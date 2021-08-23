Суровые (и дорогие) трехдверные внедорожники: большой тест

Вымирание видов — обычное явление не только для животного мира, но и для автомобильного. Некогда господствовавшие трехдверные внедорожники (вспомните первый Range Rover, Ford Bronco или Suzuki Samurai) сегодня на грани вымирания. И то, что Land Rover отважился выпустить короткий Defender 90, вызывает уважение.

Поголовье трехдверных внедорожников сокращается. При всей бескомпромиссности на бездорожье это вечный компромисс в повседневной жизни.

Деф с бензиновым мотором и всеми мыслимыми опциями тянет на немыслимые 7,5 миллионов рублей. Jeep Wrangler в суровой версии Rubicon обойдется в пять миллионов. На этих дорогих «ископаемых» через леса и поля мы отправляемся искать следы древних ящеров. Для этого необязательно ехать далеко от редакции — московский регион очень богат на окаменелости.













Land Rover Defe nder 90 Новый Дефендер представлен в 2019 году. В этом году у нас дебютировал трехдверный Defender 90. Собирается в Словакии. ДВИГАТЕЛИ: дизельные 2,0 (200 л.с.) — от 4 240 000 ₽

3,0 (249 л.с.) — от 4 794 000 ₽

бензиновый 3,0 (400 л.с.) — от 5 170 000 ₽ Jeep Wrangler Rubicon Jeep Wrangler с индексом JL дебютировал в 2018 году. В Россию поставляются трех- и пятидверные версии. И только с одним двигателем. Собирается в Толедо, США. ДВИГАТЕЛИ: бензиновый 2,0 (272 л.с.) — от 4 420 000 ₽

Про комфорт

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Для дальней поездки по ровным дорогам я точно выберу Land Rover. Он тише и мягче. Непоколебим на автостраде. Причем короткий Defender активнее реагирует на руль в поворотах, чем его длинная версия. Энергоемкость подвески — фантастическая. Ямы любого калибра бесследно растворяются, и только легкое козление напоминает о короткой базе. Дэф будет удобным местом обитания на многие тысячи километров.

Land Rover Defe nder 90

Интерьер Дэфа стопроцентно узнаваем. Даже если убрать все эмблемы, это Land Rover. И на слух тоже: часть панелей уже скрипит.

Terrain Responce 2 управляется левой шайбой климат-контроля и включает широкое меню режимов движения. Меняется отзывчивость акселератора, степень блокировок дифференциалов, активность противобуксовочной системы и системы стабилизации. Отношение понижающей передачи 2,93 — побольше, чем у большинства классических внедорожников (например, у Патриота — 2,5). Клиренс можно вручную увеличить до 260 мм, а на застрявшем автомобиле — еще на 70 мм!

Сиденья шикарно спрофилированы. Опасения вызывает лишь сохранность обивки цвета юрской глины, которую страшно испачкать на оффроуде.

Пробираться назад сложно. Но уходить со второго ряда не хочется. Сидеть удобно, а альпийские окошки находятся прямо над головой. Относительно Джипа багажник Дефендера ещё не так плох. Но в абсолюте курам на смех — 176 литров, более чем вдвое меньше заявленного! Ударопрочный пластик на полу и спинках задних сидений — отличное решение.

Вынести долгую поездку на Джипе сложнее. Ветер гуляет в многочисленных петлях и замках, необходимых для возможности превращения трехдверного универсала в бездверный кабриолет. Трансмиссия гудит, как в Ниве середины 90‑х. Не добавляют комфорта и зубастые «атешные» шины, воющие на асфальте. И не дай бог дорога начнет вилять: крены сродни автобусным. А козлит Wrangler сильнее Дэфа — задние колеса того и гляди оторвутся от дороги. Бояться этого нужно только если плохо закреплен багаж: с подвеской даже после прыжка ничего не будет. Энергоемкость запредельная!





Jeep Wrangler Rubicon





Интерьер Джипа способен увлечь. Редко встретишь такое количество ярких элементов. Например, бесчисленные силуэты Виллиса или дверные ручки в форме ременных стяжек.

Оба межколесных дифференциала блокируются, передний стабилизатор отключается. Хотя у Джипа передний мост подключается жестко, у него есть режим 4Н auto. В этом случае можно ехать с полным приводом и на высокой скорости. В случае перегрева переднего редуктора электроника отключит передок.

Сиденья неплохи, но все же уступают передним креслам Дефендера по всем статьям: удобству профиля, диапазону и набору регулировок.

На заднюю скамейку, зажатую меж колесных арок, пробираться тяжело. А вознаграждения нет — сидеть неудобно, места мало. Багажник — одно название. По нашим замерам, он вмещает только 156 литров. Что немногим больше центрального бокса между передними сиденьями.

Торчать на задней скамейке Джипа невыносимо. Особенно на фоне удобных сидений Ленд Ровера.





Одна из причин вымирания трехдверок — извечная дилемма: ехать в компании или с багажом? Багажников у Дэфа и Ренглера, считай, нет: в каждом мы не насчитали даже двухсот литров. Разве что у 90‑го есть козырь в виде шестиместной версии (наш автомобиль — на пять мест). Так в случае сложенных задних сидений можно хотя бы втроем уехать.

Родная стихия

Помните, как Wrangler первого поколения с дохлым мотором в 121 л. с. еле-еле уехал от Ти-Рэкса в «Парке юрского периода»? Окажись у героев нынешний Rubicon, такой напряженной сцены не было. Акселератор Джипа задемпфирован, что для внедорожника скорее плюс. Но кажется, что 100 км/ч набираются быстрее паспортных семи секунд. Машина аж приседает на заднюю ось.





Трехлитровая рядная «шестерка» Дефендера выдает 400 сил, но избыточной мощность не чувствуется. Педаль настроена мягко, и Дэф производит впечатление сильного, но покладистого зверя. Он не обернется против хозяина в случае ошибки.

Несмотря на дорожный протектор шин, Defender 90 уверенно преодолел все тяжелые участки. Один из лучших, если не лучший серийный внедорожник на сегодня. Главное — чтоб электроника не глючила. Система Wade Sensing отслеживает глубину брода в реальном времени. Но чтобы она работала, нужно ехать не более 10 км/ч.

От мест раскопок нас отделяют раскисшая глина, броды и глубочайшая колея. Ехавший навстречу рыбак на Ниве с зубастыми шинами настоятельно рекомендовал разворачиваться. Не уважает?

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Включаю понижайку (2,93), увеличиваю дорожный просвет (пневма позволяет) и лезу в месиво. Гиблые участки Defender проезжает играючи. Скрежет облепихи по бортам не оставил ни одной царапины: кузов оклеен защитной пленкой («всего-то» 343 тысячи рублей). Но пострадали 22‑дюймовые черные диски — у них защиты нет.





У Джипа мегакороткая понижающая передача — 4,0! Блокируются оба межколесных дифференциала, и даже передний стабилизатор можно распустить. А тут еще зубастые шины BF Goodrich Mud-Terrain — высокопрофильные, наружным диаметром даже чуть большие, чем колеса Дефа.

Wrangler Rubicon из тех автомобилей, которые хорошо смотрятся грязными. Найти участок, где его можно засадить, очень трудно. Никаких программ для брода у Рубикона нет. Режим один — полный газ и крепче держать руль!

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Поначалу Wrangler шел легко, яростно вгрызаясь в раскисшую глину. Но самый сложный перегиб с бродом Rubicon взял не с первого раза. Там, где плоское днище Дэфа прошло лишь по касательной, редуктор переднего моста Джипа врезался в грунт аки астероид, убивший динозавров.

На большом склоне бывшего карьера открываются древние разноцветные слои осадочных пород. Стоило немного покопаться в глине, и нашим глазам открылись окаменелости возрастом под триста миллионов лет. До места, куда обычно добираются пешком, мы доехали — без каких-либо проблем.

Гжельский карьер — уникальный мировой памятник геологии. Здесь открываются породы времен каменноугольного (300 млн лет назад) и юрского периода (145 млн лет назад). За полчаса раскопок в Гжели мы нашли древние кораллы Gshelia и гастроподов (древних брюхоногих). Все они из верхнего карбона, возрастом около 300 миллионов лет!

Еще бы электроника не глючила...

В случае войны вся навороченная техника сдохнет. Театр наших военных действий был весьма условным, но электроника Дефендера дала сбой и стала включать вентилятор охлаждения на заглушенной машине. За пару часов стоянки батарея села в ноль. Узнаю тебя, Land Rover! Представительство всё списало на устаревший софт блоков управления. Пришлось обновлять софт на новой машине за 7,5 миллионов.





Техпомощь приехала к нам в течение часа. Если такая история случится в экспедиции, подмоги не жди. Туда, куда может забраться Defender, техничка не пройдет — если только другой Defender. Или Wrangler Rubicon: дико неудобный на асфальте, он внушает больше доверия. Недостаточно быть самым сильным и грозным, порой нужно быть неприхотливым. Такие точно переживут все катаклизмы.

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Экспертная оценка, а также важная техническая информация о героях нашего теста (и 3 факта об ископаемых) — по этой ссылке.



