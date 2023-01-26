Тест «американской Нивы» (+ видео)

Это не просто дизайнерский эксперимент. Возвращая на конвейер в 2021 году модель Bronco, фордовцы взяли за основу пикап Ranger: рама, неразрезной мост, все дела!

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Настоящий динозавр в современной автофауне. А еще у него есть трехдверная версия, очень похожая пропорциями на нашу Ниву.

Мы раздобыли именно трехдверный Bronco с базовой наддувной «четверкой» 2.3 мощностью 270 л. с. в дорогой версии Badlands.

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За океаном этот Bronco, предназначенный для рынка Мексики, стоил 69 500 долларов (4,5 млн рублей, если умножать на нынешний курс). Таможенный и утилизационный сбор — это еще два миллиона, больше, чем за подержанные машины. В итоге вместе с доставкой в Россию (из Америки в контейнере в Бельгию и далее автовозом) и услугами посредников цена поднялась до семи миллионов!

Ford Bronco

Какая там Нива! Это чуть дороже схожего внедорожника Jeep Wrangler, но дешевле, чем просят за Land Rover Defender.

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Возможности на бездорожье

Издалека трехдверный Bronco кажется немногим крупнее Нивы. Но стоит подойти ближе — капот-то мне по грудь! Чтобы добраться до дальних уголков подкапотного пространства, нужно вставать на бампер. Благо он железный, а на крыльях есть петли, за которые можно хвататься. Силовыми проушинами в бампере и вовсе можно таскать грузовики.

Bronco построен на той же платформе, которую используют пикап Ranger и внедорожник Everest. Кузов стоит на раме. Передняя подвеска — на двух поперечных рычагах, сзади — мост на пружинах. У версии Badlands — прогрессивные амортизаторы Bilstein и увеличенный до 295 мм дорожный просвет.

Под днищем — почти 30 сантиметров, так что для успешной посадки надо ухватиться за поручень с торца передней панели или балку каркаса под кузовом.

Использовать верхние петли в качестве буксировочных не стоит. Они прикручены к крыльям и застрявший ­автомобиль могут не выдержать. Но пришвартовать к ним лодку или катер можно вполне.

Отличная внедорожная «геометрия» (угол въезда почти 45 градусов) дополнена понижающей передачей с отношением 3,06, блокировкой обоих дифференциалов и отключением переднего стабилизатора. Всё это позволяет оставить Ниву далеко позади.

Особенно понравилась функция силового разворота Trail Turn Assist. При развороте на скользком покрытии она подтормаживает внутреннее заднее колесо, и Bronco вертится практически на месте.

На льду ощущение такое, будто вращаешься вокруг своей оси.

Если нужен большой багажник, лучше разориться на пятидверную версию.

Как он едет?

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Пикаповская рамная конструкция была усилена по всем фронтам. Один вид боевых амортизаторов Bilstein с прогрессивной характеристикой и мясистых рычагов передней подвески чего стоит! «Лежачие полицейские» и даже бордюры вовсе не повод снижать скорость… Особенно на здоровенных колесах наружным диаметром 35 дюймов, который дают шины 315/70 R17.

На фоне этого я не ждал нормального поведения на ровной дороге. Дернув руль, уже приготовился ловить машину — но Bronco послушно направился в нужную сторону без пугающих кренов. Управляемость точно лучше, чем у Рэнглера.

На козырьке водителя пульт управления гаражными воротами. Крышу можно снять, превратив Bronco в открытый внедорожник.

Интерьеры нынешних американских Фордов по харизме далеко впереди европейских моделей. Огромный «телевизор» медиасистемы — уже в базовой версии. Интерьер выглядит цивильно, хоть и сделан сплошь из жесткого ударопрочного пластика. В полу есть сливные пробки, а все кнопки защищены от влаги — салон можно мыть из шланга!

Сверху панели — прорезиненные клавиши дополнительных функций: блокировок межколесных дифференциалов (Spicer Perfoma-Track), распускания переднего стабилизатора и функции силового разворота. Помимо управления полным приводом, шайбой можно переключаться между интересными режимами движения. Например, есть режим «Баха» — летом обязательно попробуем!

В плане комфорта картину портит ветер, с удовольствием гуляющий в лопухах-зеркалах и стыках съемной крыши. Да и большие внедорожные шины — не образчик тишины.

Двигатель

А что точно объединяет Bronco с Нивой — так это нехватка силенок под капотом. Не важно, что их тут намного больше — аж 270! Колеса-то огромные, да и машина немаленькая! Хорошо, что ни грамма ускорения не теряется в автомате. С его десятью ступенями кажется, что поток мощности никогда не прерывается. Спасибо за сочный звук двигателя — рядная «четверка» тоже может звучать красиво! Кстати, этот же турбомотор EcoBoost 2.3 стоит на купе Ford Mustang (ЗР № 9, 2022).

Но лучше бы предложили дизель. Альтернатива «турбочетверке» — два убийственных с точки зрения налогов V6 объемом 2.7 (310 л.с.) и 3 литра (400 л.с.).

Забираться на второй ряд, рассчитанный только на двоих, не очень удобно.

А как с обслуживанием? С некоторыми расходниками проблем нет. Тот же масляный фильтр можно купить во многих магазинах, как и свечи и другие мелочи (всё это унифицировано с популярными у нас моделями). А вот с воздушным фильтром посложнее — он пересекается только со старыми Эксплорерами и пикапами F‑серии. Но и его можно найти под заказ.

Выводы

Bronco — в США и Мексике так называют брыкающихся жеребцов на родео. Отсюда и характерная эмблема.

Слово bronco, вообще-то, означает необъезженную, строптивую лошадь. Однако Ford Bronco вовсе не производит впечатление дикого зверя. Весьма проработанный и современный автомобиль. В этом смысле он куда ближе к новому Дефендеру, нежели к кондовому Рэнглеру. С Нивой 45‑летней давности, пожалуй, сравнивать не будем.

Брыкается и кусается Bronco разве что ценой. За трехдверку с базовым мотором — семь миллионов? А если захочется длинный пятидверный вариант с более мощным двигателем, то ценник взлетит до десяти! За такие деньги можно взять три приличных китайских кроссовера. Но, как говорили на Диком Западе, этот жеребец стоит десятерых.

На асфальте Bronco удивительно послушен. Впечатление на шоссе портит только шум от ветра и колес.

Конкуренты Большие трехдверки, помимо Форда, остались только у Лэнд Ровера и Джипа. Defender 90 успел к нам попасть официально, но сейчас машины привозят по «параллельным» каналам. Дефы стоят минимум 8,5 млн рублей, а верхняя планка ограничена лишь фантазией и объемом банковского счета. Привозят машины как с трехлитровым дизелем (249 л. с.), так и с бензиновой рядной «шестеркой» объемом 3 литра (400 л. с.). Jeep Wrangler стоит от 6 до 7 млн рублей за версию Sahara с наддувной «четверкой» мощностью 272 л. с. Любопытно, что в России продавались машины исключительно с 2-литровым мотором. Но в США Wrangler оснащается и двигателем V6 серии Pentastar (3,6 л, 285 л. с.). Правда, при заказе такого Джипа ценник будет на полтора-два миллиона выше из-за большего объема двигателя и дорогой растаможки.

Технические характеристики Ford Bronco

Длина / ширина / высота / база 4412 / 2014 / 1826 / 2550 мм

4412 / 2014 / 1826 / 2550 мм Снаряженная / полная масса 1590 / 2035 кг

1590 / 2035 кг Двигатель бензиновый, P4, 16 клапанов, 2261 см³; 199 кВт / 270 л.с. при 5500 об/мин; 420 Н·м при 3000 об/мин

бензиновый, P4, 16 клапанов, 2261 см³; 199 кВт / 270 л.с. при 5500 об/мин; 420 Н·м при 3000 об/мин Топливо / запас топлива АИ-95 / 64 л

АИ-95 / 64 л Трансмиссия полный привод; А10





Спортверсия В прошлом году у «Форда» появился Bronco Sport. Несмотря на похожий стиль, это совсем другой автомобиль — полноприводный среднеразмерный кроссовер длиной 4,5 метра. В его основе лежит переднеприводная платформа C2, на которой построены нынешние Focus и Kuga. Под капотом — турбомотор объемом 1,5 литра (181 л. с.) и 8-ступенчатый автомат. Bronco Sport вдвое дешевле большого Bronco. Годовалый автомобиль под ключ обойдется в 3–3,5 млн рублей, а новый — около четырех. По нынешним временам не сказать, что цены заоблачные. И это вполне достойная альтернатива китайским кроссоверам.

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