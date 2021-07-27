Эти два УАЗа могли бы побороться за олимпийские медали

Видео о достижениях своих внедорожников Ульяновский завод приурочил к Олимпиаде в Токио.

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«Эти Патриот и Хантер вполне могли бы побороться за медали, жаль только, что фигурная езда по тяжелому бездорожью до сих пор не включена в программу олимпийских игр», — пишет УАЗ, предваряя ролик на своих страничках в соцсетях.

На видео рамные внедорожники преодолевают самое непролазное бездорожье. Подписчики даже усомнились, действительно ли это стандартные машины, на что уазовцы ответили, что просто поделились фотографиями и видео от своих подписчиков. О том, какие изменения были внесены в конкретный автомобиль, знает только его владелец.

Из комментариев пользователей ВКонтакте, Фейсбук и Инстаграм:

Антон Антонов: «УАЗ берут по одной причине, что его не жалко, а чтобы он мало-мальски себя достойно показал на бездорожье, как минимум еще лям в него вложить надо».

jh_sable: «Вот если бы завод их такими выпускал».

romanivanov2436: «Вы с новым Патриотом сдались или не?»

mr_fox_nb: «Обожаю УАЗики, а... потому что они настоящие, наши русские мужики). Неброские, без понтов, терпеливые и упрямые и вывезут из любой трудной ситуации. Давай, УАЗ, сделай все как надо!»

Недавно УАЗ в соцсетях запустил опрос на тему, нужен ли сегодня спортивный Патриот?



Видео: УАЗ