Регулируем зазоры клапанов — простая инструкция

Как правильно выполнить эту операцию, эксперты «За рулем» показывают на примере 2-литрового двигателя Suzuki Grand Vitara.

Suzuki Grand Vitara
Suzuki Grand Vitara

Suzuki > Grand Vitara

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Отзывы о Suzuki Grand Vitara (5)

Suzuki 2011 / срок владения 3 — 5 лет

Достоинства:

Высокая проходимость, надежность

Недостатки:

клиренс в стандарте мал

Комментарий:

Езжу на машине более 3х лет; 2,4 литра, автомат, езда 40% город, 30% трасса, 30% все остальное. по проходимости в сегменте не подготовленных машин равных нет, пролезет везде. расход приемлемый 8–8,5 трасса- 10–11 город(зимой). Господа, крепление третьего ряда сидений ни куда не делось) оно как ...

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