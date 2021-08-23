Суровые (и дорогие) трехдверные внедорожники: большой тест

Вымирание видов — обычное явление не только для животного мира, но и для автомобильного. Некогда господствовавшие трехдверные внедорожники (вспомните первый Range Rover, Ford Bronco или Suzuki Samurai) сегодня на грани вымирания. И то, что Land Rover отважился выпустить короткий Defender 90, вызывает уважение.
Поголовье трехдверных внедорожников сокращается. При всей бескомпромиссности на бездорожье это вечный компромисс в повседневной жизни.
Деф с бензиновым мотором и всеми мыслимыми опциями тянет на немыслимые 7,5 миллионов рублей. Jeep Wrangler в суровой версии Rubicon обойдется в пять миллионов. На этих дорогих «ископаемых» через леса и поля мы отправляемся искать следы древних ящеров. Для этого необязательно ехать далеко от редакции — московский регион очень богат на окаменелости.
Land Rover Defender 90
Новый Дефендер представлен в 2019 году. В этом году у нас дебютировал трехдверный Defender 90. Собирается в Словакии.
ДВИГАТЕЛИ: дизельные 2,0 (200 л.с.) — от 4 240 000 ₽
3,0 (249 л.с.) — от 4 794 000 ₽
бензиновый 3,0 (400 л.с.) — от 5 170 000 ₽
Jeep Wrangler Rubicon
Jeep Wrangler с индексом JL дебютировал в 2018 году. В Россию поставляются трех- и пятидверные версии. И только с одним двигателем. Собирается в Толедо, США.
ДВИГАТЕЛИ: бензиновый 2,0 (272 л.с.) — от 4 420 000 ₽
Про комфорт
Для дальней поездки по ровным дорогам я точно выберу Land Rover. Он тише и мягче. Непоколебим на автостраде. Причем короткий Defender активнее реагирует на руль в поворотах, чем его длинная версия. Энергоемкость подвески — фантастическая. Ямы любого калибра бесследно растворяются, и только легкое козление напоминает о короткой базе. Дэф будет удобным местом обитания на многие тысячи километров.
Land Rover Defender 90
Вынести долгую поездку на Джипе сложнее. Ветер гуляет в многочисленных петлях и замках, необходимых для возможности превращения трехдверного универсала в бездверный кабриолет. Трансмиссия гудит, как в Ниве середины 90‑х. Не добавляют комфорта и зубастые «атешные» шины, воющие на асфальте. И не дай бог дорога начнет вилять: крены сродни автобусным. А козлит Wrangler сильнее Дэфа — задние колеса того и гляди оторвутся от дороги. Бояться этого нужно только если плохо закреплен багаж: с подвеской даже после прыжка ничего не будет. Энергоемкость запредельная!
Jeep Wrangler Rubicon
Торчать на задней скамейке Джипа невыносимо. Особенно на фоне удобных сидений Ленд Ровера.
Одна из причин вымирания трехдверок — извечная дилемма: ехать в компании или с багажом? Багажников у Дэфа и Ренглера, считай, нет: в каждом мы не насчитали даже двухсот литров. Разве что у 90‑го есть козырь в виде шестиместной версии (наш автомобиль — на пять мест). Так в случае сложенных задних сидений можно хотя бы втроем уехать.
Родная стихия
Помните, как Wrangler первого поколения с дохлым мотором в 121 л. с. еле-еле уехал от Ти-Рэкса в «Парке юрского периода»? Окажись у героев нынешний Rubicon, такой напряженной сцены не было. Акселератор Джипа задемпфирован, что для внедорожника скорее плюс. Но кажется, что 100 км/ч набираются быстрее паспортных семи секунд. Машина аж приседает на заднюю ось.
Трехлитровая рядная «шестерка» Дефендера выдает 400 сил, но избыточной мощность не чувствуется. Педаль настроена мягко, и Дэф производит впечатление сильного, но покладистого зверя. Он не обернется против хозяина в случае ошибки.
От мест раскопок нас отделяют раскисшая глина, броды и глубочайшая колея. Ехавший навстречу рыбак на Ниве с зубастыми шинами настоятельно рекомендовал разворачиваться. Не уважает?
Включаю понижайку (2,93), увеличиваю дорожный просвет (пневма позволяет) и лезу в месиво. Гиблые участки Defender проезжает играючи. Скрежет облепихи по бортам не оставил ни одной царапины: кузов оклеен защитной пленкой («всего-то» 343 тысячи рублей). Но пострадали 22‑дюймовые черные диски — у них защиты нет.
У Джипа мегакороткая понижающая передача — 4,0! Блокируются оба межколесных дифференциала, и даже передний стабилизатор можно распустить. А тут еще зубастые шины BF Goodrich Mud-Terrain — высокопрофильные, наружным диаметром даже чуть большие, чем колеса Дефа.
Поначалу Wrangler шел легко, яростно вгрызаясь в раскисшую глину. Но самый сложный перегиб с бродом Rubicon взял не с первого раза. Там, где плоское днище Дэфа прошло лишь по касательной, редуктор переднего моста Джипа врезался в грунт аки астероид, убивший динозавров.
На большом склоне бывшего карьера открываются древние разноцветные слои осадочных пород. Стоило немного покопаться в глине, и нашим глазам открылись окаменелости возрастом под триста миллионов лет. До места, куда обычно добираются пешком, мы доехали — без каких-либо проблем.
Еще бы электроника не глючила...
В случае войны вся навороченная техника сдохнет. Театр наших военных действий был весьма условным, но электроника Дефендера дала сбой и стала включать вентилятор охлаждения на заглушенной машине. За пару часов стоянки батарея села в ноль. Узнаю тебя, Land Rover! Представительство всё списало на устаревший софт блоков управления. Пришлось обновлять софт на новой машине за 7,5 миллионов.
Техпомощь приехала к нам в течение часа. Если такая история случится в экспедиции, подмоги не жди. Туда, куда может забраться Defender, техничка не пройдет — если только другой Defender. Или Wrangler Rubicon: дико неудобный на асфальте, он внушает больше доверия. Недостаточно быть самым сильным и грозным, порой нужно быть неприхотливым. Такие точно переживут все катаклизмы.
Land Rover Defender 90
|Баланс шасси, мощный двигатель, удобный задний ряд, стильная внешность
|Высоченный ценник, неидеальное качество сборки, глюки электроники
Jeep Wrangler Rubicon
|Харизма, динамика, огромный запас сил у подвески
|Шум на всех дорогах, тесные задний ряд и багажник, цена
Экспертная оценка, а также важная техническая информация о героях нашего теста (и 3 факта об ископаемых) — по этой ссылке.
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