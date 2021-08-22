УАЗ-469 и Дефендеры поменяли на «нестыдные» Toyota Hilux

В чешской армии решили списать 40-летние УАЗ-469Б и Land Rover Defender и закупить Toyota Hilux нового поколения.

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Устаревшие автомобили УАЗ и Land Rover должны заменить на новые Toyota Hilux, говорится в сообщении Минобороны Чехии.

Ведомство отмечает, что выбрало самое выгодное предложение в тендере на поставку легковых внедорожников для армии Чехии. Устаревшие автомобили в срок с 2021 по 2024 годы полностью заменят на Hilux.

Предметом контракта являются 1200 автомобилей категории ВН1-Г (пикап), которые рассчитаны на перевозку пяти человек с грузом по дорогам и пересеченной местности.

«Современные автомобили — основа армии, и очень жаль, что наши солдаты до сих пор используют технику 40-летней давности. Мы выбрали из десяти предложений, и победители тендера гарантируют нам проверенные качественные автомобили по хорошей цене», — сказал министр обороны Любомир Метнар.

Летом для подачи заявок было приглашено 12 компаний, проявивших интерес к участию в тендере. В итоге госзакупку выиграла компания Glomex MS, s.r.o., предложившая автомобили Toyota Hilux по цене 893 тыс. чешских крон (3 035 628 руб.), включая 24-месячное обслуживание и комплекты запчастей для обслуживания и ремонта.

«С Hilux нашей армии больше не будет стыдно на дорогах», — отметил сержант Петр Люкс из 141-го батальона снабжения, профессиональный водитель с более чем десятилетним стажем.

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Фото: Минобороны Чехии

