Экспертиза термостатов: летом нельзя использовать каждый третий!

Автомобильный термостат — это механический клапан, основная задача которого — регулирование потока жидкости в системе охлаждения. Он способствует быстрому прогреву двигателя, а также поддержанию температуры в оптимальном диапазоне.
Исправный клапан предупреждает перегрев мотора, влияет на ресурс и экономичность. А вот неисправный способен на любые подлости.
КОГДА МЕНЯТЬ?
Определить, что стоящий в вашем двигателе термостат вышел из строя, можно по двум противоположным признакам: мотор либо перегревается, либо никак не достигает расчетной температуры.
В первом случае клапан термостата остается в закрытом состоянии, несмотря на превышение температуры. Жидкость не охлаждается в радиаторе и возникает перегрев. Во втором случае клапан зависает в открытом состоянии, и избыточное количество антифриза проходит через радиатор, не позволяя двигателю прогреться.
Программа испытаний
Мы испытали термостаты, предназначенные для огромного количества двигателей разработки Renault рабочим объемом от 1,2 до 2,0 л. Среди них бензиновые и дизельные моторы. Это — самый универсальный термостат фирмы. На нашем авторынке им оснащены не только Renault Duster и Logan, Nissan Terrano и Almera, Лада Ларгус, но также Fluence, Megane, Clio и многие другие модели.
Наиболее близкий к реальной эксплуатации тест включает проверку термостатов на температуру начала открытия клапана, величину его полного подъема, а также времени хода клапана до полного открытия.
Испытания проводили на стенде ИСТ‑120 в водном растворе глицерина. Отдельно проверяли герметичность клапана под давлением.
Температура начала открытия должна была составлять 88–89 ºC (допускается отклонение ± 2 ºC). Высота подъема клапана — не менее 8 мм. Время хода клапана — чем меньше, тем лучше.
Для экспертизы мы приобрели 15 термостатов — всё, что продавалось в магазинах столичного региона на тот момент.
Каждый термостат представляет собой диск с отверстием и кронштейнами крепления термоэлемента.
Отверстие в диске закрывает клапан, который для герметичности в ряде конструкций обрезинен.
Термочувствительный элемент, заполненный термоактивным воском (церезином), реагирует на нагрев свыше температуры срабатывания интенсивным увеличением объема. Это приводит к выталкиванию стержня и открытию клапана. Закрывает клапан после остывания термоэлемента пружина.
Участники
|Примерная цена 550 ₽
Заявленная температура открытия 89 °С
Клапан термостата начинает открываться слишком поздно: 91,4 °C вместо 89. Не рекомендуем.
| Примерная цена 1350 ₽
Заявленная температура открытия 89 °С
Цена высоковата. А клапан — самый задумчивый в нашей выборке. Ставить на автомобиль только при отсутствии альтернативы.
| Примерная цена 1400 ₽
Заявленная температура открытия 89 °С
Один из самых дорогих термостатов в выборке отработал без замечаний. Если средства позволяют — рекомендуем.
| Примерная цена 1000 ₽
Заявленная температура открытия 88 °С
Термостат сравнительно дорог, но замечаний по работе нет. Можно ставить, если не обращать внимание на соотношение цена/качество.
| Примерная цена 500 ₽
Заявленная температура открытия 89 °С
При вполне разумной цене замечаний к работе нет. Рекомендуем.
| Примерная цена 1250 ₽
Заявленная температура открытия 88 °С
Самый шустрый клапан в нашем тесте: время хода оставило менее 5 мин. Замечаний нет — только дороговато. Рекомендуем.
| Примерная цена 600 ₽
Заявленная температура открытия 89 °С
Полный провал: открывается поздно, клапан не поднимается... Не рекомендуем.
| Примерная цена 450 ₽
Заявленная температура открытия 89 °С
Всё хорошо — и недорого. Рекомендуем.
| Примерная цена 750 ₽
Заявленная температура открытия 89 °С
Замечаний по характеристикам нет. Рекомендуем.
| Примерная цена 400 ₽
Заявленная температура открытия 89 °С
Одно из самых дешевых изделий в выборке. Замечаний нет — рекомендуем.
| Примерная цена 550 ₽
Заявленная температура открытия 89 °С
Все нормально — рекомендуем.
| Примерная цена 1450 ₽
Заявленная температура открытия 89 °С
Ну очень дорого: за такие деньги можно купить три бюджетных термостата. Впрочем, это единственное замечание. Если средства позволяют — рекомендуем.
| Примерная цена 550 ₽
Заявленная температура открытия 89 °С
Неожиданный результат: изделие фирмы, находящейся на слуху, оказалось одним из самых плохих в выборке, провалив все испытания. Не рекомендуем.
| Примерная цена 500 ₽
Заявленная температура открытия 89 °С
Клапан открывается не полностью: эдак недалеко до перегрева мотора. Не рекомендуем.
| Примерная цена 400 ₽
Заявленная температура открытия 89 °С
Налицо неполное открытие клапана: возможен перегрев двигателя под большой нагрузкой. Не рекомендуем.
Результаты
Поводов для оптимизма мало: 5 из 15 изделий мы забраковали.
Как обычно, напоминаем, что результаты проведенных исследований относятся к конкретной выборке изделий и не могут служить основанием для суждений о качестве одноименной продукции в целом.
И ведь это не ресурсные испытания! А всего лишь проверка на соответствие ключевым рабочим параметрам. В ходе эксплуатации высота подъема тарелки клапана наверняка станет еще меньше — учтите это, выбирая новый термостат.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ ТЕРМОСТАТОВ
|
|
Температура начала
|
Высота подъема
|
Время хода клапана
|
Перепуск основного клапана
|
ASAM
|
91,4
|
9,8
|
6 мин 14 сек
|
3,25
|
Calorstat Vernet
|
88,6
|
8,9
|
7 мин 56 сек
|
6,5 (клапан обрезинен)
|
Dauphinoise (Renault group)
|
90,4
|
11,3
|
5 мин 26 сек
|
3,25 (клапан обрезинен)
|
Dayco
|
89,7
|
9,3
|
5 мин 20 сек
|
3,9
|
Febi
|
89,5
|
9,6
|
4 мин 54 сек
|
5,57
|
Fenox
|
90,1
|
10,7
|
5 мин 04 сек
|
3,55
|
Free-z
|
93,6
|
4,4
|
—*
|
3,55 (клапан обрезинен)
|
Ganz
|
90,6
|
9,7
|
5 мин 22 сек
|
3,9
|
Kоrtex
|
89,5
|
9,7
|
6 мин 00 сек
|
3,9
|
LUZAR
|
88,1
|
10,6
|
5 мин 44 сек
|
3,25
|
Magneti Marelli
|
90,5
|
9,2
|
5 мин 20 сек
|
3,25
|
Mahle Behr
|
89,1
|
11,7
|
5 мин 47 сек
|
0 (клапан обрезинен)
|
Pekar
|
95,9
|
4,0
|
—*
|
4,88 (клапан обрезинен)
|
Pilenga
|
91,0
|
6,7
|
—*
|
3,25
|
Zommer
|
91,0
|
7,0
|
—*
|
2,8
* Клапан термостата не поднимается на 8 мм.
|
Алексей Хомяков, инженер-испытатель ООО «НПО Талис»
КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА
— Часть новых термостатов не соответствует норме по заявленной температуре открытия, а часть — по высоте подъема клапана. И это с учетом того, что мы не проводили ресурсные испытания, после которых высота подъема тарелки клапана еще уменьшится. Эксплуатация таких термостатов в летний период недопустима.
КАКУЮ ТЕМПЕРАТУРУ ВЫБРАТЬ?
Для двигателя К4М в продаже есть термостаты с температурой начала открытия 83 и 89 ºC. На редакционном Ларгусе еще до его попадания к нам в руки был установлен термостат на 83 ºC. Результат можно оценить по итогу нескольких лет эксплуатации с прибором, показывающим, какую температуру двигателя видит ЭБУ.
Оказалось, что зимой температура не превышает 81 ºC, поэтому в машине холодно. Летом температура всё время плавает от 81 до 99 ºC. Там ее уже сбрасывает электровентилятор, работающий на большой скорости. Постоянные скачки температуры на 20 ºC пользы не приносят, и расход топлива растет. Планируем установить термостат с температурой 89 ºC, как и было предусмотрено в заводской комплектации.