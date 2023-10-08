Hummer: внедорожник с динамикой спорткара начали продавать в России

Электрический Hummer мощностью 830 л. с. доступен в РФ в широком диапазоне цен

Электрический Hummer, несмотря на свою массу, демонстрирует невероятную динамику, сравнимую с спорткарами. Он может разогнаться до 100 км/ч всего за 3,5 секунды. Помимо этого, автомобиль, благодаря батарее емкостью в 247 кВт·ч, обладает запасом хода 483 км.

Hummer

Цена на электрический Hummer зависит от оснащения и места нахождения автомобиля. Если вы готовы подождать и заказать автомобиль, то его стоимость начинается от 20 млн рублей. Однако, если вам не терпится получить свой автомобиль здесь и сейчас, то придется заплатить уже 34 млн рублей.

Hummer внутри

Одним из факторов, влияющих на стоимость, является полноуправляемое шасси с уникальным режимом движения «походка краба». Это позволяет внедорожнику легко маневрировать в любых условиях и преодолевать препятствия. Кроме того, пневмоподвеска и пакет Extract Mode позволяют увеличить клиренс внедорожника до 40 см.

Автомобиль привезли из США.

Источник: IXBT

Фото: Auto.ru