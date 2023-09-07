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Полный привод, экономичные моторы, цена – от 2,92 млн рублей

Предложение пикапов на российском авторынке раcширится.

JAC T8 Pro

3 новинки «Соллерса» — вот что о них известно

Недавно стало известно, что пикап JAC T6 перешел под марку Соллерс и прописался на бывшем заводе Mazda-Sollers на Дальнем Востоке.

Чтобы не остаться на российском рынке без своего пикапа, фирма JAC запустила продажи модели T8 Pro.

От «шестерки» у нее и кабина, и грузовой отсек, но оформление более современное. Так, в салоне красуется вертикальный дисплей медиасистемы диагональю 10,4 дюйма. Из интересных особенностей – устаревшие ксеноновые фары. Впрочем, на Т6 ставили только галогенки. Обогрев передних сидений есть, хотя прежде JAC не заморачивался установкой «теплых опций».

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JAC T8 Pro
В салоне JAC T8 Pro вертикальный дисплей медиасистемы диагональю 10,4 дюйма

В России начали продавать недорогой экономичный пикап

Двухлитровый дизель развивает 139 л. с. В качестве альтернативы предложен бензиновый мотор 2.4 турбо отдачей 204 силы. С обоими сочетается только механическая коробка передач. Полный привод реализован по традиционной для пикапов схеме part-time. Цена на конец августа – от 2,92 млн рублей.

Как мы и предполагали, JAC T8 Pro оказался по стоимости близок к более крупному пикапу Great Wall Poer KingKong (от 3 млн рублей). Оба оснащаются двигателями на разном типе топлива и только механической коробкой.

Dongfeng DF6

На подходе и еще одна новинка со сложной судьбой.

Еще весной 2022 года в России появилась партия пикапов Dongfeng DF6 (в Китае –Rich 6). Поскольку это лицензионная копия пикапа Nissan Navara последнего поколения, представительство в свете санкций вообще отказалось от какого-либо пиара машины. Ее даже не было на официальном сайте.

Dongfeng DF6
В оснащение пикапа Dongfeng DF6 входят АБС с функцией распределения тормозных усилий, антипротивобуксовочная система и электронная система стабилизации.

Полноприводный рамный пикап Dongfeng DF6 – скоро в продаже

Сейчас дистрибьютором марки Dongfeng в России стала компания «Моторинвест», которая выпускает в Липецке электромобили Evolute и ввозит премиальные машины Voyah. Она-то и перезапустила DF6. Цены пока не объявили, но продажи вот-вот начнутся.

Три комплектации отличаются не только оснащением, но и силовыми агрегатами. В «базе» стоит дизель 2.5 на 136 сил с 5‑ступенчатой механикой. Средний уровень – это дизель объемом 2,3 литра мощностью 163 силы в связке с 6‑ступенчатой «ручкой». На вершине гаммы – тот же мотор с 8‑ступенчатым автоматом.

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Фото: фирмы-производители

JAC T8 Pro
В салоне JAC T8 Pro вертикальный дисплей медиасистемы диагональю 10,4 дюйма
Dongfeng DF6
В оснащение пикапа Dongfeng DF6 входят АБС с функцией распределения тормозных усилий, антипротивобуксовочная система и электронная система стабилизации.

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За РулемМилешкин Кирилл
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