Почему ломаются двигатели VW, Skoda, Audi – 9 массовых проблем
Перед разработчиками новых моторов стояла очень сложная задача: сохранить высокие мощностные характеристики (как у движков предыдущего поколения), при этом снизить расход топлива и обеспечить выполнение более строгих экологических норм Евро-5. Неудивительно, что были допущены серьезные конструктивные просчеты, которые долгое время устранялись уже на товарных машинах.
Конструкция выглядит надежной: чугунный блок, цепной привод ГРМ, невысокое давления наддува, балансирные валы расположены в блоке цилиндров. Но некоторые нюансы разработчики все же не учли - поэтому и возникли проблемы.
Масложор
По сравнению с удачными моторами предыдущего поколения в EA888 gen2 был реализован иной способ хонингования цилиндров и применены новые поршни с очень тонкими кольцами.
В поршне проделали крохотные дренажные отверстия. Все это затрудняло отвод масла и вызывало масложор при небольших пробегах.
Когда маслоотводящие отверстия забивались нагаром, кольца залегали и переставали работать. С этого момента начинался бешеный масложор. И не всегда владельцу автомобиля удавалось устранить его по гарантии.
Чтобы победить масложор, производитель четыре раза вносил изменения в детали поршневой группы. Поэтому на большинстве автомобилей того поколения, которые продаются на вторичке, уже установлены ремонтные кольца и поршни, и расход масла в норме.
Система смазки
Масляный насос имеет переменную производительность, но меняет давление ступенчато: до 3500 об/мин – 1,8 бара, выше – 3,3 бара. В обоих случаях этого давления недостаточно для нормальной смазки форсированного двигателя. Тем более, нет запаса, необходимого при износе постелей распредвалов и балансирных валов, а также забитой сетки маслоприемника.
В канале под масляным фильтром установлена пластмассовая трубка с противодренажным клапаном. Он часто отказывает, и масло во время стоянки стекает в поддон. После пуска гремят фазовращатели, несколько секунд двигатель работает фактически без смазки, о чем сигнализирует лампа давления масла. Поэтому трубку с клапаном нужно оперативно заменить.
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