Jeep Wrangler и Land Rover Defender  — тест в цифрах (и 3 факта об ископаемых) — журнал За рулем

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Jeep Wrangler и Land Rover Defender - тест в цифрах (и 3 факта об ископаемых)

Эксперты «За рулем» испытали внедорожники и подготовили подробный технический справочник по ним.

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Суровые (и дорогие) трехдверные внедорожники: большой тест

Как Jeep Wrangler Rubicon и Land Rover Defender 90 ведут себя в родной стихии, то есть в карьерах и на косогорах, и каковы их повадки на асфальте, читайте и смотрите по этой ссылке.

Ниже — важная техническая информация и бонус для любознательных.

ДАННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

JEEP WRANGLER RUBICON

LAND ROVER DEFENDER 90

Снаряженная / полная масса

1995 / 2404 кг

2245 / 2970 кг

Время разгона 0–100 км/ч

7,3 с

6,0 с

Максимальная скорость

156 км/ч

191 км/ч

Топливо / запас топлива

АИ-95 / 66 л

АИ-95 / 83 л

Расход топлива: городской / загородный / смешанный цикл

12,0 / 8,1 / 10,0 л / 100 км

н.д. / н.д. / 11,0 л / 100 км

ДВИГАТЕЛЬ

Тип

бензиновый

бензиновый

Расположение

спереди, продольно

спереди, продольно

Конфигурация / число клапанов

Р4 / 16

Р6 / 24

Рабочий объем

1995 см³

2996 см³

Мощность

200 кВт / 272 л.с. при 5250 об/мин

294 кВт / 400 л.с. при 5500–6500 об/мин

Крутящий момент

400 Н·м при 3000 об/мин

550 Н·м при 2000–5000 об/мин

ТРАНСМИССИЯ

Тип привода

полный

полный

Коробка передач

А8

А8

Передаточные числа:
I / II / III / IV / V / VI / VII / VIII / з.х.

4,71 / 3,14 / 2,11 / 1,67 / 1,28 / 1,00 / 0,84 / 0,67 / 3,29

5,50 / 3,52 / 2,20 / 1,72 / 1,32 / 1,00 / 0,82 / 0,64 / 3,99

Главная передача

4,10

3,55

Понижающая передача

4,00

2,93

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

Подвеска: спереди / сзади

зависимая пружинная / зависимая пружинная

пневматическая на двойных поперечных рычагах / многорычажная

Рулевое управление

винт-гайка с гидроусилителем

реечное, с электроусилителем

Тормоза: спереди / сзади

дисковые, вентилируемые / дисковые

дисковые, вентилируемые

Шины

255/75 R17

275/45 R22

СЕРВИС В ЦИФРАХ

Периодичность ТО

Гарантия

Дилеры

JEEP WRANGLER RUBICON

12 000 км или 12 месяцев

2 года без ограничения пробега

22

LAND ROVER DEFENDER 90

*

3 года или 100 000 км

51


* На борту установлена система самодиагностики, указывающая необходимость посещения техцентра для проведения ТО. Периодичность в каждом случае индивидуальна — зависит от стиля езды, условий эксплуатации и так далее.


ПАРАМЕТРЫ ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ ПРОХОДИМОСТИ (замеры «За рулем»)

Jeep Wrangler Rubicon

Land Rover Defender 90

Просвет

a

245 мм

190 / 260  мм

b

260 мм

190 / 260  мм

c

240 мм

190 / 265 мм

Угол

α

38,0°

27,5 / 36,0°

β

29,5 / 35,0°

33,5 / 38,0°

γ

24,0°

16,5 / 22,5°


*По защите силового агрегата.

Коломенские мамонты

В 80‑х годах в Южном порту Москвы нашли зуб мамонта, который застрял в одном из гидронасосов. Сейчас находка хранится в Дарвиновском музее.
В 80‑х годах в Южном порту Москвы нашли зуб мамонта, который застрял в одном из гидронасосов. Сейчас находка хранится в Дарвиновском музее.

На территории области и самой Москвы есть следы плейстоцена. Этот период начался 2,5 миллиона и закончился 11 тысяч лет назад, передав эстафету голоцену, в котором мы сейчас живем. В районе Подольска, Домодедова и музея-заповедника «Коломенское» находят кости бизонов, шерстистых носорогов и орудия древних людей. И, конечно же, останки самого колоритного зверя тех лет — мамонта.



Москва Юрского периода

В юрский период (от 200 до 145 млн лет назад) в районе нынешней Москвы было море. Следы юрского периода можно найти в Раменском, Воскресенском и Коломенском районах.


Часто встречаются аммониты, головоногие в закрученной раковине. Их легко обнаружить на «юрском пляже», на берегу реки Москвы близ подмосковных Бронниц.


Куда интереснее морские ящеры. Ихтиозавры — похожие на дельфинов древние пресмыкающиеся — достигали 2–4 метров в длину.


Водился у нас и плезиозавр — длинношеий морской ящер, послуживший прототипом для лох-несского чудовища. Останки находят под Воскресенском. Настоящий монстр — Плиозавр Русский. По названию нетрудно догадаться, что этот вид описан у нас. В Лопатинском карьере нашли часть плечевой кости. Наш плиозавр достигал 17 метров в длину. Если кто-то хочет вернуться в прошлое и искупаться в теплом московском море, стоит подумать.

Дайте угля!

Москва очень богата карбоном! Речь о каменноугольном периоде, предпоследнем из палеозойской эры. Он продлился 60 млн лет (358–298 млн лет назад). Морская фауна карбона встречается в Домодедовском карьере, Раменском районе и под Подольском. Многочисленные беспозвоночные — гастроподы, гигантские белемниты, брахиоподы. Мшанки, кораллы и морские лилии. В тот период Москву покрывало теплое тропическое море.


Самым уникальным для находок можно назвать район села Гжель, в честь которой назван геологический ярус и древние кораллы Gshelia. Там же находят трилобитов, самых известных жителей палеозойских морей. Предшествующая динозаврам палеозойская эра закончилась 250 миллионов лет назад, в конце пермского периода. И завершилась ­самым массовым вымиранием в истории планеты.


О причинах Великого вымирания спорят до сих пор. Основной версией считается невиданное базальтовое извержение в Сибири. Это не просто извержение вулкана, а разрыв земной коры с последующим выбросом магмы. Площадь излияния равнялась территории США, а толщина слоя расплавленной породы — полтора километра. Оно запустило цепь событий, приведших к исчезновению почти всей жизни на земле. Погибло 2/3 наземной и 96% морской фауны! Напоминанием той катастрофы служит вулканическая провинция в Восточной Сибири —­ Сибирские траппы, растянувшиеся от Омска до Якутска.


Александр Виноградов: «Поголовье трехдверных внедорожников сокращается. При всей бескомпромиссности на бездорожье, это вечный компромисс в повседневной жизни»
Александр Виноградов: «Поголовье трехдверных внедорожников сокращается. При всей бескомпромиссности на бездорожье, это вечный компромисс в повседневной жизни»

ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА АВТОМОБИЛЕЙ

Модель

Jeep Wrangler Rubicon

Land Rover Defender 90

Рабочее место водителя

Сиденье Джипа уступает и по совершенству профиля, и по диапазону регулировок. Органы управления одинаково удобны. У Джипа очень узкое лобовое стекло с небольшой зоной очистки и меньшими наружными зеркалами. У Дефендера классная система кругового обзора.

Сиденье

8

9

Органы управления

9

9

Обзор

8

9

Салон

У Дефендера огромное количество отделений, полок и зарядок. У Джипа «нычек» почти нет, как и боковых карманов в дверях — только сетки. Пробираться назад неудобно в обоих автомобилях. Rubicon четырехместный, тогда как второй ряд Ленд Ровера спокойно вмещает троих. Багажники очень маленькие.

Передняя часть

8

10

Задняя часть

7

8

Багажник

6

6

Ходовые качества

Land Rover по ездовым свойствам превосходит Jeep во всем. Стабильнее на прямой, охотнее поворачивает. Динамика с 400‑сильным мотором заметно лучше, хотя и Джипу на вялость жаловаться грех. Лучше у Дефендера и тормоза — и по эффективности замедления, и по информативности привода.

Динамика

8

9

Тормоза

8

9

Управляемость

7

8

Комфорт

Энергоемкость подвесок обеих машин — запредельная. Оба склонны к козлению на поперечных неровностях, но у Джипа эта особенность сильнее. Возможности климатической системы шире у Ленд Ровера. Есть обогревы лобового стекла и задних сидений. Акустический комфорт в Джипе гораздо хуже. Сильный шум от ветра, гул от шин и трансмиссии.

Шум

7

9

Плавность хода

9

9

Климат

8

9

Приспособленность к России

Геометрическая проходимость обеих машин — выдающаяся. Гигантские углы съезда и въезда, угол рампы и огромный клиренс (у Дэфа его можно менять, а предельная величина больше). Все важные узлы и агрегаты надежно защищены. Буксировочные петли доступны и прочны. Официальных дилеров у Джипа значительно меньше, чем у Ленд Ровера.

Геометрическая проходимость

10

10

Сервис

7

8

Эксплуатация

8

8

Промежуточная оценка

7,87

8,7

Поведение вне дороги

Это короли бездорожья! У Джипа классический полный привод с очень короткой понижающей передачей и блокировками с отключением стабилизатора. Дэф покоряет эффективными электронными ассистентами. Оба одинаково уверенно штурмуют брод, раскисшую глину с грузовой колеей или каменистую дорогу. Огромные хода подвесок почти исключают вывешивание.

Энерговооруженность

10

10

Выносливость

9

8

Ходы подвесок

9

9

Общая оценка

8,11

8,72


Редакция «За рулем» благодарит руководство Дарвиновского музея за помощь в проведении съемки; руководство Домодедовского карьера за помощь в проведении съемки и Ярослава Попова за помощь в подготовке материала.

Jeep Wrangler и Land Rover Defender  — тест в цифрах (и 3 факта об ископаемых)

Эксперты «За рулем» испытали внедорожники и подготовили подробный технический справочник по ним.

Jeep Wrangler и Land Rover Defender  — тест в цифрах (и 3 факта об ископаемых) — фото 1269888Jeep Wrangler и Land Rover Defender  — тест в цифрах (и 3 факта об ископаемых) — фото 1269895Jeep Wrangler и Land Rover Defender  — тест в цифрах (и 3 факта об ископаемых) — фото 1269894Jeep Wrangler и Land Rover Defender  — тест в цифрах (и 3 факта об ископаемых) — фото 1269893Jeep Wrangler и Land Rover Defender  — тест в цифрах (и 3 факта об ископаемых) — фото 1269887Jeep Wrangler и Land Rover Defender  — тест в цифрах (и 3 факта об ископаемых) — фото 1269886Jeep Wrangler и Land Rover Defender  — тест в цифрах (и 3 факта об ископаемых) — фото 1269885Jeep Wrangler и Land Rover Defender  — тест в цифрах (и 3 факта об ископаемых)
Jeep Wrangler и Land Rover Defender  — тест в цифрах (и 3 факта об ископаемых)

Эксперты «За рулем» испытали внедорожники и подготовили подробный технический справочник по ним.

Jeep Wrangler и Land Rover Defender  — тест в цифрах (и 3 факта об ископаемых) — фото 1269895Jeep Wrangler и Land Rover Defender  — тест в цифрах (и 3 факта об ископаемых) — фото 1269894Jeep Wrangler и Land Rover Defender  — тест в цифрах (и 3 факта об ископаемых) — фото 1269888Jeep Wrangler и Land Rover Defender  — тест в цифрах (и 3 факта об ископаемых) — фото 1269887Jeep Wrangler и Land Rover Defender  — тест в цифрах (и 3 факта об ископаемых) — фото 1269886Jeep Wrangler и Land Rover Defender  — тест в цифрах (и 3 факта об ископаемых) — фото 1269885Jeep Wrangler и Land Rover Defender  — тест в цифрах (и 3 факта об ископаемых) — фото 1269893Jeep Wrangler и Land Rover Defender  — тест в цифрах (и 3 факта об ископаемых)
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