АВТОВАЗ выпустит ограниченную серию Lada Largus

Завод нашел компоненты для того, чтобы вернуть Largus на конвейер, временно.

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АВТОВАЗ в конце следующей недели возобновит производство универсалов и фургонов Lada Largus, об этом 20 июля официально сообщила пресс-служба компании.

Уточняется, что автогигант уже перезапустил сварку и окраску кузовов этого семейства, готовые товарные автомобили начнут сходить с конвейера в Тольятти через несколько дней.

Однако в пресс-службе АВТОВАЗа подчеркнули, что до отладки ритмичного выпуска Ларгусов далеко — пока речь идет только о выпуске ограниченной партии из 1800 единиц за счет запаса дефицитных деталей, которые нашли на складе.

Иными словами, этот объем Lada Largus сделают в прежних «докризисных» комплектациях.

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В настоящее время АВТОВАЗ ритмично производит только семейство Granta и внедорожники Niva Legend, их «возродили» в упрощенных «антисанкционных» исполнениях — с двигателем, который сертифицирован под экокласс Евро-2 (вместо Евро-5), без АБС, подушек безопасности и SOS-комплекса ЭРА-ГЛОНАСС.

О сроках поступления новой партии Ларгусов в дилерскую сеть объявят отдельно. В перспективе АВТОВАЗ обещает возобновление регулярного производства модели.

Последний раз Ларгусы на АВТОВАЗе делали в конце апреля — тогда также изготовили небольшую партию после длительного перерыва, начавшегося в конце февраля.

АВТОВАЗ столкнулся с острым дефицитом критически важных иностранных компонентов после того, как страны Запада ужесточили антироссийские санкции.

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Фото: Пресс-служба ПАО «АВТОВАЗ»