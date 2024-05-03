Хитрым схемам растаможки сказали «нет»: а на сколько подорожали машины?

«За рулем» проанализировал изменения таможенных пошлин и цен на авторынке в 2024 году

В апреле правительство закрыло лазейку, позволявшую при ввозе машин экономить на растаможке в странах ЕАЭС. Недоплаченные налоги и сборы всё равно соберут – при пересечении товаром границы РФ.

Пункты экономии

Сэкономить получалось изрядно. В ЕАЭС, помимо России, входят Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. В Киргизии были наилучшие условия ввоза для новых автомобилей. Там существенно ниже НДС (12% вместо наших 20%), а юридические лица растаможивали автомобили с существенным занижением их инвойсовой стоимости.

Кроме того, ввоз через ЕАЭС в ряде случаев позволял платить утильсбор по схеме для физических лиц – 3400 рублей. Для юридических лиц он намного выше – 300 тысяч рублей за машины с моторами объемом от 1,0 до 2,0 л или 844 800 рублей за машины с моторами 2,0–3,0 л, и так далее.

А на электромобили в странах ЕАЭС вообще нулевая таможенная пошлина – везде, кроме России.

Официальные дилеры «физическим» утильсбором и раньше пользоваться не могли, а вот прочим предпринимателям он давал серьезное преимущество. В совокупности с заниженными пошлинами и НДС многие ввозимые модели они могли продавать на миллион-полтора-два дешевле, чем такие же у «официалов». А казна при этом недополучала огромные средства.

Новые правила ввели как раз для устранения «необоснованных преимуществ», получаемых гражданами и компаниями, ввозящими автомобили через страны ЕАЭС.

Параимпорт – всё?

Для рядовых покупателей это означает подорожание – прежде всего машин, ввозимых альтернативными каналами, которые в обиходе все называют параллельным импортом. В том числе теми продавцами, что сразу оформляли автомобиль на конкретного покупателя – физлицо. Насколько подорожает? Для машин, которые раньше ввозили именно через Киргизию, на 20–25%.

Уже в первых числах апреля продавцы пересмотрели ценники на самые популярные «параллельные» модели. Volkswagen Bora и Mitsubishi Outlander прибавили 300 тысяч рублей, Toyota Highlander – 600 тысяч.

Превращение ввезенного по «параллельному» импорту Фольксвагена Bora в легальный товар, который можно продать в салоне, стоит около 730 тысяч рублей по сегодняшним тарифам.

Означает ли это гибель «параллельного» импорта? Нет. Никуда он не денется, пока способен давать прибыль. Но его доля на рынке новых машин наверняка сократится – в прошлом году была около 11%, а станет где-нибудь 6–8%. Спрос на автомобили, которые не продают официально, всё равно устойчивый – и его продолжат удовлетворять. Лишь меньше станет круг лиц, готовых купить всякие необычные автомобили, не считаясь с затратами.

Многие продавцы заявили, что ограничат поставки машин с моторами объемом свыше 2 литров – с них не получить приемлемую маржу. Но под заказ, конечно, доставят всё, что душа пожелает. И, к слову, многие переходят именно на работу по предзаказам.

Из чего состоит цена

Осталось разобраться, почему вообще все новые ввозимые иномарки так дороги. Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) дала понять, что проблема не только в утильсборе.

На примере модели Volkswagen Bora, производимой в Китае, наглядно показали, как базовая ее цена 890 тысяч рублей превращается в розничную около 2,2 млн. Отметим, что Бору активно ввозили именно по «параллельной» схеме.

Формирование цены для ввозимой из-за границы новой иномарки.

Добавляем НДС – 205 тысяч рублей. Таможенное оформление, акциз и пошлина – 143 тысячи. Утильсбор летом прошлого года составлял 190 тысяч, теперь – 306 тысяч. Получение СБКТС и установка ЭРА-ГЛОНАСС – 82 тысячи. Таким образом, официальная легализация стоит уже 736 тысяч рублей, и если делать всё по-честному, то снизить ничего нельзя.

Расходы на доставку одного автомобиля из Китая оценивают в 240 тысяч рублей. Среднюю маржу дистрибьютора – в 187 тысяч, маржу дилера – в 141 тысячу. Уменьшить розничную цену можно только за счет снижения этих трех составляющих. Локальные скидки – случаются. Но в целом, если собрались покупать новую машину, не тяните. Вряд ли она станет дешевле.