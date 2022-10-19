Сборка началась! 4 важных факта о новом российском автозаводе

Под Липецком запустили предприятие «Моторинвест», которое выпускает электромобили Evolute. Мы побывали там первыми.

Завод не новый?

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В 2014 году на предприятии «Моторинвест» организовали сборку внедорожников Great Wall. Тогда дистрибьютором марки в России выступала компания «Ирито», которая и построила завод полного цикла.

Проект прожил год — не перенес обвала курса рубля. В 2016-м площадка перезапустилась с маркой Changan. Три года работы — и снова долгий простой.

И вот — третья попытка с брендом Evolute.

Опять «китайцы»

Great Wall, Changan — марки китайские. Evolute придуман специально для российского рынка, но в оригинале это слегка перелицованные модели концерна Dongfeng.

Марка на нашем рынке присутствует давно, но раскручиваться не спешит. И на мероприятии по запуску ее не упоминали. Видимо, сейчас партнерство с Россией стараются не афишировать, в том числе и азиатские компании.

Однако история повторяется: под Липецком вновь собирают китайские автомобили.

Сборка пока крупноузловая. На кузова в сборе с салоном ставят задние фонари и бампер, батарею, электромотор, ходовую часть.

Пока на консервации

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Завод в Липецкой области полностью оборудован еще со времен предыдущих проектов. Ничего не демонтировано, а качественно законсервировано. Распаковать, перепрограммировать — и можно работать. Есть линии сварки, антикоррозийной обработки, окраски. Наработка за все прошлые годы составила около 20 000 машин, так что остаточный ресурс еще большой.

Но пока Эволюту всё это не нужно. Машины собирают крупноузловым методом всего 150 человек, для чего достаточно полутора десятков постов в последнем цеху.

Со временем локализация будет расти. Сначала перейдут на поставку разобранных кузовов из Китая, затем освоят штамповку на месте из отечественного металла.

Оборудование законсервировано и ждет, когда производство наберет обороты.

Какие планы?

Когда предприятие нарастит производство, для работы цеха окраски в две смены потребуется 240 человек, еще по 900–1000 наймут на сборку и сварку. Последняя на «Моторинвесте» ручная, с использованием манипуляторов. Автоматизация неизбежна при многотысячных тиражах, но пока вкладываться в дорогое оборудование смысла нет.

Мощности рассчитаны на 100–120 тысяч машин в год. Это больше, чем заложила на первом этапе производства марка Haval на своем тульском заводе (80 тысяч автомобилей). С учетом того, что Evolute планирует выпускать электромобили, такой размах кажется фантастическим.

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Однако уже в этом году предприятие хочет освоить три модели: седан i-Pro, кроссовер i-Joy и минивэн i-Van. Далее последуют еще два кроссовера. Седан собираются поставлять в такси. И только по этому направлению потребность столичного региона исчисляется десятками тысяч автомобилей в год. Плюс каршеринг, корпоративные и частные продажи.

Осталось лишь убедить российского покупателя, что китайский электромобиль не хуже японского или немецкого с ДВС. Впрочем, по некоторым параметрам он даже лучше. А значит, есть шансы на успех.