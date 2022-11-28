«Соллерс» перезапустит завод, выпускавший Мазды

Компания Sollers планирует запустить производство кроссоверов на заводе во Владивостоке во втором квартале 2023 года, сообщила замглавы компании Зоя Каика.
Должен начаться выпуск автомобилей нового бренда.
«Автомобили будут легковые, мы рассчитываем, что, по сути, будет линейка Mazda. Это средний ценовой сегмент будет, соответственно, кроссоверы», — отметила она.
Новые модели придут на смену ушедшим Mazda CX-5, CX-9.
О деталях проекта она сказала так: предприятие на 100% станет принадлежать «Соллерсу», машины будут выпускать по лицензии, а бренд будет не отечественный.
В легковом сегменте это проект «контурин манифэкчур» (контурное производство), то есть оказание услуг по организации производства в России. Дистрибуция, опять-таки, будет не отечественная.
В этом проекте много неясного, но это пока вся информация, которой счел нужным поделиться производитель.
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Источник: ТАСС
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС, Depositphotos