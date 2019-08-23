Японский производитель вначале называл одну причину, а потом — другую.

В продаже 8 ноября появится игра Need for Speed Heat, в которой объединятся две стороны гонок — днем можно будет принимать участие в официальных состязаниях, а ночью станут проводиться уличные гонки и погони от полиции. Виртуальный автопарк будет включать множество моделей, но не новую Toyota Supra.

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Причем версия о причинах отсутствия машины в видеоигре внутри самого автопроизводителя менялась неоднократно. Сначала британское представительство Toyota заявило, что не одобряет нелегальные гонки, но за это марку высмеяли в Twitter создатели игры. Посты удалили, а затем вышло официальное объяснение.

Оказалось, что у Toyota действует эксклюзивный контракт с компанией Sony и студией Polyphony Digital, поэтому прокатиться как на новых, так и на классических моделях японской марки можно только в Gran Turismo Sport. Ни в одной другой игре, где представлены, в том числе, только официальные гонки, автомобилей Toyota нет.

Подробнее о комплектациях и ценах нового купе Toyota Supra можно узнать здесь.

Фото: Gran Turismo Sport