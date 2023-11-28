Комфорт и удобство — на рынок РФ вышел еще один «китаец»

В России стартовали продажи кроссовера BAIC X7 по цене 3,1 млн рублей

Уже в ближайшее время во все российские дилерские центры китайского бренда BAIC начнут поступать среднеразмерные кроссоверы X7. Об этом сообщила пресс-служба официального дистрибьютора в РФ.

Это уже пятая модель BAIC, представленная на российском рынке в текущем году.

BAIC X7

Под капотом BAIC X7 турбированный бензиновый двигатель объемом 1,5 л и мощностью 180 л.с., максимальный крутящий момент – 270 Н∙м при 1500-4500 об/мин. Силовой агрегат сочетается с преселективной роботизированной коробкой передач 7DCT.

Габариты автомобиля в длину, ширину и высоту: 4710х1892х1715 мм, колесная база – 2800 мм. В этой модели разработчики совместно с дизайнерами максимально комфортно организовали пространство в салоне. Благодаря одному из самых широких в своем классе кузову, второй ряд получился очень просторным. Сиденья регулируются по наклону, есть три подголовника, и нет центрального тоннеля под ногами. Поэтому пассажирам второго ряда будет очень комфортно даже при наличии детского кресла.

BAIC X7

Для удобства водителя — регулировка рулевого колеса по вылету и наклону, электрорегулировку сиденья можно настроить в шести положениях. Объем багажника – 470 л, а чтобы перевозить крупногабаритную поклажу, сиденья второго ряда складываются в пол.

Российскому потребителю BAIC X7 представлен в единственной комплектации Comfort, цена которого составляет 3,1 млн рублей. В списке оснащения– светодиодная оптика, кожаные сиденья, цифровая приборная панель, 12-дюймовый дисплей мультимедиасистема, задние датчики парковки и система камер кругового обзора, панорамная крыша с электроприводом и функцией защиты от защемления, подогрев руля и боковых зеркал, двухзонный климат-контроль.

BAIC X7

У кроссовер широкий набор систем активной безопасности, включая систему AutoHold, систему помощи при подъеме и спуске, а также систему контроля слепых зон и полосы движения.

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Источник: BAIC