В России появится еще одна «ГАЗель из Китая» – вот что о ней известно

Foton Motor оформил российское ОТТС на легкий коммерческий грузовик Foton V1

Представительство китайской компании Foton Motor в России оформило Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на коммерческий автомобиль Foton V1. Легкий грузовик является своего рода аналогом BAW T7, который «За рулем» недавно протестировал, а применительно к российскому рынку – еще и конкурентом таких машин, как бортовая ГАЗель Next и УАЗ Пикап.

Впрочем, Foton V1 все же играет на другом поле: если грузоподъемность указанных машин в основном начинается от 1,5 тонн, то у Foton V1 она, по сообщению источника, составляет «свыше тонны». Да и двигатель делает машину сугубо городским развозным транспортом – 1,3 литра 91 л.с.

Foton V1

Сообщается, что продажи Foton V1 начнутся уже в ближайшие недели. Сможет ли Фотон найти себя в нише легкого коммерческого транспорта России, во многом определят цены на новинку.

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Источник: Автопоток