Полный привод, экономичные моторы, цена – от 2,92 млн рублей
JAC T8 Pro
Недавно стало известно, что пикап JAC T6 перешел под марку Соллерс и прописался на бывшем заводе Mazda-Sollers на Дальнем Востоке.
Чтобы не остаться на российском рынке без своего пикапа, фирма JAC запустила продажи модели T8 Pro.
От «шестерки» у нее и кабина, и грузовой отсек, но оформление более современное. Так, в салоне красуется вертикальный дисплей медиасистемы диагональю 10,4 дюйма. Из интересных особенностей – устаревшие ксеноновые фары. Впрочем, на Т6 ставили только галогенки. Обогрев передних сидений есть, хотя прежде JAC не заморачивался установкой «теплых опций».
Двухлитровый дизель развивает 139 л. с. В качестве альтернативы предложен бензиновый мотор 2.4 турбо отдачей 204 силы. С обоими сочетается только механическая коробка передач. Полный привод реализован по традиционной для пикапов схеме part-time. Цена на конец августа – от 2,92 млн рублей.
Как мы и предполагали, JAC T8 Pro оказался по стоимости близок к более крупному пикапу Great Wall Poer KingKong (от 3 млн рублей). Оба оснащаются двигателями на разном типе топлива и только механической коробкой.
Dongfeng DF6
На подходе и еще одна новинка со сложной судьбой.
Еще весной 2022 года в России появилась партия пикапов Dongfeng DF6 (в Китае –Rich 6). Поскольку это лицензионная копия пикапа Nissan Navara последнего поколения, представительство в свете санкций вообще отказалось от какого-либо пиара машины. Ее даже не было на официальном сайте.
Сейчас дистрибьютором марки Dongfeng в России стала компания «Моторинвест», которая выпускает в Липецке электромобили Evolute и ввозит премиальные машины Voyah. Она-то и перезапустила DF6. Цены пока не объявили, но продажи вот-вот начнутся.
Три комплектации отличаются не только оснащением, но и силовыми агрегатами. В «базе» стоит дизель 2.5 на 136 сил с 5‑ступенчатой механикой. Средний уровень – это дизель объемом 2,3 литра мощностью 163 силы в связке с 6‑ступенчатой «ручкой». На вершине гаммы – тот же мотор с 8‑ступенчатым автоматом.
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Фото: фирмы-производители
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