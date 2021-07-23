УАЗ может возродить «спортивный» Патриот — журнал За рулем

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УАЗ может возродить «спортивный» Патриот

Такую модель сняли с конвейера десять лет назад из-за низкого спроса.

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В 2010 году УАЗ решил возродить короткобазный УАЗ-3160 в виде УАЗа-3164, который получил название «Патриот Спорт». Но выпуск последнего был прекращен уже через год. За это время уазовцы изготовили чуть меньше 3000 экземпляров Патриота Спорт. Хотя изначально отечественный производитель рассчитывал собирать 900 автомобилей ежемесячно, то есть спрос на модель оказался заметно ниже ожидаемого.

Спустя десять лет Ульяновский автозавод вспомнил о Патриоте с приставкой «Спорт». Российская марка в своих соцсетях запустила опрос на тему востребованности данного автомобиля в нынешней ситуации.

Мнения подписчиков в комментариях разделились — некоторые читатели хотят видеть в модельной гамме обновленный Патриот Спорт, а большинство ждут Патриот в трёхдверном кузове.

УАЗ Патриот Спорт отличался спойлером на пятой двери, укороченной на 360 мм колесной базой и уменьшенной на 300 мм длиной. К достоинствам внедорожника относились высокая проходимость, улучшенные характеристики углов съезда и въезда, маневренность. При этом курсовая устойчивость у укороченного Патриота была ухудшена.

Компактный Патриот предлагался с двигателем ЗМЗ-4091 (112 л. с.) или со 128-сильным двигателем. Прогнозировалась и дизельная модификация.

Патриот Спорт стоил на 70 000 — 90 000 рублей дешевле полноразмерного Патриота. В данный момент цены на модель начинаются с 1 034 000 рублей и заканчиваются на отметке 1 510 000 рублей.

Фото: УАЗ

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Отзывы о УАЗ Patriot (380)

УАЗ 2016 / срок владения до 6 месяцев

Комментарий:

Брал себе в 2016 году внедорожника подешевле, само собой это был Патриот. Доработки ему сразу сделал традиционные, как и все патроводы — подшипниковые шкворня, демпфер на рулевую тягу, хабы на передние полуоси и бензонасос потише. И еще промовилил все крепления кузова к раме и запасного колеса к ...

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