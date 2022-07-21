Самые длинные Нива и Гранта: как едут? А почем? — журнал За рулем

Самые длинные Нива и Гранта: как едут? А почем?

Коммерческие Гранта Прима и Нива Прима - с удлиненной на полметра базой и фургоном на семь кубов.

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Нижегородская компания «Промышленные технологии» («Промтех») не первый год строит коммерческую технику на базе Лад (в основном Ларгусов и Нив). Завод наладил и выпуск «каблучков» на базе Гранты, а также представил новый изотермический фургон на базе Нивы.

База обоих растянута на полметра, чтобы установить изотермическую будку на семь кубометров.

Задняя рессорная подвеска с дополнительными пневмобаллонами позволяет грузить в Ниву 750 кг, а в Гранту — почти тонну!

Самые длинные Нива и Гранта: как едут? А почем?Гранта Прима стоит от 1,6 миллиона рублей. По нынешним временам — неплохо для фургона объемом семь кубометров и грузоподъемностью 900 кг. Нива может взять на борт 750 кг. Грузовой отсек такой же, как у Гранты. Но погрузочная высота больше — почти метр. Начальная стоимость — 1,7 млн.
Гранта Прима стоит от 1,6 миллиона рублей. По нынешним временам — неплохо для фургона объемом семь кубометров и грузоподъемностью 900 кг. Нива может взять на борт 750 кг. Грузовой отсек такой же, как у Гранты. Но погрузочная высота больше — почти метр. Начальная стоимость — 1,7 млн.

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Изменения

Изотермические «кубики» у обоих автомобилей одинаковые, сделанные из сэндвич-панелей толщиной 25 мм. Грузовой отсек выглядит аккуратно, и про освещение не забыли. Задние двери распахиваются на 270 градусов, запорные механизмы просты и надежны. Боковая дверца открывается на 180 градусов, но за ней нужно следить: откинутый замок может садануть по пассажирской двери. У Нивы из-за большого дорожного просвета погрузочная высота получилась очень большой — около метра.


Самые длинные Нива и Гранта: как едут? А почем?Интерьер Гранты стандартный — кроме отсутствия салонного зеркала, никаких изменений. Водительское кресло не получается отодвинуть максимально назад из-за перегородки.
Интерьер Гранты стандартный — кроме отсутствия салонного зеркала, никаких изменений. Водительское кресло не получается отодвинуть максимально назад из-за перегородки.

Самые длинные Нива и Гранта: как едут? А почем?Диапазон продольной регулировки сиденья в Ниве из-за стенки за спиной не пострадал. Зачем-то оставили салонное зеркало.
Диапазон продольной регулировки сиденья в Ниве из-за стенки за спиной не пострадал. Зачем-то оставили салонное зеркало.

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Оба автомобиля сохранили несущую конструкцию и построены по одной схеме. Родные лонжероны в полу удлиняются, с необходимым усилением. Большие усилители ставятся в порогах, а на крыше вваривается рама, связывающая переднюю часть кузова с грузовым отсеком и перегородкой. Конечно, не стоит надеяться на тот же уровень пассивной безопасности, что у обычной легковой Гранты. Но у меня создалось впечатление, что он выше, чем у полурамных «каблучков» от «ВИС-Авто».


Оригинальная упругая балка задней подвески Гранты переделана под рессоры. А для сохранения дорожного просвета при полной загрузке добавлены пневмобаллоны с управлением в кабине.

Самые длинные Нива и Гранта: как едут? А почем?Между сиденьями пристроились манометр давления в пневмобаллонах и управление компрессором.
Между сиденьями пристроились манометр давления в пневмобаллонах и управление компрессором.

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Задняя подвеска Нивы также обзавелась рессорами и пневматикой. Доработан и карданный вал, ведь длины стандартного уже не хватало. Передний вал остался родным, а задний взяли от УАЗа и скрестили его с вазовскими крестовинами. Как бонус, у него еще и диапазон перемещения по шлицевому соединению вдвое больше, чем у «нивского».

Как едут?

Стандартного мотора 1.7 «разжиревшей» Ниве категорически не хватает. Можно заметить, что на таком фургоне гонять не нужно, и отчасти это так. Высокий центр тяжести, большая парусность и возросшие крены — плохие компаньоны быстрой езды.


Но самые большие проблемы на рельефе. Заехать на десятипроцентный подъем на третьей передаче даже с ходу у меня не вышло — обороты и скорость проваливаются. Взять такую горку можно только на второй скорости. И это на пустой машине!


Самые длинные Нива и Гранта: как едут? А почем?Изотермическая «будка» вмещает семь кубометров груза или четыре стандартных европалеты.
Изотермическая «будка» вмещает семь кубометров груза или четыре стандартных европалеты.

Самые длинные Нива и Гранта: как едут? А почем?Зеленым тумблером включается свет в грузовом отсеке. В Гранте он расположен удачнее.
Зеленым тумблером включается свет в грузовом отсеке. В Гранте он расположен удачнее.

Самые длинные Нива и Гранта: как едут? А почем?В Ниве исполнение получилось слегка коряво.
В Ниве исполнение получилось слегка коряво.

У семикубовой Гранты проблем с энерговооруженностью нет. Тестовый автомобиль был с 16‑клапанным мотором ВАЗ‑21126 (98 л. с.) и автоматом. В отличие от Нивы, Гранта уверенно брала тот же подъем на третьей передаче.

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ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

В гамме Лады есть и свои собственные коммерческие модели на базе Гранты. Делают их на мощностях завода ВИС-Авто, принадлежащего АВТОВАЗу. Помимо коммерческих моделей, там еще строят Ниву Бронто.

Обычные бортовые Гранты (как с открытой платформой, так и с пластиковым кунгом) имеют официальный прайс в районе миллиона рублей (см. таблицу). Изотермические фургоны с кузовами из сэндвич-панелей стоят дороже — от 1,1 до 1,5 млн, что всё равно дешевле Гранты Прима. Однако и вместимость у них почти вдвое меньше. Грузовые отсеки вмещают только два европоддона против четырех у Примы.

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Впечатление от Нивы Прима подпортила нехватка тяги. В некоторых ситуациях ее категорически не хватает, да и особой экономичности от этой машины ждать не стоит. Но в районах не только с асфальтом этому «каблучку» равных нет.


Гранта Прима понравилась больше. Изрядно поездив, я поймал себя на мысли, что она ничем не хуже Ларгуса. Контрольным выстрелом мог бы стать автомат, которого у Ларгуса нет в принципе. Но в нынешней ситуации об автоматической коробке придется забыть. Хотя и без этого Гранта Прима попала в цель — тем более, что она на 300 тысяч дешевле Ларгуса с таким же семикубовым фургоном.

Лада Гранта бортовая

Лада Гранта фургон

Лада Гранта Прима

Длина / ширина / высота / база, мм

4450 / 1710 / 1700 / 2845

4510 / 1710 / 2000 / 2845

5040 / 1730 / 2370 / 2976

Масса, кг

1185 / 2100

1280 / 2100

1260 / 2160

Размеры грузовой платформы, мм

1860 х 162 0 х 1060

1910 х 1650 х 1130

2510 х 1680 х 1560

Объем грузовой платформы, м³

2,7

3,5

7,0

Начальная рекомендованная стоимость,

1 030 000

1 059 000

1 600 000


Самые длинные Нива и Гранта: как едут? А почем?

Коммерческие Гранта Прима и Нива Прима — с удлиненной на полметра базой и фургоном на семь кубов.

Самые длинные Нива и Гранта: как едут? А почем? — фото 1348614Самые длинные Нива и Гранта: как едут? А почем? — фото 1348608Самые длинные Нива и Гранта: как едут? А почем? — фото 1348609Самые длинные Нива и Гранта: как едут? А почем? — фото 1348610Самые длинные Нива и Гранта: как едут? А почем? — фото 1348611Самые длинные Нива и Гранта: как едут? А почем? — фото 1348605Самые длинные Нива и Гранта: как едут? А почем? — фото 1348607Самые длинные Нива и Гранта: как едут? А почем?
Самые длинные Нива и Гранта: как едут? А почем?

Коммерческие Гранта Прима и Нива Прима — с удлиненной на полметра базой и фургоном на семь кубов.

Самые длинные Нива и Гранта: как едут? А почем? — фото 1348607Самые длинные Нива и Гранта: как едут? А почем? — фото 1348605Самые длинные Нива и Гранта: как едут? А почем? — фото 1348608Самые длинные Нива и Гранта: как едут? А почем? — фото 1348611Самые длинные Нива и Гранта: как едут? А почем? — фото 1348614Самые длинные Нива и Гранта: как едут? А почем? — фото 1348609Самые длинные Нива и Гранта: как едут? А почем? — фото 1348610Самые длинные Нива и Гранта: как едут? А почем?
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