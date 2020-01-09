Sony представила собственный автомобиль

Кажется, компания намерена войти в автомобильный бизнес, хотя и отрицает данную возможность.

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Дебют концепта Sony Vision-S состоялся на выставке Consumer Electronics Show и стал большим сюрпризом, поскольку бренд до сих пор не проявлял интереса к созданию собственных автомобилей.

Как заявили в Sony, концепт должен продемонстрировать технические возможности компании. Но зачем это делать, если нет намерений создать собственный автомобильный бренд? Возможно, японский производитель электроники изучает возможности выхода на авторынок, а также реакцию общественности на представленный концепт.

Руководитель проекта Vision-S Изуми Каваниши, который также возглавляет подразделение робототехники Sony, заявил в интервью японскому изданию Impress Watch, что компания не намерена становиться автопроизводителем, а представленный концепт является «вкладом Sony в эволюцию автомобилей».

Sony Vision-S — автономное транспортное средство, оснащено 33 датчиками и особой мультимедийной системой для развлечения пассажиров. Испытания собственной технологии автономного вождения Sony на дорогах общего пользования намечены на 2020 год.

«Вот что мы можем сделать с автомобилями. При этом мы используем возможности и технологии, которые могут способствовать эволюции. Идея заключается в создании места, где вы сможете расслабиться и наслаждаться максимальной безопасностью», — рассказал Каваниши.

В четырехместном салоне Vision-S установлено несколько мониторов, которые занимают все пространство передней консоли, от двери водителя до двери переднего пассажира. На них выводятся не только данные бортовых систем, но и любая другая информация, включая изображения с боковых камер заднего вида. Здесь же могут показываться фильмы. Аудиосистема 360 Reality создает «трехмерный звуковой эффект», а ее динамики расположены в каждом кресле машины. Задние пассажиры имеют собственные дисплеи на обратной стороне подголовников передних сидений.

Sony представила собственный автомобиль Кажется, компания намерена войти в автомобильный бизнес, хотя и отрицает данную возможность. Sony представила собственный автомобиль

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Фото: Sony