединению вдвое больше, чем у «нивского».

Как едут?

Стандартного мотора 1.7 «разжиревшей» Ниве категорически не хватает. Можно заметить, что на таком фургоне гонять не нужно, и отчасти это так. Высокий центр тяжести, большая парусность и возросшие крены — плохие компаньоны быстрой езды.





Но самые большие проблемы на рельефе. Заехать на десятипроцентный подъем на третьей передаче даже с ходу у меня не вышло — обороты и скорость проваливаются. Взять такую горку можно только на второй скорости. И это на пустой машине!





Изотермическая «будка» вмещает семь кубометров груза или четыре стандартных европалеты.

Зеленым тумблером включается свет в грузовом отсеке. В Гранте он расположен удачнее. В Ниве исполнение получилось слегка коряво.

У семикубовой Гранты проблем с энерговооруженностью нет. Тестовый автомобиль был с 16‑клапанным мотором ВАЗ‑21126 (98 л. с.) и автоматом. В отличие от Нивы, Гранта уверенно брала тот же подъем на третьей передаче.

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ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

В гамме Лады есть и свои собственные коммерческие модели на базе Гранты. Делают их на мощностях завода ВИС-Авто, принадлежащего АВТОВАЗу. Помимо коммерческих моделей, там еще строят Ниву Бронто.

Обычные бортовые Гранты (как с открытой платформой, так и с пластиковым кунгом) имеют официальный прайс в районе миллиона рублей (см. таблицу). Изотермические фургоны с кузовами из сэндвич-панелей стоят дороже — от 1,1 до 1,5 млн, что всё равно дешевле Гранты Прима. Однако и вместимость у них почти вдвое меньше. Грузовые отсеки вмещают только два европоддона против четырех у Примы.

Бизнес-перспектива

Впечатление от Нивы Прима подпортила нехватка тяги. В некоторых ситуациях ее категорически не хватает, да и особой экономичности от этой машины ждать не стоит. Но в районах не только с асфальтом этому «каблучку» равных нет.





Гранта Прима понравилась больше. Изрядно поездив, я поймал себя на мысли, что она ничем не хуже Ларгуса. Контрольным выстрелом мог бы стать автомат, которого у Ларгуса нет в принципе. Но в нынешней ситуации об автоматической коробке придется забыть. Хотя и без этого Гранта Прима попала в цель — тем более, что она на 300 тысяч дешевле Ларгуса с таким же семикубовым фургоном.









Лада Гранта бортовая Лада Гранта фургон Лада Гранта Прима Длина / ширина / высота / база, мм 4450 / 1710 / 1700 / 2845 4510 / 1710 / 2000 / 2845 5040 / 1730 / 2370 / 2976 Масса, кг 1185 / 2100 1280 / 2100 1260 / 2160 Размеры грузовой платформы, мм 1860 х 162 0 х 1060 1910 х 1650 х 1130 2510 х 1680 х 1560 Объем грузовой платформы, м³ 2,7 3,5 7,0 Начальная рекомендованная стоимость, ₽ 1 030 000 1 059 000 1 600 000



