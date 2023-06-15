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Почему ломаются двигатели VW, Skoda, Audi – 9 массовых проблем

Моторы второго поколения из семейства EA888 появились в 2008 году. А с 2012-м на смену им пришла третья генерация. Эти агрегаты серьезно подпортили репутацию моделей концерна Volkswagen.

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Перед разработчиками новых моторов стояла очень сложная задача: сохранить высокие мощностные характеристики (как у движков предыдущего поколения), при этом снизить расход топлива и обеспечить выполнение более строгих экологических норм Евро-5. Неудивительно, что были допущены серьезные конструктивные просчеты, которые долгое время устранялись уже на товарных машинах.

Конструкция выглядит надежной: чугунный блок, цепной привод ГРМ, невысокое давления наддува, балансирные валы расположены в блоке цилиндров. Но некоторые нюансы разработчики все же не учли - поэтому и возникли проблемы.

Двигатели семейства EA888 на Audi устанавливали продольно, а на модели Volkswagen, Skoda, Seat - поперечно. В гамме присутствуют 1,8-литровые моторы CDAA, CDAB (поперечного расположения) и CDHA, CDHB (продольного). А также агрегаты объемом 2,0 л: CCZA, CCZB, CCZC, CCZD (поперечники) и CDNB, CDNC, CAEA, CAEB (продольники).
Двигатели семейства EA888 на Audi устанавливали продольно, а на модели Volkswagen, Skoda, Seat - поперечно. В гамме присутствуют 1,8-литровые моторы CDAA, CDAB (поперечного расположения) и CDHA, CDHB (продольного). А также агрегаты объемом 2,0 л: CCZA, CCZB, CCZC, CCZD (поперечники) и CDNB, CDNC, CAEA, CAEB (продольники).
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Масложор

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По сравнению с удачными моторами предыдущего поколения в EA888 gen2 был реализован иной способ хонингования цилиндров и применены новые поршни с очень тонкими кольцами.

В поршне проделали крохотные дренажные отверстия. Все это затрудняло отвод масла и вызывало масложор при небольших пробегах.

Когда маслоотводящие отверстия забивались нагаром, кольца залегали и переставали работать. С этого момента начинался бешеный масложор. И не всегда владельцу автомобиля удавалось устранить его по гарантии.

Все масло, удаленное со стенки цилиндра, должно уходить в подпоршневое пространство.
Все масло, удаленное со стенки цилиндра, должно уходить в подпоршневое пространство.

Чтобы победить масложор, производитель четыре раза вносил изменения в детали поршневой группы. Поэтому на большинстве автомобилей того поколения, которые продаются на вторичке, уже установлены ремонтные кольца и поршни, и расход масла в норме.

Поршень двигателя, страдающего масложором, покрывается толстым слоем нагара. Он снижает теплоотвод, что увеличивает закоксовку колец. Замкнутый круг!
Поршень двигателя, страдающего масложором, покрывается толстым слоем нагара. Он снижает теплоотвод, что увеличивает закоксовку колец. Замкнутый круг!

Система смазки

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Масляный насос имеет переменную производительность, но меняет давление ступенчато: до 3500 об/мин – 1,8 бара, выше – 3,3 бара. В обоих случаях этого давления недостаточно для нормальной смазки форсированного двигателя. Тем более, нет запаса, необходимого при износе постелей распредвалов и балансирных валов, а также забитой сетки маслоприемника.

В канале под масляным фильтром установлена пластмассовая трубка с противодренажным клапаном. Он часто отказывает, и масло во время стоянки стекает в поддон. После пуска гремят фазовращатели, несколько секунд двигатель работает фактически без смазки, о чем сигнализирует лампа давления масла. Поэтому трубку с клапаном нужно оперативно заменить.

Нуждается в периодической промывке теплообменник. Протоки для антифриза в нем со временем забиваются отложениями.
Нуждается в периодической промывке теплообменник. Протоки для антифриза в нем со временем забиваются отложениями.

Продолжение – на следующей странице.

Двигатели семейства EA888 на Audi устанавливали продольно, а на модели Volkswagen, Skoda, Seat - поперечно. В гамме присутствуют 1,8-литровые моторы CDAA, CDAB (поперечного расположения) и CDHA, CDHB (продольного). А также агрегаты объемом 2,0 л: CCZA, CCZB, CCZC, CCZD (поперечники) и CDNB, CDNC, CAEA, CAEB (продольники).
Все масло, удаленное со стенки цилиндра, должно уходить в подпоршневое пространство.
Поршень двигателя, страдающего масложором, покрывается толстым слоем нагара. Он снижает теплоотвод, что увеличивает закоксовку колец. Замкнутый круг!
Нуждается в периодической промывке теплообменник. Протоки для антифриза в нем со временем забиваются отложениями.
Диафрагма расположена в круглом корпусе. Узел меняется целиком.
«Цельнопластмассовый» насос и незащищенный привод ремнем.
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За РулемРевин Алексей
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