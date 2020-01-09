На выставке потребительской электроники (CES) в Лас-Вегасе показали plug-in гибридную версию внедорожника Jeep Wrangler.

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Оставшись в январе без крупного автосалона в Детройте, автопроизводители, такие как Jeep, вынужденно обратили внимание на Consumer Electronics Show в Лас-Вегасе. На этом мероприятии представлены сразу три гибридные модели с подключаемыми модулями, которые дают представление об электрифицированном будущем Jeep.

Две из них: Renegade и Compass PHEV — уже показывали на автосалоне в Женеве в 2019 году, а вот Wrangler PHEV совсем свежий, он дебютирует прямо здесь, в Вегасе.

Все три модели имеют шильдик 4xe и оснащены портами для зарядки, которые на Компасе и Ренегате расположены на заднем крыле со стороны водителя, а у Wrangler чуть ниже левой передней стойки.

Компания не сообщила технические характеристики внедорожника, но вполне возможно, что Wrangler будет использовать установку, аналогичную той, что применена на Chrysler Pacifica Hybrid: 3,6-литровый двигатель V6, два электродвигателя и литий-ионный аккумулятор 16 кВтч. Это дает модели суммарную мощность в 260 л.с. (194 кВт / 264 л.с.) и возможность пробега на одной зарядке до 52 км.

Экологи все давят, и Джип вынужден предложить электрифицированные версии для всех своих моделей к 2022 году, но полное раскрытие информации о Wrangler PHEV ожидается на ближайших автомобильных шоу в Женеве, Пекине или Нью-Йорке. Из трех упомянутых выставок Женевский автосалон 2020 года первый среди претендентов (пройдет в начале марта), но все равно, похоже, нам еще придется томиться несколько месяцев, прежде чем мы узнаем все подробности.

Ну а пока мы хотя бы полюбуемся на плагин-гибридный Wrangler на выставочной площадке в Вегасе.

Суровый Jeep Wrangler поставили «под электричество» На выставке потребительской электроники (CES) в Лас-Вегасе показали plug-in гибридную версию внедорожника Jeep Wrangler. Суровый Jeep Wrangler поставили «под электричество»

Также на CES в Вегасе показали концепт Sony Vision-S.

Фото: скриншоты видео с YouTube и jlwranglerforums.com