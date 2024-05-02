В Минэнерго РФ утвердят меры по росту предложения бензина и дизеля в России

Мишустин поручил Минэнерго утвердить меры по увеличению предложения топлива в РФ

Министерство энергетики до 15 мая 2024 года должно разработать и утвердить ряд мер по насыщению рынка топлива России на 2024-2025 год предложением бензина и дизеля. Соответствующее поручение ведомству дал премьер-министра Михаил Мишустин. Текст документа опубликован на официальном сайте Правительства РФ.

«Минэнерго поручено утвердить комплекс первоочередных мероприятий по увеличению предложения бензина и дизельного топлива», – говорится в тексте сообщения.

Отмечается, что меры нацелены на создание в России современных индустриальных мощностей и отраслей с целью решения целого ряда системных задач, определенных президентом РФ Владимиром Путиным. Речь идет о достижениях технологического и финансового суверенитетов, а также укреплении безопасности.

Напомним, ранее вице-премьер Александр Новак сообщал, что власти России намерены нарастить переработку нефти с текущих уровней для обеспечения внутреннего рынка страны. По мнению Новака, у РФ есть потенциал роста переработки за счет свободных мощностей нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ).

Отмечается, что отечественные нефтяные компании увеличили объемы производства бензина после серии ЧП на НПЗ страны, этого удалось достичь за счет роста выпуска топлива на других нефтеперерабатывающих заводов, подчеркнул Новак.

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Источник: Правительство России