Экспертиза термостатов: летом нельзя использовать каждый третий! — журнал За рулем

Экспертиза термостатов: летом нельзя использовать каждый третий!

Да и зимой с пятью из 15 испытанных экспертами «За рулем» термостатов для двигателей Renault (применяются на Duster и Logan, Nissan Terrano и Almera, Лада Ларгус и многих других автомобилях) намучаетесь.

Материалы по теме
Эта копеечная деталь может убить мотор!

Автомобильный термостат — это механический клапан, основная задача которого — регулирование потока жидкости в системе охлаждения. Он способствует быстрому прогреву двигателя, а также поддержанию температуры в оптимальном диапазоне.

Исправный клапан предупреждает перегрев мотора, влияет на ресурс и экономичность. А вот неисправный способен на любые подлости.

Материалы по теме
Штрафы привяжут к МРОТ (или другому расчетному показателю)Новый побор для водителей в 2022Названы лучшие места для отдыха в России — можно доехать на машине

КОГДА МЕНЯТЬ?

Материалы по теме
Перегрев двигателя: (не)очевидные причины и следствия

Определить, что стоящий в вашем двигателе термостат вышел из строя, можно по двум противоположным признакам: мотор либо перегревается, либо никак не достигает расчетной температуры.

В первом случае клапан термостата остается в закрытом состоянии, несмотря на превышение температуры. Жидкость не охлаждается в радиаторе и возникает перегрев. Во втором случае клапан зависает в открытом состоянии, и избыточное количество антифриза проходит через радиатор, не позволяя двигателю прогреться.

Программа испытаний

Материалы по теме
Долил масло, антифриз, бензин — навредил мотору?

Мы испытали термостаты, предназначенные для огромного количества двигателей разработки Renault рабочим объемом от 1,2 до 2,0 л. Среди них бензиновые и дизельные моторы. Это — самый универсальный термостат фирмы. На нашем авторынке им оснащены не только Renault Duster и Logan, Nissan Terrano и Almera, Лада Ларгус, но также Fluence, Megane, Clio и многие другие модели.

Наиболее близкий к реальной эксплуатации тест включает проверку термостатов на температуру начала открытия клапана, величину его полного подъема, а также времени хода клапана до полного открытия.

Испытания проводили на стенде ИСТ‑120 в водном растворе глицерина. Отдельно проверяли герметичность клапана под давлением.

Температура начала открытия должна была составлять 88–89 ºC (допускается отклонение ± 2 ºC). Высота подъема клапана — не менее 8 мм. Время хода ­клапана — чем меньше, тем лучше.

Экспертиза термостатов: летом нельзя использовать каждый третий!Для проверки хода клапана используется электронный датчик перемещения. Испытатель проводит калибровку нулевой точки.
Для проверки хода клапана используется электронный датчик перемещения. Испытатель проводит калибровку нулевой точки.

Экспертиза термостатов: летом нельзя использовать каждый третий!Сразу два термостата с подключенными датчиками температуры и хода клапана погружены в емкость с рабочей жидкостью. Стенд определяет зависимость хода клапана от температуры с высокой точностью.
Сразу два термостата с подключенными датчиками температуры и хода клапана погружены в емкость с рабочей жидкостью. Стенд определяет зависимость хода клапана от температуры с высокой точностью.

Материалы по теме
Заменил свечи — угробил мотор? 6 фатальных ошибок автовладельцев

Для экспертизы мы приобрели 15 термостатов — всё, что продавалось в магазинах столичного региона на тот момент.

Каждый термостат представляет собой диск с отверстием и кронштейнами крепления термоэлемента.

Отверстие в диске закрывает клапан, который для герметичности в ряде конструкций обрезинен.

Термочувствительный элемент, заполненный термоактивным воском (церезином), реагирует на нагрев свыше температуры срабатывания интенсивным увеличением объема. Это приводит к выталкиванию стержня и открытию клапана. Закрывает клапан после остывания термоэлемента ­пружина.

Участники

Экспертиза термостатов: летом нельзя использовать каждый третий!ASAM 30403
ASAM 30403

Примерная цена 550 ₽
Заявленная температура открытия 89 °С
Клапан термостата начинает открываться ­слишком поздно: 91,4 °C вместо 89. Не рекомендуем.

Экспертиза термостатов: летом нельзя использовать каждый третий!Calorstat Vernet 6047.89/J
Calorstat Vernet 6047.89/J

Примерная цена 1350 ₽
Заявленная температура открытия 89 °С
Цена высоковата. А клапан — самый задумчивый в нашей выборке. Ставить на автомобиль только при отсутствии альтернативы.

Экспертиза термостатов: летом нельзя использовать каждый третий!Dauphinoise (Renault group) 82 00 772 985
Dauphinoise (Renault group) 82 00 772 985

Примерная цена 1400 ₽
Заявленная температура открытия 89 °С
Один из самых дорогих термостатов в выборке отработал без замечаний. Если средства позволяют — рекомендуем.

Экспертиза термостатов: летом нельзя использовать каждый третий!Dayco DT 1018V
Dayco DT 1018V

Примерная цена 1000 ₽
Заявленная температура открытия 88 °С
Термостат сравнительно дорог, но замечаний по работе нет. Можно ставить, если не обращать внимание на соотношение цена/качество.

Экспертиза термостатов: летом нельзя использовать каждый третий!Fenox TS018
Fenox TS018

Примерная цена 500 ₽
Заявленная температура открытия 89 °С
При вполне разумной цене замечаний к работе нет. Рекомендуем.

Экспертиза термостатов: летом нельзя использовать каждый третий!Febi 24028
Febi 24028

Примерная цена 1250 ₽
Заявленная температура открытия 88 °С
Самый шустрый клапан в нашем тесте: время хода оставило менее 5 мин. Замечаний нет — только дороговато. Рекомендуем.

Экспертиза термостатов: летом нельзя использовать каждый третий!Free-z KT0201
Free-z KT0201

Примерная цена 600 ₽
Заявленная температура открытия 89 °С
Полный провал: открывается поздно, клапан не поднимается... Не рекомендуем.

Экспертиза термостатов: летом нельзя использовать каждый третий!Ganz GIF08008
Ganz GIF08008

Примерная цена 450 ₽
Заявленная температура открытия 89 °С
Всё хорошо — и недорого. Рекомендуем.

Экспертиза термостатов: летом нельзя использовать каждый третий!Kortex KTH030
Kortex KTH030

Примерная цена 750 ₽
Заявленная температура открытия 89 °С
Замечаний по характеристикам нет. Рекомендуем.

Экспертиза термостатов: летом нельзя использовать каждый третий!LUZAR LT 0902
LUZAR LT 0902

Примерная цена 400 ₽
Заявленная температура открытия 89 °С
Одно из самых дешевых изделий в выборке. Замечаний нет — рекомендуем.

Экспертиза термостатов: летом нельзя использовать каждый третий!Magneti Marelli 3523 17101 090
Magneti Marelli 3523 17101 090

Примерная цена 550 ₽
Заявленная температура открытия 89 °С
Все нормально — рекомендуем.

Экспертиза термостатов: летом нельзя использовать каждый третий!Mahle Behr TX 100 89
Mahle Behr TX 100 89

Примерная цена 1450 ₽
Заявленная температура открытия 89 °С
Ну очень дорого: за такие деньги можно купить три бюджетных термостата. Впрочем, это единственное замечание. Если средства позволяют — рекомендуем.

Экспертиза термостатов: летом нельзя использовать каждый третий!Pekar 8200772985
Pekar 8200772985

Примерная цена 550 ₽
Заявленная температура открытия 89 °С
Неожиданный результат: изделие фирмы, находящейся на слуху, оказалось одним из самых плохих в выборке, провалив все испытания. Не рекомендуем.

Экспертиза термостатов: летом нельзя использовать каждый третий!Pilenga TT-P 4017
Pilenga TT-P 4017

Примерная цена 500 ₽
Заявленная температура открытия 89 °С
Клапан открывается не полностью: эдак недалеко до перегрева мотора. Не рекомендуем.

Экспертиза термостатов: летом нельзя использовать каждый третий!Zommer Z7700872554
Zommer Z7700872554

Примерная цена 400 ₽
Заявленная температура открытия 89 °С
Налицо неполное открытие клапана: возможен перегрев двигателя под большой нагрузкой. Не рекомендуем.

Результаты

Экспертиза термостатов: летом нельзя использовать каждый третий!От «старости» у этого термостата оборвался кронштейн. Нормально клапан работать не будет. А пробег — всего 60 тысяч кило­метров.
От «старости» у этого термостата оборвался кронштейн. Нормально клапан работать не будет. А пробег — всего 60 тысяч кило­метров.

Поводов для оптимизма мало: 5 из 15 изделий мы забраковали.

Как обычно, напоминаем, что результаты проведенных исследований относятся к конкретной выборке изделий и не могут служить основанием для суждений о качестве одноименной продукции в целом.

И ведь это не ресурсные испытания! А всего лишь проверка на соответствие ключевым рабочим параметрам. В ходе эксплуатации высота подъема тарелки клапана наверняка станет еще меньше — учтите это, выбирая новый термостат.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ ТЕРМОСТАТОВ

Температура начала
открытия, ºС

Высота подъема
клапана при 101 ºС, мм

Время хода клапана
до 8 мм при погружении
в жидкость 100 ºС

Перепуск основного клапана
в закрытом положении
при давлении 1 атм, л/мин

ASAM

91,4

9,8

6 мин 14 сек

3,25

Calorstat Vernet

88,6

8,9

7 мин 56 сек

6,5 (клапан обрезинен)

Dauphinoise (Renault group)

90,4

11,3

5 мин 26 сек

3,25 (клапан обрезинен)

Dayco

89,7

9,3

5 мин 20 сек

3,9

Febi

89,5

9,6

4 мин 54 сек

5,57

Fenox

90,1

10,7

5 мин 04 сек

3,55

Free-z

93,6

4,4

—*

3,55 (клапан обрезинен)

Ganz

90,6

9,7

5 мин 22 сек

3,9

Kоrtex

89,5

9,7

6 мин 00 сек

3,9

LUZAR

88,1

10,6

5 мин 44 сек

3,25

Magneti Marelli

90,5

9,2

5 мин 20 сек

3,25

Mahle Behr

89,1

11,7

5 мин 47 сек

0 (клапан обрезинен)

Pekar

95,9

4,0

—*

4,88 (клапан обрезинен)

Pilenga

91,0

6,7

—*

3,25

Zommer

91,0

7,0

—*

2,8

* Клапан термостата не поднимается на 8 мм.

Экспертиза термостатов: летом нельзя использовать каждый третий!Алексей Хомяков, инженер-испытатель ООО «НПО Талис»
Алексей Хомяков, инженер-испытатель ООО «НПО Талис»

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

— Часть новых термостатов не соответствует норме по заявленной температуре открытия, а часть — по высоте подъема клапана. И это с учетом того, что мы не проводили ресурсные испытания, после которых высота подъема тарелки клапана еще уменьшится. Эксплуатация таких термостатов в летний период недопустима.

КАКУЮ ТЕМПЕРАТУРУ ВЫБРАТЬ?

Материалы по теме
Мотор стал «тупить»? Вот что надо проверить

Для двигателя К4М в продаже есть термостаты с температурой начала открытия 83 и 89 ºC. На редакционном Ларгусе еще до его попадания к нам в руки был установлен термостат на 83 ºC. Результат можно оценить по итогу нескольких лет эксплуатации с прибором, показывающим, какую температуру двигателя видит ЭБУ.

Оказалось, что зимой температура не превышает 81 ºC, поэтому в машине холодно. Летом температура всё время плавает от 81 до 99 ºC. Там ее уже сбрасывает электровентилятор, работающий на большой скорости. Постоянные скачки температуры на 20 ºC пользы не приносят, и расход топлива растет. Планируем установить термостат с температурой 89 ºC, как и было предусмотрено в заводской комплектации.

  • Загорелся Check Engine? Что делать, рассказано тут.
  • «За рулем» можно читать и в Viber.

Экспертиза термостатов: летом нельзя использовать каждый третий!

Да и зимой с пятью из 15 испытанных экспертами «За рулем» термостатов для двигателей Renault (применяются на Duster и Logan, Nissan Terrano и Almera, Лада Ларгус и многих других автомобилях) намучаетесь.

Экспертиза термостатов: летом нельзя использовать каждый третий! — фото 1353808Экспертиза термостатов: летом нельзя использовать каждый третий! — фото 1353809Экспертиза термостатов: летом нельзя использовать каждый третий! — фото 1353810Экспертиза термостатов: летом нельзя использовать каждый третий! — фото 1353796Экспертиза термостатов: летом нельзя использовать каждый третий! — фото 1353797Экспертиза термостатов: летом нельзя использовать каждый третий! — фото 1353798Экспертиза термостатов: летом нельзя использовать каждый третий! — фото 1353799Экспертиза термостатов: летом нельзя использовать каждый третий! — фото 1353792Экспертиза термостатов: летом нельзя использовать каждый третий! — фото 1353793Экспертиза термостатов: летом нельзя использовать каждый третий! — фото 1353794Экспертиза термостатов: летом нельзя использовать каждый третий! — фото 1353795Экспертиза термостатов: летом нельзя использовать каждый третий! — фото 1353804Экспертиза термостатов: летом нельзя использовать каждый третий! — фото 1353805Экспертиза термостатов: летом нельзя использовать каждый третий! — фото 1353806Экспертиза термостатов: летом нельзя использовать каждый третий! — фото 1353807Экспертиза термостатов: летом нельзя использовать каждый третий! — фото 1353800Экспертиза термостатов: летом нельзя использовать каждый третий! — фото 1353801Экспертиза термостатов: летом нельзя использовать каждый третий! — фото 1353802Экспертиза термостатов: летом нельзя использовать каждый третий! — фото 1353803Экспертиза термостатов: летом нельзя использовать каждый третий!
Экспертиза термостатов: летом нельзя использовать каждый третий!

Да и зимой с пятью из 15 испытанных экспертами «За рулем» термостатов для двигателей Renault (применяются на Duster и Logan, Nissan Terrano и Almera, Лада Ларгус и многих других автомобилях) намучаетесь.

Экспертиза термостатов: летом нельзя использовать каждый третий! — фото 1353793Экспертиза термостатов: летом нельзя использовать каждый третий! — фото 1353792Экспертиза термостатов: летом нельзя использовать каждый третий! — фото 1353795Экспертиза термостатов: летом нельзя использовать каждый третий! — фото 1353808Экспертиза термостатов: летом нельзя использовать каждый третий! — фото 1353807Экспертиза термостатов: летом нельзя использовать каждый третий! — фото 1353796Экспертиза термостатов: летом нельзя использовать каждый третий! — фото 1353798Экспертиза термостатов: летом нельзя использовать каждый третий! — фото 1353797Экспертиза термостатов: летом нельзя использовать каждый третий! — фото 1353799Экспертиза термостатов: летом нельзя использовать каждый третий! — фото 1353800Экспертиза термостатов: летом нельзя использовать каждый третий! — фото 1353802Экспертиза термостатов: летом нельзя использовать каждый третий! — фото 1353801Экспертиза термостатов: летом нельзя использовать каждый третий! — фото 1353804Экспертиза термостатов: летом нельзя использовать каждый третий! — фото 1353803Экспертиза термостатов: летом нельзя использовать каждый третий! — фото 1353805Экспертиза термостатов: летом нельзя использовать каждый третий! — фото 1353806Экспертиза термостатов: летом нельзя использовать каждый третий! — фото 1353809Экспертиза термостатов: летом нельзя использовать каждый третий! — фото 1353794Экспертиза термостатов: летом нельзя использовать каждый третий! — фото 1353810Экспертиза термостатов: летом нельзя использовать каждый третий!
Наше новое видео
Лада Веста 2022: Детальный разбор и цены
Exeed TXL: новый мотор, 5 модных фишек и 2 странных особенности
Чайка ГАЗ-13: тест лучшего автомобиля из СССР

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Яндекс.Дзен

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: