Jeep Wrangler и Land Rover Defender - тест в цифрах (и 3 факта об ископаемых)

Как Jeep Wrangler Rubicon и Land Rover Defender 90 ведут себя в родной стихии, то есть в карьерах и на косогорах, и каковы их повадки на асфальте, читайте и смотрите по этой ссылке.
Ниже — важная техническая информация и бонус для любознательных.
ДАННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
JEEP WRANGLER RUBICON
LAND ROVER DEFENDER 90
Снаряженная / полная масса
1995 / 2404 кг
2245 / 2970 кг
Время разгона 0–100 км/ч
7,3 с
6,0 с
Максимальная скорость
156 км/ч
191 км/ч
Топливо / запас топлива
АИ-95 / 66 л
АИ-95 / 83 л
Расход топлива: городской / загородный / смешанный цикл
12,0 / 8,1 / 10,0 л / 100 км
н.д. / н.д. / 11,0 л / 100 км
ДВИГАТЕЛЬ
Тип
бензиновый
бензиновый
Расположение
спереди, продольно
спереди, продольно
Конфигурация / число клапанов
Р4 / 16
Р6 / 24
Рабочий объем
1995 см³
2996 см³
Мощность
200 кВт / 272 л.с. при 5250 об/мин
294 кВт / 400 л.с. при 5500–6500 об/мин
Крутящий момент
400 Н·м при 3000 об/мин
550 Н·м при 2000–5000 об/мин
ТРАНСМИССИЯ
Тип привода
полный
полный
Коробка передач
А8
А8
Передаточные числа:
4,71 / 3,14 / 2,11 / 1,67 / 1,28 / 1,00 / 0,84 / 0,67 / 3,29
5,50 / 3,52 / 2,20 / 1,72 / 1,32 / 1,00 / 0,82 / 0,64 / 3,99
Главная передача
4,10
3,55
Понижающая передача
4,00
2,93
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
Подвеска: спереди / сзади
зависимая пружинная / зависимая пружинная
пневматическая на двойных поперечных рычагах / многорычажная
Рулевое управление
винт-гайка с гидроусилителем
реечное, с электроусилителем
Тормоза: спереди / сзади
дисковые, вентилируемые / дисковые
дисковые, вентилируемые
Шины
255/75 R17
275/45 R22
СЕРВИС В ЦИФРАХ
Периодичность ТО
Гарантия
Дилеры
JEEP WRANGLER RUBICON
12 000 км или 12 месяцев
2 года без ограничения пробега
22
LAND ROVER DEFENDER 90
*
3 года или 100 000 км
51
* На борту установлена система самодиагностики, указывающая необходимость посещения техцентра для проведения ТО. Периодичность в каждом случае индивидуальна — зависит от стиля езды, условий эксплуатации и так далее.
ПАРАМЕТРЫ ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ ПРОХОДИМОСТИ (замеры «За рулем»)
Jeep Wrangler Rubicon
Land Rover Defender 90
Просвет
a
245 мм
190 / 260 мм
b
260 мм
190 / 260 мм
c
240 мм
190 / 265 мм
Угол
α
38,0°
27,5 / 36,0°
β
29,5 / 35,0°
33,5 / 38,0°
γ
24,0°
16,5 / 22,5°
*По защите силового агрегата.
Коломенские мамонты
На территории области и самой Москвы есть следы плейстоцена. Этот период начался 2,5 миллиона и закончился 11 тысяч лет назад, передав эстафету голоцену, в котором мы сейчас живем. В районе Подольска, Домодедова и музея-заповедника «Коломенское» находят кости бизонов, шерстистых носорогов и орудия древних людей. И, конечно же, останки самого колоритного зверя тех лет — мамонта.
Москва Юрского периода
В юрский период (от 200 до 145 млн лет назад) в районе нынешней Москвы было море. Следы юрского периода можно найти в Раменском, Воскресенском и Коломенском районах.
Часто встречаются аммониты, головоногие в закрученной раковине. Их легко обнаружить на «юрском пляже», на берегу реки Москвы близ подмосковных Бронниц.
Куда интереснее морские ящеры. Ихтиозавры — похожие на дельфинов древние пресмыкающиеся — достигали 2–4 метров в длину.
Водился у нас и плезиозавр — длинношеий морской ящер, послуживший прототипом для лох-несского чудовища. Останки находят под Воскресенском. Настоящий монстр — Плиозавр Русский. По названию нетрудно догадаться, что этот вид описан у нас. В Лопатинском карьере нашли часть плечевой кости. Наш плиозавр достигал 17 метров в длину. Если кто-то хочет вернуться в прошлое и искупаться в теплом московском море, стоит подумать.
Дайте угля!
Москва очень богата карбоном! Речь о каменноугольном периоде, предпоследнем из палеозойской эры. Он продлился 60 млн лет (358–298 млн лет назад). Морская фауна карбона встречается в Домодедовском карьере, Раменском районе и под Подольском. Многочисленные беспозвоночные — гастроподы, гигантские белемниты, брахиоподы. Мшанки, кораллы и морские лилии. В тот период Москву покрывало теплое тропическое море.
Самым уникальным для находок можно назвать район села Гжель, в честь которой назван геологический ярус и древние кораллы Gshelia. Там же находят трилобитов, самых известных жителей палеозойских морей. Предшествующая динозаврам палеозойская эра закончилась 250 миллионов лет назад, в конце пермского периода. И завершилась самым массовым вымиранием в истории планеты.
О причинах Великого вымирания спорят до сих пор. Основной версией считается невиданное базальтовое извержение в Сибири. Это не просто извержение вулкана, а разрыв земной коры с последующим выбросом магмы. Площадь излияния равнялась территории США, а толщина слоя расплавленной породы — полтора километра. Оно запустило цепь событий, приведших к исчезновению почти всей жизни на земле. Погибло 2/3 наземной и 96% морской фауны! Напоминанием той катастрофы служит вулканическая провинция в Восточной Сибири — Сибирские траппы, растянувшиеся от Омска до Якутска.
ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА АВТОМОБИЛЕЙ
|
Модель
|
Jeep Wrangler Rubicon
|
Land Rover Defender 90
|
Рабочее место водителя
|
Сиденье Джипа уступает и по совершенству профиля, и по диапазону регулировок. Органы управления одинаково удобны. У Джипа очень узкое лобовое стекло с небольшой зоной очистки и меньшими наружными зеркалами. У Дефендера классная система кругового обзора.
|
Сиденье
|
8
|
9
|
Органы управления
|
9
|
9
|
Обзор
|
8
|
9
|
Салон
|
У Дефендера огромное количество отделений, полок и зарядок. У Джипа «нычек» почти нет, как и боковых карманов в дверях — только сетки. Пробираться назад неудобно в обоих автомобилях. Rubicon четырехместный, тогда как второй ряд Ленд Ровера спокойно вмещает троих. Багажники очень маленькие.
|
Передняя часть
|
8
|
10
|
Задняя часть
|
7
|
8
|
Багажник
|
6
|
6
|
Ходовые качества
|
Land Rover по ездовым свойствам превосходит Jeep во всем. Стабильнее на прямой, охотнее поворачивает. Динамика с 400‑сильным мотором заметно лучше, хотя и Джипу на вялость жаловаться грех. Лучше у Дефендера и тормоза — и по эффективности замедления, и по информативности привода.
|
Динамика
|
8
|
9
|
Тормоза
|
8
|
9
|
Управляемость
|
7
|
8
|
Комфорт
|
Энергоемкость подвесок обеих машин — запредельная. Оба склонны к козлению на поперечных неровностях, но у Джипа эта особенность сильнее. Возможности климатической системы шире у Ленд Ровера. Есть обогревы лобового стекла и задних сидений. Акустический комфорт в Джипе гораздо хуже. Сильный шум от ветра, гул от шин и трансмиссии.
|
Шум
|
7
|
9
|
Плавность хода
|
9
|
9
|
Климат
|
8
|
9
|
Приспособленность к России
|
Геометрическая проходимость обеих машин — выдающаяся. Гигантские углы съезда и въезда, угол рампы и огромный клиренс (у Дэфа его можно менять, а предельная величина больше). Все важные узлы и агрегаты надежно защищены. Буксировочные петли доступны и прочны. Официальных дилеров у Джипа значительно меньше, чем у Ленд Ровера.
|
Геометрическая проходимость
|
10
|
10
|
Сервис
|
7
|
8
|
Эксплуатация
|
8
|
8
|
Промежуточная оценка
|
7,87
|
8,7
|
Поведение вне дороги
|
Это короли бездорожья! У Джипа классический полный привод с очень короткой понижающей передачей и блокировками с отключением стабилизатора. Дэф покоряет эффективными электронными ассистентами. Оба одинаково уверенно штурмуют брод, раскисшую глину с грузовой колеей или каменистую дорогу. Огромные хода подвесок почти исключают вывешивание.
|
Энерговооруженность
|
10
|
10
|
Выносливость
|
9
|
8
|
Ходы подвесок
|
9
|
9
|
Общая оценка
|
8,11
|
8,72
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Редакция «За рулем» благодарит руководство Дарвиновского музея за помощь в проведении съемки; руководство Домодедовского карьера за помощь в проведении съемки и Ярослава Попова за помощь в подготовке материала.