Тест «американской Нивы» (+ видео) — журнал За рулем

Тест «американской Нивы» (+ видео)

Это не просто дизайнерский эксперимент. Возвращая на конвейер в 2021 году модель Bronco, фордовцы взяли за основу пикап Ranger: рама, неразрезной мост, все дела!

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Настоящий динозавр в современной автофауне. А еще у него есть трехдверная версия, очень похожая пропорциями на нашу Ниву.

Мы раздобыли именно трехдверный Bronco с базовой наддувной «четверкой» 2.3 мощностью 270 л. с. в дорогой версии Badlands.

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За океаном этот Bronco, предназначенный для рынка Мексики, стоил 69 500 долларов (4,5 млн рублей, если умножать на нынешний курс). Таможенный и утилизационный сбор — это еще два миллиона, больше, чем за подержанные машины. В итоге вместе с доставкой в Россию (из Америки в контейнере в Бельгию и далее автовозом) и услугами посредников цена поднялась до семи миллионов!

Тест «американской Нивы» (+ видео)Ford Bronco
Ford Bronco

Какая там Нива! Это чуть дороже схожего внедорожника Jeep Wrangler, но дешевле, чем просят за Land Rover Defender.

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Возможности на бездорожье

Издалека трехдверный Bronco кажется немногим крупнее Нивы. Но стоит подойти ближе — капот-то мне по грудь! Чтобы добраться до дальних уголков подкапотного пространства, нужно вставать на бампер. Благо он железный, а на крыльях есть петли, за которые можно хвататься. Силовыми проушинами в бампере и вовсе можно таскать грузовики.

Тест «американской Нивы» (+ видео)Bronco построен на той же платформе, которую используют пикап Ranger и внедорожник Everest. Кузов стоит на раме. Передняя подвеска — на двух поперечных рычагах, сзади — мост на пружинах. У версии Badlands — прогрессивные амортизаторы Bilstein и увеличенный до 295 мм дорожный просвет.
Bronco построен на той же платформе, которую используют пикап Ranger и внедорожник Everest. Кузов стоит на раме. Передняя подвеска — на двух поперечных рычагах, сзади — мост на пружинах. У версии Badlands — прогрессивные амортизаторы Bilstein и увеличенный до 295 мм дорожный просвет.

Под днищем — почти 30 сантиметров, так что для успешной посадки надо ухватиться за поручень с торца передней панели или балку каркаса под кузовом.

Тест «американской Нивы» (+ видео)Использовать верхние петли в качестве буксировочных не стоит. Они прикручены к крыльям и застрявший ­автомобиль могут не выдержать. Но пришвартовать к ним лодку или катер можно вполне.
Использовать верхние петли в качестве буксировочных не стоит. Они прикручены к крыльям и застрявший ­автомобиль могут не выдержать. Но пришвартовать к ним лодку или катер можно вполне.

Отличная внедорожная «геометрия» (угол въезда почти 45 градусов) дополнена понижающей передачей с отношением 3,06, блокировкой обоих дифференциалов и отключением переднего стабилизатора. Всё это позволяет оставить Ниву далеко позади.

Особенно понравилась функция силового разворота Trail Turn Assist. При развороте на скользком покрытии она подтормаживает внутреннее заднее колесо, и Bronco вертится практически на месте.

На льду ощущение такое, будто вращаешься вокруг своей оси.

Тест «американской Нивы» (+ видео)Если нужен большой багажник, лучше разориться на пятидверную версию.
Если нужен большой багажник, лучше разориться на пятидверную версию.

Как он едет?

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Пикаповская рамная конструкция была усилена по всем фронтам. Один вид боевых амортизаторов Bilstein с прогрессивной характеристикой и мясистых рычагов передней подвески чего стоит! «Лежачие полицейские» и даже бордюры вовсе не повод снижать скорость… Особенно на здоровенных колесах наружным диаметром 35 дюймов, который дают шины 315/70 R17.

На фоне этого я не ждал нормального поведения на ровной дороге. Дернув руль, уже приготовился ловить машину — но Bronco послушно направился в нужную сторону без пугающих кренов. Управляемость точно лучше, чем у Рэнглера.

Тест «американской Нивы» (+ видео)На козырьке водителя пульт управления гаражными воротами.
На козырьке водителя пульт управления гаражными воротами.

Тест «американской Нивы» (+ видео)Крышу можно снять, превратив Bronco в открытый внедорожник.
Крышу можно снять, превратив Bronco в открытый внедорожник.

Тест «американской Нивы» (+ видео)Интерьеры нынешних американских Фордов по харизме далеко впереди европейских моделей. Огромный «телевизор» медиасистемы — уже в базовой версии. Интерьер выглядит цивильно, хоть и сделан сплошь из жесткого ударопрочного пластика. В полу есть сливные пробки, а все кнопки защищены от влаги — салон можно мыть из шланга!
Интерьеры нынешних американских Фордов по харизме далеко впереди европейских моделей. Огромный «телевизор» медиасистемы — уже в базовой версии. Интерьер выглядит цивильно, хоть и сделан сплошь из жесткого ударопрочного пластика. В полу есть сливные пробки, а все кнопки защищены от влаги — салон можно мыть из шланга!

Тест «американской Нивы» (+ видео)Сверху панели — прорезиненные клавиши дополнительных функций: блокировок межколесных дифференциалов (Spicer Perfoma-Track), распускания переднего стабилизатора и функции силового разворота.
Сверху панели — прорезиненные клавиши дополнительных функций: блокировок межколесных дифференциалов (Spicer Perfoma-Track), распускания переднего стабилизатора и функции силового разворота.

Тест «американской Нивы» (+ видео)Помимо управления полным приводом, шайбой можно переключаться между интересными режимами движения. Например, есть режим «Баха» — летом обязательно попробуем!
Помимо управления полным приводом, шайбой можно переключаться между интересными режимами движения. Например, есть режим «Баха» — летом обязательно попробуем!

В плане комфорта картину портит ветер, с удовольствием гуляющий в лопухах-зеркалах и стыках съемной крыши. Да и большие внедорожные шины — не образчик тишины.

Двигатель

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А что точно объединяет Bronco с Нивой — так это нехватка силенок под капотом. Не важно, что их тут намного больше — аж 270! Колеса-то огромные, да и машина немаленькая! Хорошо, что ни грамма ускорения не теряется в автомате. С его десятью ступенями кажется, что поток мощности никогда не прерывается. Спасибо за сочный звук двигателя — рядная «четверка» тоже может звучать красиво! Кстати, этот же турбомотор EcoBoost 2.3 стоит на купе Ford Mustang (ЗР № 9, 2022).

Но лучше бы предложили дизель. Альтернатива «турбочетверке» — два убийственных с точки зрения налогов V6 объемом 2.7 (310 л.с.) и 3 литра (400 л.с.).

Тест «американской Нивы» (+ видео)Забираться на второй ряд, рассчитанный только на двоих, не очень удобно.
Забираться на второй ряд, рассчитанный только на двоих, не очень удобно.

А как с обслуживанием? С некоторыми расходниками проблем нет. Тот же масляный фильтр можно купить во многих магазинах, как и свечи и другие мелочи (всё это унифицировано с популярными у нас моделями). А вот с воздушным фильтром посложнее — он пересекается только со старыми Эксплорерами и пикапами F‑серии. Но и его можно найти под заказ.

Выводы

Тест «американской Нивы» (+ видео)Bronco — в США и Мексике так называют брыкающихся жеребцов на родео. Отсюда и характерная эмблема.
Bronco — в США и Мексике так называют брыкающихся жеребцов на родео. Отсюда и характерная эмблема.

Слово bronco, вообще-то, означает необъезженную, строптивую лошадь. Однако Ford Bronco вовсе не производит впечатление дикого зверя. Весьма проработанный и современный автомобиль. В этом смысле он куда ближе к новому Дефендеру, нежели к кондовому Рэнглеру. С Нивой 45‑летней давности, пожалуй, сравнивать не будем.

Брыкается и кусается Bronco разве что ценой. За трехдверку с базовым мотором — семь миллионов? А если захочется длинный пятидверный вариант с более мощным двигателем, то ценник взлетит до десяти! За такие деньги можно взять три приличных китайских кроссовера. Но, как говорили на Диком Западе, этот жеребец стоит десятерых.

Тест «американской Нивы» (+ видео)На асфальте Bronco удивительно послушен. Впечатление на шоссе портит только шум от ветра и колес.
На асфальте Bronco удивительно послушен. Впечатление на шоссе портит только шум от ветра и колес.

Конкуренты

Большие трехдверки, помимо Форда, остались только у Лэнд Ровера и Джипа.

Тест «американской Нивы» (+ видео)

Тест «американской Нивы» (+ видео)

Defender 90 успел к нам попасть официально, но сейчас машины привозят по «параллельным» каналам. Дефы стоят минимум 8,5 млн рублей, а верхняя планка ограничена лишь фантазией и объемом банковского счета. Привозят машины как с трехлитровым дизелем (249 л. с.), так и с бензиновой рядной «шестеркой» объемом 3 литра (400 л. с.).

Jeep Wrangler стоит от 6 до 7 млн рублей за версию Sahara с наддувной «четверкой» мощностью 272 л. с. Любопытно, что в России продавались машины исключительно с 2-литровым мотором. Но в США Wrangler оснащается и двигателем V6 серии Pentastar (3,6 л, 285 л. с.). Правда, при заказе такого Джипа ценник будет на полтора-два миллиона выше из-за большего объема двигателя и дорогой растаможки.

Технические характеристики Ford Bronco

  • Длина / ширина / высота / база 4412 / 2014 / 1826 / 2550 мм
  • Снаряженная / полная масса 1590 / 2035 кг
  • Двигатель бензиновый, P4, 16 клапанов, 2261 см³; 199 кВт / 270 л.с. при 5500 об/мин; 420 Н·м при 3000 об/мин
  • Топливо / запас топлива АИ-95 / 64 л
  • Трансмиссия полный привод; А10


Спортверсия

Тест «американской Нивы» (+ видео)

В прошлом году у «Форда» появился Bronco Sport. Несмотря на похожий стиль, это совсем другой автомобиль — полноприводный среднеразмерный кроссовер длиной 4,5 метра. В его основе лежит переднеприводная платформа C2, на которой построены нынешние Focus и Kuga. Под капотом — турбомотор объемом 1,5 литра (181 л. с.) и 8-ступенчатый автомат.

Bronco Sport вдвое дешевле большого Bronco. Годовалый автомобиль под ключ обойдется в 3–3,5 млн рублей, а новый — около четырех. По нынешним временам не сказать, что цены заоблачные. И это вполне достойная альтернатива китайским кроссоверам.

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Тест «американской Нивы» (+ видео)

Это не просто дизайнерский эксперимент. Возвращая на конвейер в 2021 году модель Bronco, фордовцы взяли за основу пикап Ranger: рама, неразрезной мост, все дела!

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Тест «американской Нивы» (+ видео)

Это не просто дизайнерский эксперимент. Возвращая на конвейер в 2021 году модель Bronco, фордовцы взяли за основу пикап Ranger: рама, неразрезной мост, все дела!

Тест «американской Нивы» (+ видео) — фото 1385889Тест «американской Нивы» (+ видео) — фото 1385888Тест «американской Нивы» (+ видео) — фото 1385885Тест «американской Нивы» (+ видео) — фото 1385895Тест «американской Нивы» (+ видео) — фото 1385893Тест «американской Нивы» (+ видео) — фото 1385894Тест «американской Нивы» (+ видео) — фото 1385890Тест «американской Нивы» (+ видео) — фото 1385892Тест «американской Нивы» (+ видео) — фото 1385891Тест «американской Нивы» (+ видео) — фото 1385896Тест «американской Нивы» (+ видео) — фото 1385884Тест «американской Нивы» (+ видео) — фото 1385887Тест «американской Нивы» (+ видео) — фото 1385897Тест «американской Нивы» (+ видео) — фото 1385898Тест «американской Нивы» (+ видео) — фото 1385886Тест «американской Нивы» (+ видео)
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