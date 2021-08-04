В Европе стартовали продажи электрического UAZ Hunter — журнал За рулем

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В Европе стартовали продажи электрического UAZ Hunter

Называется он MWM Spartan EV, а доработали его в чешской компании MW Motors.

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Об этом автомобиле мы неоднократно писали, когда его готовили в 2020 году, и вот, наконец, стартовали продажи, которые из-за пандемии пришлось сдвинуть.

MWM предлагает в Великобритании как УАЗ с обычным двигателем внутреннего сгорания, так и электрическую модель с правым рулем, а континентальная Европа получает электромобили с левым рулем. Стоит MWM Spartan EV в Чехии — 39 990 евро (около 3,5 млн рублей), он сертифицирован для использования на дорогах Евросоюза и Великобритании.

Компания из чешского города Штеновице использовала российский UAZ Hunter в качестве базового автомобиля. Хантер — очень простой и ремонтопригодный внедорожник классической конструкции, именно здесь компания MWM усмотрела рыночные возможности. Потому что есть покупатели, которые зависят от автомобилей, которые действительно подходят для настоящего бездорожья, но таких остается все меньше и меньше, в большинстве своем на рынке представлены псевдовнедорожники.

MW Motors заменила стандартный бензиновый двигатель ЗМЗ на электромотор, выдающий максимальные 120 кВт (163 л.с.) и 600 Нм, он питается от блока литий-ионных аккумуляторов заявленной емкостью 55–90 кВтч. В зависимости от выбранного варианта батареи запас хода внедорожника при полном заряде составит от 250 до 400 км.

Хотя спроса на более мощную версию руководитель MWM Морис Уорд не ожидает, поскольку клиенты, в основном, жители сельской местности, и аккумулятора емкостью 55 кВтч вполне достаточно для большинства заинтересованных в такой покупке. В настоящее время среди потенциальных покупателей в MWM видят коммерческих клиентов в горнодобывающем и лесном секторах.

Фото: MW Motors

В Европе стартовали продажи электрического UAZ Hunter

Называется он MWM Spartan EV, а доработали его в чешской компании MW Motors.

В Европе стартовали продажи электрического UAZ Hunter — фото 1267376В Европе стартовали продажи электрического UAZ Hunter — фото 1267375В Европе стартовали продажи электрического UAZ Hunter — фото 1267374В Европе стартовали продажи электрического UAZ Hunter
В Европе стартовали продажи электрического UAZ Hunter

Называется он MWM Spartan EV, а доработали его в чешской компании MW Motors.

В Европе стартовали продажи электрического UAZ Hunter — фото 1267375В Европе стартовали продажи электрического UAZ Hunter — фото 1267376В Европе стартовали продажи электрического UAZ Hunter — фото 1267374В Европе стартовали продажи электрического UAZ Hunter
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Отзывы о УАЗ Hunter (1)

УАЗ 2014 / срок владения 1 — 3 года

Достоинства:

Срок владения у меня не автомобилем, но двигателем. Ко всему прочему F-Diesel 4JB1T устанавливается на сельскохозяйственную технику, а именно на самоходный разбрасыватель "Туман 2", агрегат более чем достойный и к нашей "салярке" не прихотлив.

Недостатки:

дорогой при покупке

Комментарий:

нет

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