Горячие автоновинки зимы 2023-2024 (не только «китайцы» и кроссоверы)

«За рулем» рассказал, какие новые модели появятся в России в ближайшие месяцы

ГАЗ Соболь NN 4х4

Спустя год после постановки на конвейер новый Соболь примеряет полноприводную трансмиссию (в качестве опции). По сравнению с машиной 4х4 первого поколения изменений масса.

Передняя подвеска стала независимой. Новая планетарная раздатка (понижающее число увеличено до 2,8) теперь управляется электроприводами – водитель оперирует не рычагом, а поворотной шайбой.

В базовое оснащение вошли блокировки переднего и заднего межколесных дифференциалов. Под капотом – 150-сильный дизель G 2.5 и 6-ступенчатая механическая коробка передач.

Сначала полноприводный Соболь будет предложен в грузовом и грузопассажирском исполнении. Микроавтобус появится позднее. Также анонсированы Offroad-версии со шноркелем и «зубастыми» шинами.

ГАЗ Соболь NN 4х4

BAIC X7

Выпуск «семерки» наладили на калининградском Автоторе еще в ноябре. Однако у дилеров машина появится только зимой. На нашем рынке это флагманский кроссовер марки.

Длина кузова составляет 4745 мм. Аналогичные габариты у Kia Sorento и Chery Tiggo 8. Однако, в отличие от них, в салоне Х7 может быть только два ряда сидений.

Как и во многих китайских моделях этого класса, перед водителем – три монитора. Пара привычных – это виртуальная приборка и экран медиасистемы. На третьем дисплее – управление климат-контролем.

Конструкция подразумевает только передний привод. Гибридную силовую установку в России не предлагают – только бензиновый турбомотор 1.5 мощностью 180 л.с. и максимальным крутящим моментом 270 Н.м. В тандеме с ним работает 7-ступенчатый робот с двумя сцеплениями.

BAIC X7

Dongfeng Paladin

В ближайшие месяцы Dongfeng привезет к нам несколько разномастных кроссоверов. Компанию им составит 4,9-метровый внедорожник Paladin, представляющий собой переработанную версию Nissan Terra, который сделан на основе пикапа Nissan Navara.

В основе лежит мощная рама, спереди использована двухрычажная подвеска, сзади – неразрезной мост. В трансмиссии – жестко подключаемый полный привод (part-time) и понижающая передача. Дизеля не ожидается – только бензиновый 2-литровый турбомотор, который выдает 228 л.с. и 360 Н.м. Ассистирует ему 8-ступенчатый автомат.

Несмотря на суровый имидж, салон далек от аскезы. Тут и виртуальные приборы, и кожаная отделка, и большой вертикально-ориентированный экран медиасистемы.

Dongfeng Paladin

Jaecoo J8

Этот флагманский кроссовер должен был появиться в ноябре, но сроки сдвинулись на зиму. Производитель пока держит в секрете подробности про «восьмерку». Однако кое-что уже известно, поскольку она представляет собой перелицованный вариант показанного в апреле Chery Tiggo 9.

В китайской спецификации длина машины равна 4820 мм. Солидные габариты позволили предложить версию с тремя рядами сидений.

Базовый вариант снабжен 261-сильным бензиновым турбомотором 2.0 (в России его наверняка дефорсируют до налоговыгодных 249 «лошадей») и роботизированной коробкой. Привод – передний.

В Китае было анонсировано и появление автомата. Его, скорее всего, получит полноприводная модификация. В качестве опции могут появиться адаптивные амортизаторы – такие же, как на кроссовере Exeed RX.

Jaecoo J8

Jetour Traveller

Еще один брутальный «квадратный» SUV. Во внешности Jetour Traveller видны дизайнерские решения от Kia Mohave и Land Rover Defender.

Несмотря на внешнюю суровость, ничего внедорожного в конструкции нет. Это типичный кроссовер с несущим кузовом, независимыми подвесками и поперечным расположением двигателя (бензиновый турбомотор 1.6 или 2.0). За подключение задних колес отвечает межосевая муфта.

Демультипликатора в трансмиссии нет. Из повышающих проходимость опций – только блокировка заднего межколесного дифференциала.

Jetour Traveller

M-HERO 917

Компания Dongfeng в начале зимы презентует в России новый суббренд M-HERO, который специализируется на выпуске премиальных электрических и гибридных автомобилей. Пионером станет исполинский внедорожник с индексом 917. Размеры впечатляют: длина более пяти метров, ширина свыше двух, да и высота без малого два метра.

У электрической версии каждое колесо вращает свой мотор – вместе они развивают мощность 1088 л.с. и крутящий момент 1400 Н.м. Внедорожник покоряет «сотню» за 4,2 с Тяговая батарея емкостью 143 кВт·ч обеспечивает запас хода в 450 км.

Гибридная модификация содержит работающий как генератор 197-сильный бензиновый турбомотор 1.5 и три электродвигателя совокупной отдачей 816 л.с. и 1050 Н.м. Заявленная дальность хода с полным баком бензина и заряженной батареей (65,8 кВт·ч) – 750 км, а на разгон до 100 км/ч уходит 6 секунд.

M-HERO 917

Wey 05

В первом квартале следующего года в России дебютирует премиальный бренд Wey, который принадлежит концерну Great Wall Motor. Первой моделью станет крупный (4875 мм) кроссовер с индексом 05. В Китае он появился в 2021 году, а этой весной был модернизирован. Но к нам привезут дорестайлинговый вариант.

Wey 05 будут оснащать исключительно гибридной силовой установкой, состоящей из бензинового турбомотора и двух электродвигателей (один на переднюю, один на заднюю ось). Суммарная мощность агрегата составляет 295 л.с., а средний расход топлива равен 7,7 л/100 км.

Wey 05

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