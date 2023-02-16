Классный кроссовер для большой семьи - простой и доступный

Прошлой весной Chery Tiggo 8 вышел на наш рынок в слегка обновленном виде. Почему «слегка»? Есть вполне обоснованная причина.

В актуальной российской линейке Chery у кроссовера Tiggo 8 — самое короткое название. Все остальные кроссоверы уже обзавелись приставками Pro или Pro Max.

Но название покороче подразумевает, что и автомобиль будет попроще. Ведь есть более пафосные и дорогие Tiggo 8 Pro и Tiggo 8 Pro Max. А потому базовая «восьмерка» должна держаться от них на расстоянии.

Двигатель

После обновления исчез из гаммы 170-сильный турбомотор 2.0 в сочетании с вариатором. Опять-таки, маркетинговых ход: чтобы была больше дистанция до более солидных «восьмерок» — Pro и Pro Max.

Поэтому единственный доступный двигатель — наддувный 1.5 мощностью 147 сил. Этот мотор и более компактный Tiggo 7 Pro не делает шустрым. А для более крупного Tiggo 8 это и вовсе необходимый минимум.

Едет Tiggo 8 жестковато, особенно на острых и больших дефектах.

Коробка передач

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Интересный момент: Tiggo 8 тяжелее, чем Tiggo 7 Pro, однако время разгона для них заявлено одинаковое — 9,8 с. Отчасти потому, что у них разные трансмиссии.

На «семерке» установлен вариатор, а на «восьмерке» — более продвинутый преселективный робот. Это шестиступенчатый агрегат производства Getrag с «сухими» сцеплениями.

Коробка нередко дергается и не всегда угадывает с передачами. Однако в целом робот надежный. Детские болезни того периода, когда она называлась PowerShift и ставилась на Ford Focus III, вылечены.

Полный привод

Из всех Chery трансмиссия 4х4 положена только самой дорогой модели Tiggo 8 Pro Max. И обычной «восьмерке» никак не светит.

Даже среднеразмерный Tiggo 7 Pro, обзаведясь приставкой Max, так пока и не стал полноприводным. Хотя наличие многорычажной задней подвески располагает к тому, чтобы сделать все колеса ведущими.

Третий ряд для взрослых среднего роста вполне пригоден.

Подвеска

Chery Tiggo 8 жестко проходит большие дорожные дефекты: «лежачие полицейские», ямы с острыми краями, неаккуратные стыки эстакад.

Тут снова «восьмерка» чуть позади богатых родственников: другие представители марки уже обзавелись более энергоемкими и тихими подвесками.

Комплектация

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Tiggo 8 продается в единственной комплектации Prestige. После обновления из оборудования добавили открывающуюся панорамную крышу, многоцветную фоновую подсветку, электрорегулировку правого переднего сиденья, улучшенные камеры кругового обзора.

Снаружи поменялся орнамент решетки радиатора и форма ходовых огней.

А салоне почти ничего не изменилось. Те же жидкокристаллические дисплеи: 7 дюймов для комбинации приборов, 10,3 дюйма для мультимедийки, 8 дюймов с парой крутилок для микроклимата. Хотя на последних новинках Chery оба верхних экрана выросли до 12,3 дюйма, а блок климат-контроля лишился вращающихся рукояток.

Не положены «восьмерке» адаптивный круиз-контроль и прочие ассистенты активной безопасности.

Последние Chery перешли на единый кластер экранов приборки и медиасистемы. На Tiggo 8 этого пока нет.

Самое важное преимущество

Chery Tiggo 8 стоит 2,88 млн рублей. «Восьмерка» пересекается по цене с новым Tiggo 7 Pro Max, в котором те же 147 сил, но с вариатором. И хотя этот кроссовер богаче оснащен, салон у него потеснее, чем у Tiggo 8.

И еще одно весомое преимущество — семиместный салон, который полагается всем Tiggo 8. И для кого-то это приоритетнее, чем дорогая отделка и новомодные устройства.

Номинант Гран-при «За рулем»

К участию в Гран-при «За рулем» — 2023 допускаются новые модели, то есть появившиеся в 2022 году или сменившие поколение. Рестайлинг тоже идет в зачет. Кроссовер Chery Tiggo 8 — тот самый случай.

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