Экспертиза термостатов: летом нельзя использовать каждый третий!

Да и зимой с пятью из 15 испытанных экспертами «За рулем» термостатов для двигателей Renault (применяются на Duster и Logan, Nissan Terrano и Almera, Лада Ларгус и многих других автомобилях) намучаетесь.

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Автомобильный термостат — это механический клапан, основная задача которого — регулирование потока жидкости в системе охлаждения. Он способствует быстрому прогреву двигателя, а также поддержанию температуры в оптимальном диапазоне.

Исправный клапан предупреждает перегрев мотора, влияет на ресурс и экономичность. А вот неисправный способен на любые подлости.

КОГДА МЕНЯТЬ?

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Определить, что стоящий в вашем двигателе термостат вышел из строя, можно по двум противоположным признакам: мотор либо перегревается, либо никак не достигает расчетной температуры.

В первом случае клапан термостата остается в закрытом состоянии, несмотря на превышение температуры. Жидкость не охлаждается в радиаторе и возникает перегрев. Во втором случае клапан зависает в открытом состоянии, и избыточное количество антифриза проходит через радиатор, не позволяя двигателю прогреться.

Программа испытаний

Мы испытали термостаты, предназначенные для огромного количества двигателей разработки Renault рабочим объемом от 1,2 до 2,0 л. Среди них бензиновые и дизельные моторы. Это — самый универсальный термостат фирмы. На нашем авторынке им оснащены не только Renault Duster и Logan, Nissan Terrano и Almera, Лада Ларгус, но также Fluence, Megane, Clio и многие другие модели.

Наиболее близкий к реальной эксплуатации тест включает проверку термостатов на температуру начала открытия клапана, величину его полного подъема, а также времени хода клапана до полного открытия.

Испытания проводили на стенде ИСТ‑120 в водном растворе глицерина. Отдельно проверяли герметичность клапана под давлением.

Температура начала открытия должна была составлять 88–89 ºC (допускается отклонение ± 2 ºC). Высота подъема клапана — не менее 8 мм. Время хода ­клапана — чем меньше, тем лучше.

Для проверки хода клапана используется электронный датчик перемещения. Испытатель проводит калибровку нулевой точки. Сразу два термостата с подключенными датчиками температуры и хода клапана погружены в емкость с рабочей жидкостью. Стенд определяет зависимость хода клапана от температуры с высокой точностью.

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Для экспертизы мы приобрели 15 термостатов — всё, что продавалось в магазинах столичного региона на тот момент.

Каждый термостат представляет собой диск с отверстием и кронштейнами крепления термоэлемента.

Отверстие в диске закрывает клапан, который для герметичности в ряде конструкций обрезинен.

Термочувствительный элемент, заполненный термоактивным воском (церезином), реагирует на нагрев свыше температуры срабатывания интенсивным увеличением объема. Это приводит к выталкиванию стержня и открытию клапана. Закрывает клапан после остывания термоэлемента ­пружина.

Участники

ASAM 30403 Примерная цена 550 ₽

Заявленная температура открытия 89 °С

Клапан термостата начинает открываться ­слишком поздно: 91,4 °C вместо 89. Не рекомендуем. Calorstat Vernet 6047.89/J Примерная цена 1350 ₽

Заявленная температура открытия 89 °С

Цена высоковата. А клапан — самый задумчивый в нашей выборке. Ставить на автомобиль только при отсутствии альтернативы. Dauphinoise (Renault group) 82 00 772 985 Примерная цена 1400 ₽

Заявленная температура открытия 89 °С

Один из самых дорогих термостатов в выборке отработал без замечаний. Если средства позволяют — рекомендуем.

Dayco DT 1018V Примерная цена 1000 ₽

Заявленная температура открытия 88 °С

Термостат сравнительно дорог, но замечаний по работе нет. Можно ставить, если не обращать внимание на соотношение цена/качество. Fenox TS018 Примерная цена 500 ₽

Заявленная температура открытия 89 °С

При вполне разумной цене замечаний к работе нет. Рекомендуем. Febi 24028 Примерная цена 1250 ₽

Заявленная температура открытия 88 °С

Самый шустрый клапан в нашем тесте: время хода оставило менее 5 мин. Замечаний нет — только дороговато. Рекомендуем.

Free-z KT0201 Примерная цена 600 ₽

Заявленная температура открытия 89 °С

Полный провал: открывается поздно, клапан не поднимается... Не рекомендуем. Ganz GIF08008 Примерная цена 450 ₽

Заявленная температура открытия 89 °С

Всё хорошо — и недорого. Рекомендуем. Kortex KTH030 Примерная цена 750 ₽

Заявленная температура открытия 89 °С

Замечаний по характеристикам нет. Рекомендуем.

LUZAR LT 0902 Примерная цена 400 ₽

Заявленная температура открытия 89 °С

Одно из самых дешевых изделий в выборке. Замечаний нет — рекомендуем. Magneti Marelli 3523 17101 090 Примерная цена 550 ₽

Заявленная температура открытия 89 °С

Все нормально — рекомендуем. Mahle Behr TX 100 89 Примерная цена 1450 ₽

Заявленная температура открытия 89 °С

Ну очень дорого: за такие деньги можно купить три бюджетных термостата. Впрочем, это единственное замечание. Если средства позволяют — рекомендуем.

Pekar 8200772985 Примерная цена 550 ₽

Заявленная температура открытия 89 °С

Неожиданный результат: изделие фирмы, находящейся на слуху, оказалось одним из самых плохих в выборке, провалив все испытания. Не рекомендуем. Pilenga TT-P 4017 Примерная цена 500 ₽

Заявленная температура открытия 89 °С

Клапан открывается не полностью: эдак недалеко до перегрева мотора. Не рекомендуем. Zommer Z7700872554 Примерная цена 400 ₽

Заявленная температура открытия 89 °С

Налицо неполное открытие клапана: возможен перегрев двигателя под большой нагрузкой. Не рекомендуем.

Результаты

От «старости» у этого термостата оборвался кронштейн. Нормально клапан работать не будет. А пробег — всего 60 тысяч кило­метров.

Поводов для оптимизма мало: 5 из 15 изделий мы забраковали.

Как обычно, напоминаем, что результаты проведенных исследований относятся к конкретной выборке изделий и не могут служить основанием для суждений о качестве одноименной продукции в целом.

И ведь это не ресурсные испытания! А всего лишь проверка на соответствие ключевым рабочим параметрам. В ходе эксплуатации высота подъема тарелки клапана наверняка станет еще меньше — учтите это, выбирая новый термостат.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ ТЕРМОСТАТОВ

Температура начала

открытия, ºС Высота подъема

клапана при 101 ºС, мм Время хода клапана

до 8 мм при погружении

в жидкость 100 ºС Перепуск основного клапана

в закрытом положении

при давлении 1 атм, л/мин ASAM 91,4 9,8 6 мин 14 сек 3,25 Calorstat Vernet 88,6 8,9 7 мин 56 сек 6,5 (клапан обрезинен) Dauphinoise (Renault group) 90,4 11,3 5 мин 26 сек 3,25 (клапан обрезинен) Dayco 89,7 9,3 5 мин 20 сек 3,9 Febi 89,5 9,6 4 мин 54 сек 5,57 Fenox 90,1 10,7 5 мин 04 сек 3,55 Free-z 93,6 4,4 —* 3,55 (клапан обрезинен) Ganz 90,6 9,7 5 мин 22 сек 3,9 Kоrtex 89,5 9,7 6 мин 00 сек 3,9 LUZAR 88,1 10,6 5 мин 44 сек 3,25 Magneti Marelli 90,5 9,2 5 мин 20 сек 3,25 Mahle Behr 89,1 11,7 5 мин 47 сек 0 (клапан обрезинен) Pekar 95,9 4,0 —* 4,88 (клапан обрезинен) Pilenga 91,0 6,7 —* 3,25 Zommer 91,0 7,0 —* 2,8

* Клапан термостата не поднимается на 8 мм.

Алексей Хомяков, инженер-испытатель ООО «НПО Талис» КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА — Часть новых термостатов не соответствует норме по заявленной температуре открытия, а часть — по высоте подъема клапана. И это с учетом того, что мы не проводили ресурсные испытания, после которых высота подъема тарелки клапана еще уменьшится. Эксплуатация таких термостатов в летний период недопустима.

КАКУЮ ТЕМПЕРАТУРУ ВЫБРАТЬ?

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Для двигателя К4М в продаже есть термостаты с температурой начала открытия 83 и 89 ºC. На редакционном Ларгусе еще до его попадания к нам в руки был установлен термостат на 83 ºC. Результат можно оценить по итогу нескольких лет эксплуатации с прибором, показывающим, какую температуру двигателя видит ЭБУ.

Оказалось, что зимой температура не превышает 81 ºC, поэтому в машине холодно. Летом температура всё время плавает от 81 до 99 ºC. Там ее уже сбрасывает электровентилятор, работающий на большой скорости. Постоянные скачки температуры на 20 ºC пользы не приносят, и расход топлива растет. Планируем установить термостат с температурой 89 ºC, как и было предусмотрено в заводской комплектации.

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