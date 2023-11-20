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Полный привод и запас прочности – крутые внедорожники за 500 000 рублей

«За рулем» назвал внедорожники за полмиллиона, которые не разорят в эксплуатации

Lada 4x4

Авто за 300 тысяч на ходу и без проблем — 4 варианта

Это будет самый свежий вариант. За 500 тысяч рублей можно найти Ниву 2015-2016 года выпуска. Пробег не так важен, как состояние основных агрегатов и систем.

Двигатель надежен, но требователен в обслуживании. Нужно периодически регулировать цепь ГРМ и зазоры в клапанах. Даже при небольших пробегах появляются потеки масла через разные уплотнения. В первую очередь – через прокладку клапанной крышки.

При регулярных вылазках на бездорожье стоит озаботиться выводом наверх сапунов переднего и заднего редукторов. В штатном варианте они пропускают воду и грязь, которые попадают в масло и ускоряют износ узлов. Так что, если сапуны не переделаны – максимум внимания к состоянию редукторов.

Периодически нужно регулировать передние ступичные подшипники – это увеличит их срок службы. Нерегулируемый узел появился на Нивах в 2016 году.

В целом ходовая часть прочная и может долго выносить даже частые поездки по тяжелому бездорожью. Еще одним огромным плюсом остается доступность запасных частей – запчасти для Нивы есть в любом магазине и стоят недорого.

Нивы 2015 года и моложе лучше защищены от коррозии. Но дополнительная обработка все же не помешает.
Нивы 2015 года и моложе лучше защищены от коррозии. Но дополнительная обработка все же не помешает.
На Нивах 2015-2016 годов выпуска часто встречаются обогрев передних сидений и электрические стеклоподъемники.
На Нивах 2015-2016 годов выпуска часто встречаются обогрев передних сидений и электрические стеклоподъемники.
Эксперты «За рулем» распилили 9 самых дешевых АКБ — выбирали лучшую!

Kia Sportage

Самые дешевые кроссоверы-пятилетки – 5 моделей чуть дороже миллиона

В отличие от следующих поколений, Sportage первой генерации был настоящим рамным внедорожником. За полмиллиона можно найти один из последних экземпляров 2005-2006 годов выпуска.

В целом автомобиль выносливый и надежный, а большая часть неисправностей связана с преклонным возрастом и естественным износом.

Но есть и слабые места. К таким относятся передние ступичные подшипники и муфты подключения передней оси.

Муфты устанавливали двух типов – механические и автоматические. Автоматические муфты позволяют подключать полный привод на ходу. Но и имеют меньший ресурс — при регулярных вылазках на бездорожье исправно служат не больше 100 тысяч км. Не исключено, что прежний владелец уже заменил их на механические. Они хоть и менее удобны в эксплуатации, зато надежнее.

В свое время Sportage был прямым конкурентом нашей Шнивы — как по характеристикам, так и по габаритам.
В свое время Sportage был прямым конкурентом нашей Шнивы — как по характеристикам, так и по габаритам.

Простенький интерьер не отличается выносливостью. Руль быстро затирается, появляются «сверчки».
Простенький интерьер не отличается выносливостью. Руль быстро затирается, появляются «сверчки».

Suzuki Grand Vitara

Авто до миллиона – 4 неубиваемых (и выгодных) модели

За полмиллиона продают Grand Vitara первого поколения. Средний возраст выставленных на продажу автомобилей – 20 лет. Тем не менее, даже видавший виды Suzuki не только настоящий, но и еще и надежный внедорожник.

Выбор двигателей широк. Но лучше смотреть на машины с бензиновыми моторами. Самый надежный из них – 128-сильный двухлитровый двигатель.

У более мощного 158-сильного V6 при пробегах 120-150 тысяч км иногда происходит пробой прокладок ГБЦ. Цепь ГРМ изнашивается к 150-200 тысячам км. Вместо оригинала часто устанавливают заменители, которые обычно служат не больше 70-80 тысяч км.

Обязательно проверьте состояние переднего редуктора и раздаточной коробки. Сильные течи масла свидетельствуют о скором выходе из строя. После 250 тысяч км может появиться шум в заднем редукторе. Чаще всего требуют замены подшипники.

Витары первого поколения плохо сопротивляются коррозии. Особое внимание – состоянию кузова и рамы.
Витары первого поколения плохо сопротивляются коррозии. Особое внимание – состоянию кузова и рамы.
Салон мгновенно наполняют «сверчки» – материалы быстро стареют и затираются.
Салон мгновенно наполняют «сверчки» – материалы быстро стареют и затираются.

Jeep Cherokee

«Китаец» за миллион – 5 беспроблемных (почти!) вариантов

За полмиллиона можно найти Cherokee первого поколения XJ. На вторичке много переделанных автомобилей, которые долгое время использовались для жесткого бездорожья. Но и оригинальные машины тоже есть.

Если говорить о двигателях, лучше всего искать рядную бензиновую «шестерку» объемом 2,0 л. По надежности и динамике это оптимальный вариант.

При осмотре нужно обязательно заглянуть под переднее левое крыло. Если из корпуса воздушного фильтра течет масло, значит износились маслосъемные кольца. Не славятся большим ресурсом подушки двигателя – их приходится менять раз в 100-120 тысяч км.

У машин до 1994 года была проблема с быстрым выходом из строя рабочего цилиндра сцепления, который составлял единый корпус с выжимным подшипником.

В трансмиссии раньше всего выходит из строя передний мост. Но многие владельцы ставили вместо него более мощный узел от Grand Cherokee.

Даже при появлении коррозии Cherokee еще долго будет ездить. В первую очередь ржавчину нужно искать на порогах и днище.
Даже при появлении коррозии Cherokee еще долго будет ездить. В первую очередь ржавчину нужно искать на порогах и днище.
Классический интерьер частично отделан кожей. Трещины на ней появляются исключительно вследствие времени.
Классический интерьер частично отделан кожей. Трещины на ней появляются исключительно вследствие времени.

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За РулемВиноградов Александр
Фото:За Рулемфирмы-производители и «За рулем»
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Фото:За Рулемфирмы-производители и «За рулем»
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