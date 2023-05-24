Новый грузовик Компас 5 дебютировал в России

У ГАЗели появился конкурент.

СП КАМАЗа и Daimler «Тракс Восток Рус» представило новый легкий грузовик Компас 5 полной массой 3,5 тонны. Благодаря такой массе на нем можно ездить даже с водительским удостоверением категории B и заезжать туда, куда тяжелым грузовикам въезд запрещен. Ранее таким преимуществом обладали, в основном, ГАЗели Горьковского автозавода.

В серии Компас же есть модели с индексами 9 и 12, по сути, они представляют собой хорошо переработанные грузовики китайской марки JAC N-серии. Но если модели побольше оснащены двигателями Cummins, то Компас 5 комплектуются новыми дизельными двигателями объемом 2,2 л мощностью 122 л.с. (320 Нм).

Грузовик оснащается 5-ступенчатой МКП, гидравлической тормозной системой с передними дисковыми и задними барабанными механизмами, а также системой помощи при троганье на подъеме.

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Источник: Тракс Восток Рус

Фото: https://t.me/compasstrucks