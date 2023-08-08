3 новинки «Соллерса» — вот что о них известно

Компания Sollers начала сборку пикапов JAC во Владивостоке и китайских дизелей в Елабуге. Есть и другие важные новости

Фургон

Теперь Sollers Atlant можно заказать не только как цельнометаллический фургон, но и как шасси с различными надстройками.

Ассортимент стандартный: бортовой, промтоварный, изотермический и рефрижераторный фургоны. Все комплектуются 150‑сильным дизелем 2.7 и механической коробкой. На выбор два варианта полной массы (3,5 и 4,2 т), три вариации длины. Максимальная вместимость фургона – 17,5 куб. м.

В щедрую базовую комплектацию входят две подушки безопасности, АБС, кондиционер, электропакет, аудиосистема. Стартовая цена – 3 139 000 рублей плюс четыре плановых ТО в подарок.

Дизельный двигатель с прицелом на УАЗ

В середине июля в Елабуге вместо дизелей Ford начали собирать дизели JAC объемом 2,0 и 2,7 литра мощностью 130 и 150 л. с. соответственно. Они соответствуют 6-му экоклассу. Локализация будет вестись постепенно. Сейчас эти двигатели ставят на грузовички Atlant и Argo. В перспективе 2,0-литровый мотор пропишется под капотом УАЗов.

Пикапы

Третья новость: 17 июля на бывшем заводе Mazda-Sollers во Владивостоке запустили сборку пикапов JAC T6. Предприятие находилось в простое с весны 2022 года, когда закончились поставки японских машинокомплектов для сборки автомобилей Mazda. Полноценное серийное производство начнется в сентябре, примерно тогда же будут и все подробности о машине.

Как и в случае с другими моделями JAC, получающими российскую прописку, Т6 исчезнет из линейки китайской марки на нашем рынке. Его поставляли к нам с 2,0-литровым 136‑сильным дизелем и бензиновым турбомотором того же объема на 177 л. с. Последние обозначенные цены – 2,42–2,52 млн рублей.

Сам JAC уже анонсировал на своем сайте замену в лице пикапа Т8 Pro. Он не крупнее, но брутальнее внешне и современнее внутри. Например, в центральную консоль встроен немаленький вертикальный тачскрин. Фары устаревшие, ксеноновые, но у «шестерки» не было и таких. Моторы – дизель 2.0 (139 л. с.) и бензиновый 2.4 турбо (204 л. с.). Коробка только механическая, полный привод part-time. Цена пока не названа, но наверняка будет близкой к цене пикапа Great Wall Poer KingKong (от 2,8 млн рублей).

Тест и видео самого дешевого китайского пикапа вы найдете тут.