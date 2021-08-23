Jeep Wrangler и Land Rover Defender - тест в цифрах (и 3 факта об ископаемых)

ПАРАМЕТРЫ ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ ПРОХОДИМОСТИ (замеры «За рулем»)

Jeep Wrangler Rubicon Land Rover Defender 90 Просвет a 245 мм 190 / 260 мм b 260 мм 190 / 260 мм c 240 мм 190 / 265 мм Угол α 38,0° 27,5 / 36,0° β 29,5 / 35,0° 33,5 / 38,0° γ 24,0° 16,5 / 22,5°



*По защите силового агрегата.

Коломенские мамонты

В 80‑х годах в Южном порту Москвы нашли зуб мамонта, который застрял в одном из гидронасосов. Сейчас находка хранится в Дарвиновском музее.

На территории области и самой Москвы есть следы плейстоцена. Этот период начался 2,5 миллиона и закончился 11 тысяч лет назад, передав эстафету голоцену, в котором мы сейчас живем. В районе Подольска, Домодедова и музея-заповедника «Коломенское» находят кости бизонов, шерстистых носорогов и орудия древних людей. И, конечно же, останки самого колоритного зверя тех лет — мамонта.





Москва Юрского периода

В юрский период (от 200 до 145 млн лет назад) в районе нынешней Москвы было море. Следы юрского периода можно найти в Раменском, Воскресенском и Коломенском районах.





Часто встречаются аммониты, головоногие в закрученной раковине. Их легко обнаружить на «юрском пляже», на берегу реки Москвы близ подмосковных Бронниц.





Куда интереснее морские ящеры. Ихтиозавры — похожие на дельфинов древние пресмыкающиеся — достигали 2–4 метров в длину.





Водился у нас и плезиозавр — длинношеий морской ящер, послуживший прототипом для лох-несского чудовища. Останки находят под Воскресенском. Настоящий монстр — Плиозавр Русский. По названию нетрудно догадаться, что этот вид описан у нас. В Лопатинском карьере нашли часть плечевой кости. Наш плиозавр достигал 17 метров в длину. Если кто-то хочет вернуться в прошлое и искупаться в теплом московском море, стоит подумать.

Дайте угля!

Москва очень богата карбоном! Речь о каменноугольном периоде, предпоследнем из палеозойской эры. Он продлился 60 млн лет (358–298 млн лет назад). Морская фауна карбона встречается в Домодедовском карьере, Раменском районе и под Подольском. Многочисленные беспозвоночные — гастроподы, гигантские белемниты, брахиоподы. Мшанки, кораллы и морские лилии. В тот период Москву покрывало теплое тропическое море.





Самым уникальным для находок можно назвать район села Гжель, в честь которой назван геологический ярус и древние кораллы Gshelia. Там же находят трилобитов, самых известных жителей палеозойских морей. Предшествующая динозаврам палеозойская эра закончилась 250 миллионов лет назад, в конце пермского периода. И завершилась ­самым массовым вымиранием в истории планеты.





О причинах Великого вымирания спорят до сих пор. Основной версией считается невиданное базальтовое извержение в Сибири. Это не просто извержение вулкана, а разрыв земной коры с последующим выбросом магмы. Площадь излияния равнялась территории США, а толщина слоя расплавленной породы — полтора километра. Оно запустило цепь событий, приведших к исчезновению почти всей жизни на земле. Погибло 2/3 наземной и 96% морской фауны! Напоминанием той катастрофы служит вулканическая провинция в Восточной Сибири —­ Сибирские траппы, растянувшиеся от Омска до Якутска.





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ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА АВТОМОБИЛЕЙ

Модель Jeep Wrangler Rubicon Land Rover Defender 90 Рабочее место водителя Сиденье Джипа уступает и по совершенству профиля, и по диапазону регулировок. Органы управления одинаково удобны. У Джипа очень узкое лобовое стекло с небольшой зоной очистки и меньшими наружными зеркалами. У Дефендера классная система кругового обзора. Сиденье 8 9 Органы управления 9 9 Обзор 8 9 Салон У Дефендера огромное количество отделений, полок и зарядок. У Джипа «нычек» почти нет, как и боковых карманов в дверях — только сетки. Пробираться назад неудобно в обоих автомобилях. Rubicon четырехместный, тогда как второй ряд Ленд Ровера спокойно вмещает троих. Багажники очень маленькие. Передняя часть 8 10 Задняя часть 7 8 Багажник 6 6 Ходовые качества Land Rover по ездовым свойствам превосходит Jeep во всем. Стабильнее на прямой, охотнее поворачивает. Динамика с 400‑сильным мотором заметно лучше, хотя и Джипу на вялость жаловаться грех. Лучше у Дефендера и тормоза — и по эффективности замедления, и по информативности привода. Динамика 8 9 Тормоза 8 9 Управляемость 7 8 Комфорт Энергоемкость подвесок обеих машин — запредельная. Оба склонны к козлению на поперечных неровностях, но у Джипа эта особенность сильнее. Возможности климатической системы шире у Ленд Ровера. Есть обогревы лобового стекла и задних сидений. Акустический комфорт в Джипе гораздо хуже. Сильный шум от ветра, гул от шин и трансмиссии. Шум 7 9 Плавность хода 9 9 Климат 8 9 Приспособленность к России Геометрическая проходимость обеих машин — выдающаяся. Гигантские углы съезда и въезда, угол рампы и огромный клиренс (у Дэфа его можно менять, а предельная величина больше). Все важные узлы и агрегаты надежно защищены. Буксировочные петли доступны и прочны. Официальных дилеров у Джипа значительно меньше, чем у Ленд Ровера. Геометрическая проходимость 10 10 Сервис 7 8 Эксплуатация 8 8 Промежуточная оценка 7,87 8,7 Поведение вне дороги Это короли бездорожья! У Джипа классический полный привод с очень короткой понижающей передачей и блокировками с отключением стабилизатора. Дэф покоряет эффективными электронными ассистентами. Оба одинаково уверенно штурмуют брод, раскисшую глину с грузовой колеей или каменистую дорогу. Огромные хода подвесок почти исключают вывешивание. Энерговооруженность 10 10 Выносливость 9 8 Ходы подвесок 9 9 Общая оценка 8,11 8,72









Редакция «За рулем» благодарит руководство Дарвиновского музея за помощь в проведении съемки; руководство Домодедовского карьера за помощь в проведении съемки и Ярослава Попова за помощь в подготовке материала.