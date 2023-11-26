Рама, полноуправляемое шасси, 1000 л.с. – крутой внедорожник из Китая

В России стартуют продажи нового внедорожника M-Hero 917

Под маркой M-Hero у нас будут продавать премиальные рамные внедорожники от концерна Dongfeng. Машины повезет компания Моторинвест, которая занимается в России производством электромобилей Evolute и является официальным дистрибьютером бренда Voyah.

Разработан M-Hero 917 в прошлом году. Первые автомобили появятся в продаже уже в декабре.

Динамика спорткара

M-Hero 917 будут предлагать в двух версиях.

Первая – это подзаряжаемый гибрид, выполненный по последовательной схеме. Турбомотор объемом 1,5 л механически не связан с колесами, а служит генератором для подзарядки тяговой батареи.

В движение внедорожник приводят три электромотора (один спереди, два сзади) общей отдачей 816 л.с. и крутящим моментом, превышающим 1000 Н.м. С такой энерговооруженностью внедорожник разгоняется до 100 км/ч за 6 с, а максимальная скорость составляет 191 км/ч. Емкость батареи — 65 кВт·ч. Запаса хода не более 750 км.

Порт зарядки находится на переднем правом крыле. Разъемы – стандарта GB/T.

Круто? Но чисто электрический M-Hero еще мощнее. Четыре электромотора (по одному на колесо) выдают 1088 л.с., а крутящий момент составляет аж 1600 Н·м! И этот внедорожник разменивает «сотню» всего за 4,2 с.

Запас хода не фантастический, но достаточный — 450 км при полностью заряженной батареи.

Между передними сиденьями широченный тоннель. Почти всё управляется через сенсорные экраны, но минимум функций заведен на физические тумблеры.

На всех четырех

M-Hero – это не только полноприводный, но еще и полноуправляемый автомобиль. То есть, у него поворачиваются все четыре колеса. На бездорожье подобная возможность может оказаться даже полезнее, чем силовой разворот (когда для уменьшения радиуса поворота блокируется заднее внутреннее колесо).

Максимальный дорожный просвет равен 221 мм. На асфальте машина может приседать благодаря пневматической подвеске. Глубина преодолеваемого брода – 900 мм.

Диагональ центрального дисплея – почти 16 дюймов. Всего в салоне четыре монитора.

Как у любого современного «вездехода», у M-Hero 917 огромный выбор внедорожных режимов. Только если хотите реализовать на бездорожье возможности электромоторов и управляющей электроники, стоит поставить более «зубастые» шины. На дорожной резине, в которую обут премьерный экземпляр, в грязи далеко не уедешь.

В центральном подлокотнике второго ряда есть экран с кучей функций. В том числе и раздельным климат-контролем.

Конкуренты, цена

Пятиметровый рамный M-Hero 917 по концепции и характеристикам напоминает электрический Hummer, который везут к нам неофициально. У него столь же бешеная динамика, отличная геометрическая проходимость и даже полноуправляемое шасси. И заоблачная цена – от 20 млн рублей.

Прайс-лист на M-Hero 917 появится в декабре, ближе к началу продаж. Судя по цене в Китае, у нас он окажется примерно вдвое дешевле Хаммера.

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